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Новини
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Пропагандистка Овсяннікова "вимушено" повертається з Німеччини до РФ

овсяннікова

Ексредакторка російського пропагандистського "Первого канала" Марія Овсяннікова більше не працює у німецькій газеті Die Welt та "вимушено" летить до Росії.

Про це вона розказала в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 3-го липня вона опублікувала допис, повідомивши, що завершила роботу у німецькій газеті.

"Це був унікальний досвід роботи у вільній журналістиці. Дякую команді Welt за те, що підтримали мене в такий скрутний час. Час пролетів непомітно. Наш трьохмісячний контракт завершився. Продовжую рухатися далі", - написала вона.

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Наступного дня Овсяннікова повідомила, що повертається до Росії, щоб відстояти в суді право опіки над дітьми.

"Завтра, 5 липня, мені доведеться обстоювати свої батьківські права у суді. Мій колишній чоловік працює на пропагандистському телеканалі RT під керівництвом одіозної Маргарити Симонян, яка загрожує ядерною війною усьому світу. Після мого антивоєнного протесту у прямому ефірі він подав позов до суду та вимагає, щоб діти жили з ним у Москві. Він перестав спілкуватися та не хоче домовлятися", - написала Овсяннікова.

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Жінка вваажає, що в Росії її можуть заарештувати.

"Висунуть звинувачення за новою "статтею про фейки" за мій протест у прямому ефірі "Першого каналу" або за мої антивоєнні репортажі та пости у соцмережах. Але щоб не сталося, я не відмовлюся від жодного свого слова. Жодна сила не змусить мене піти на компроміс із власною совістю. Я завжди називатиму війну - війною", - зазначила вона.

Автор: 

Німеччина (7336) пропаганда (2798) росія (65010) Овсяннікова Марина (9)


