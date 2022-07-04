Пропагандистка Овсяннікова "вимушено" повертається з Німеччини до РФ
Ексредакторка російського пропагандистського "Первого канала" Марія Овсяннікова більше не працює у німецькій газеті Die Welt та "вимушено" летить до Росії.
Про це вона розказала в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, 3-го липня вона опублікувала допис, повідомивши, що завершила роботу у німецькій газеті.
"Це був унікальний досвід роботи у вільній журналістиці. Дякую команді Welt за те, що підтримали мене в такий скрутний час. Час пролетів непомітно. Наш трьохмісячний контракт завершився. Продовжую рухатися далі", - написала вона.
Наступного дня Овсяннікова повідомила, що повертається до Росії, щоб відстояти в суді право опіки над дітьми.
"Завтра, 5 липня, мені доведеться обстоювати свої батьківські права у суді. Мій колишній чоловік працює на пропагандистському телеканалі RT під керівництвом одіозної Маргарити Симонян, яка загрожує ядерною війною усьому світу. Після мого антивоєнного протесту у прямому ефірі він подав позов до суду та вимагає, щоб діти жили з ним у Москві. Він перестав спілкуватися та не хоче домовлятися", - написала Овсяннікова.
Жінка вваажає, що в Росії її можуть заарештувати.
"Висунуть звинувачення за новою "статтею про фейки" за мій протест у прямому ефірі "Першого каналу" або за мої антивоєнні репортажі та пости у соцмережах. Але щоб не сталося, я не відмовлюся від жодного свого слова. Жодна сила не змусить мене піти на компроміс із власною совістю. Я завжди називатиму війну - війною", - зазначила вона.
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Майже зразу засипалася, шльондра кацапська!
А сьогодні на Заході це не дуже затребуване вміння.
Вирішили підсилити легенду про самовільний протест Овсяннікової!
«Нє вєрю!», казав один драматург.
мальчик мы домой летим!
принеси нам водочки!
короче, хеппі енд у рашистів завжди один
Такой же "пассажир" - Невзоров. Потомственный чекист...
"Дед по матери - генерал МГБ Георгий Владимирович Невзоров - возглавлял в 1946-1955 годах Управление МГБ СССР по борьбе с бандитизмом Литовской ССР, занимавшееся борьбой с «лесными братьями». Невзоров утверждает, что в детстве присутствовал вместе с адъютантом деда на конспиративных квартирах, куда приходили священники, чтобы «настучать» на своих прихожан." Поскольку отца у Невзорова не было, дед был в его жизни "главным мужчиной" и примером для подражания.
А.Невзоров ходе событий 13 января 1991 года был в https://ru.delfi.lt/temy/vilnyuse Вильнюсе и освещал события с точки зрения верных Москве советских силовиков. Как напоминает издание, 15 января по советскому центральному телевидению был показан его фильм-репортаж «Наши», в котором воспевались лояльные союзному руководству отряды ОМОНа.
Ну и так далее...
так что не мерещиться