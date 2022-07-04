Пропагандистка Овсяннікова "вимушено" повертається з Німеччини до РФ

Ексредакторка російського пропагандистського "Первого канала" Марія Овсяннікова більше не працює у німецькій газеті Die Welt та "вимушено" летить до Росії.

Про це вона розказала в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 3-го липня вона опублікувала допис, повідомивши, що завершила роботу у німецькій газеті.

"Це був унікальний досвід роботи у вільній журналістиці. Дякую команді Welt за те, що підтримали мене в такий скрутний час. Час пролетів непомітно. Наш трьохмісячний контракт завершився. Продовжую рухатися далі", - написала вона.

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Наступного дня Овсяннікова повідомила, що повертається до Росії, щоб відстояти в суді право опіки над дітьми.

"Завтра, 5 липня, мені доведеться обстоювати свої батьківські права у суді. Мій колишній чоловік працює на пропагандистському телеканалі RT під керівництвом одіозної Маргарити Симонян, яка загрожує ядерною війною усьому світу. Після мого антивоєнного протесту у прямому ефірі він подав позов до суду та вимагає, щоб діти жили з ним у Москві. Він перестав спілкуватися та не хоче домовлятися", - написала Овсяннікова.

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Жінка вваажає, що в Росії її можуть заарештувати.

"Висунуть звинувачення за новою "статтею про фейки" за мій протест у прямому ефірі "Першого каналу" або за мої антивоєнні репортажі та пости у соцмережах. Але щоб не сталося, я не відмовлюся від жодного свого слова. Жодна сила не змусить мене піти на компроміс із власною совістю. Я завжди називатиму війну - війною", - зазначила вона.