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Топ коментарі
+66
На підвищення у ФСБ може не чекати!
Майже зразу засипалася, шльондра кацапська!
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04.07.2022 13:23
+47
гарний кацап-мертвий кацап
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04.07.2022 13:24
+41
Дурне поїхало в турне. Турне провалилося. Дурне повертається додому
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04.07.2022 13:25
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На підвищення у ФСБ може не чекати!
Майже зразу засипалася, шльондра кацапська!
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04.07.2022 13:23 Відповісти
ФСБ не КГБ ,не вистачає професійності ,агентура відразу ж провалюється.
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04.07.2022 18:05 Відповісти
гарний кацап-мертвий кацап
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04.07.2022 13:24 Відповісти
а ты спроси у людей кто остался без дома родни
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04.07.2022 13:58 Відповісти
нах.й пошёл
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04.07.2022 13:59 Відповісти
Не собирался ему ставить лайк, но прочел твой коммент и вот специально поставил. Пока идет война с россией, есть два вида "хороших русских" - те, которых не видно в тепловизоре и те, которые сейчас с оружием в руках сражаются в составе ВСУ.
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04.07.2022 14:03 Відповісти
после вас и я поставил
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04.07.2022 14:34 Відповісти
Хороший русский - мёртвый русский, любой другой русский - это плохой русский. Так сказала грустная лошадка лавров а не "местная пропаганда", а тебе пора за хрюсским короблём кацапчик - *******🤣🤣
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04.07.2022 14:04 Відповісти
нах dick
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04.07.2022 14:24 Відповісти
борьба с наzистами "попахивает нацизмом", а ты попахиваешь раzzизмом и ватноблудным ханжеством. Россияне, поддерживающие "спецоперацию" - кацапы и кацапы должны быть уничтожены - так для тебя звучит лучше?
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04.07.2022 14:40 Відповісти
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04.07.2022 13:24 Відповісти
"бескомпромиссная ты наша" (С)
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04.07.2022 13:25 Відповісти
За парєбрік,****!!!
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04.07.2022 13:25 Відповісти
Дурне поїхало в турне. Турне провалилося. Дурне повертається додому
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04.07.2022 13:25 Відповісти
А навіщо нам це? Ви самі піарите якихось москалів.
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04.07.2022 13:26 Відповісти
Нічого, крім БРЕХАТИ - не вміє!
А сьогодні на Заході це не дуже затребуване вміння.
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04.07.2022 13:26 Відповісти
Та й, власне, брехати як слід не вміє
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04.07.2022 13:30 Відповісти
Будет теперь работать в Новостях Мухосранска.
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04.07.2022 13:26 Відповісти
Гражданство Украины не предлают ей ??? )))
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04.07.2022 13:26 Відповісти
с такими успехами подполковника не дадут
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04.07.2022 13:27 Відповісти
Не прокатило, не фартануло, назад у радную гавень
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04.07.2022 13:28 Відповісти
suchka - shtob tebe tam sgnivatj do smerti.
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04.07.2022 13:28 Відповісти
Агент повертається в *****. Опєрсція харошая хрюськая бл...дь отрицательно вьіпалнена
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04.07.2022 13:28 Відповісти
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04.07.2022 13:29 Відповісти
Гебістську курву виганяють на родіну?
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04.07.2022 13:30 Відповісти
в футболкі *****? як ці діпломати вони ******* усі там від простого вані з деревні до діпломатів -70 висланих дипломатів РФ залишили Болгарію, відлітали у футболках з ПутінимДва російські урядові літаки взяли на борт 70 висланих з Болгарії дипломатів та їхні родини в неділю і вилетіли з Софії до Москви.Про це пише https://www.euractiv.com/ Euractiv , повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/4/7142532/ Європейська правда ".За даними болгарської преси, загальна кількість пасажирів, які покинули країну, становить понад180 осіб.
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04.07.2022 13:32 Відповісти
«Шеф, усьо пропало, клієнт нє купілся, операция «Овсянка» сриваєтся!»
Вирішили підсилити легенду про самовільний протест Овсяннікової!
«Нє вєрю!», казав один драматург.
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04.07.2022 13:35 Відповісти
Ага Прям в прямом эфире. На раиссе нет прямых эфиров. ФСБшная шлендра. Назад на московию прямуй. Брехливая тварюка
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04.07.2022 13:37 Відповісти
Возвращение с задания. Умиляет муж агента, которого так возмутили антивоенные демарши овсянниковой. что решил отобрать у нее детей и затеял судебные разборки на тему " твоя мать не любит родину-мать, поэтому она тебе не мать"
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04.07.2022 13:37 Відповісти
Кого-то лепят из нее... Может нового Навального?
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04.07.2022 13:41 Відповісти
пригадалось:

мальчик мы домой летим!
принеси нам водочки!

короче, хеппі енд у рашистів завжди один
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04.07.2022 13:42 Відповісти
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04.07.2022 13:48 Відповісти
Рад за форумчан, что сразу ж раскрыли "антивоенную диву". Общипанная курица продефилировала с бумажкой по большим и малым екранах - и все тоже, верьте мне люди. И шо? Не поверили ! Нада эвакуироваться, детей отбирает бывший муженек, меня посодят. даже маргиналы рузге в Германии не поверили.
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04.07.2022 13:43 Відповісти
Внедрение в Украину не получилось)
Такой же "пассажир" - Невзоров. Потомственный чекист...
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04.07.2022 13:47 Відповісти
Вспомни, какую передачу он вел 30 лет назад и для чего она была нужна. А еще изучи его биографию, кем был, например, его дедушка) Возможно пазл у тебя сложиться...
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04.07.2022 14:08 Відповісти
Так Невзоров действительно потомственный чекист, это факт, а не типа оскорбление.

"Дед по матери - генерал МГБ Георгий Владимирович Невзоров - возглавлял в 1946-1955 годах Управление МГБ СССР по борьбе с бандитизмом Литовской ССР, занимавшееся борьбой с «лесными братьями». Невзоров утверждает, что в детстве присутствовал вместе с адъютантом деда на конспиративных квартирах, куда приходили священники, чтобы «настучать» на своих прихожан." Поскольку отца у Невзорова не было, дед был в его жизни "главным мужчиной" и примером для подражания.
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04.07.2022 14:11 Відповісти
А У граждан Литвы тоже галлюцинации ? Невзорову навсегда запрещён въезд в Литву и уже давно.

А.Невзоров ходе событий 13 января 1991 года был в https://ru.delfi.lt/temy/vilnyuse Вильнюсе и освещал события с точки зрения верных Москве советских силовиков. Как напоминает издание, 15 января по советскому центральному телевидению был показан его фильм-репортаж «Наши», в котором воспевались лояльные союзному руководству отряды ОМОНа.
Ну и так далее...
так что не мерещиться
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04.07.2022 14:20 Відповісти
вереран АТО Радкевич в Литві засуджений за ті події - пропонуєш його видати їм?
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04.07.2022 15:05 Відповісти
Радкевич - ветеран АТО. невзоров - ветеран руспропаганды. Разницу ощутили?
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04.07.2022 19:51 Відповісти
Усьо, спецоперація успішно завершена? А яка там наша гнида її сюди тягла? Андон хєращенко, нє? *****, коли вже його, як обісцяного сивоху, нацисти-активісти виженуть копняками під сраку
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04.07.2022 13:49 Відповісти
Мартиненко з інтерфакс- Україна, ****, виявляється працює у нас така агенція до сих пір. "Інтерхфакс". До речі цей уйобок мартиненко на радіо нв фіаловському вважається потужним вітчизняним корифєєм журнаглістики та видатним медіаікспердом і вони його регулярно кличуть на ефіри та сюсюкаються з цією старою жопою.
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04.07.2022 14:01 Відповісти
Не проканає! У Мартиненка рожа кацапська!
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04.07.2022 15:51 Відповісти
Кдбешна хвойда
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04.07.2022 13:49 Відповісти
ничего милочка, как нибудь выкрутитесь. Ваше место в раше! Ваш выход с плакатиком это неудачная попытка снять с себя ответственность и расчитана на уровень развития зрителя раши...
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04.07.2022 13:57 Відповісти
нравица не нравица взад мая красавица
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04.07.2022 14:02 Відповісти
Якісь доручення кацапської розвідки виконувала.
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04.07.2022 14:05 Відповісти
таихуйсней
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04.07.2022 14:25 Відповісти
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04.07.2022 14:29 Відповісти
а шо такое? -"Миссия невыполнима"?
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04.07.2022 14:38 Відповісти
mission failed))
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04.07.2022 14:39 Відповісти
Задание по внедрению провалено. Агент отозвана на консультации.
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04.07.2022 14:40 Відповісти
До дохляндії в лайно.
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04.07.2022 14:58 Відповісти
Цікаво хто це був, Петров чи Баширов? :/
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04.07.2022 15:00 Відповісти
провал резидента
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04.07.2022 15:13 Відповісти
на суд можно и адвоката послать, а если бы её плакат был настоящий, то только дурак вернется из германии в лапы гебни
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04.07.2022 15:17 Відповісти
Ну плакат-то был настоящий Только борчиха за мир липовая...
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05.07.2022 08:25 Відповісти
ФСБ кличе...
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04.07.2022 15:20 Відповісти
show must go on
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04.07.2022 15:50 Відповісти
Примітивна брехня! Той, хто справді тікає з рашки, дітей своїх вивозить в першу чергу! Агентка недодєлана як і все фсб!
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04.07.2022 15:53 Відповісти
Прожект фсб по внедрению хорошей руцкой провалился. Не сложилось. В Украину её впихнуть не получилось, в Германии она нафик никому не нужна. Легенда меняется. Теперь из неё будут лепить Навального на минималка. Может даже посадят и траванут новичком
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04.07.2022 16:04 Відповісти
молодец, смелая.
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05.07.2022 06:43 Відповісти
 
 