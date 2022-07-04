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Новости
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Пропагандистка Овсянникова "вынужденно" возвращается из Германии в РФ

овсяннікова

Экс-редактор российского пропагандистского "Первого канала" Мария Овсянникова больше не работает в немецкой газете Die Welt и "вынужденно" летит в Россию.

Об этом она рассказала в инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, 3 июля она опубликовала сообщение, что завершила работу в немецкой газете.

"Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Welt за то, что поддержали меня в такое трудное время. Время пролетело незаметно. Наш трехмесячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше", — написала она.

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На следующий день Овсянникова сообщила, что возвращается в Россию, чтобы отстоять в суде право опеки над детьми.

"Завтра, 5 июля, мне придется отстаивать свои родительские права в суде. Мой бывший супруг работает на пропагандистском телеканале RT, под руководством одиозной Маргариты Симонян, которая угрожает ядерной войной всему миру. После моего антивоенного протеста в прямом эфире он подал иск в суд и требует, чтобы дети жили с ним в Москве. Он перестал общаться и не хочет договариваться", - написала Овсянникова.

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Женщина считает, что в России ее могут арестовать.

"Предъявят обвинения по новой "статье о фейках" за мой протест в прямом эфире "Первого канала" или за мои антивоенные репортажи и посты в соцсетях. Но чтобы ни случилось, я не откажусь ни от одного своего слова. Никакая сила не заставит меня пойти на компромисс с собственной совестью. Я всегда буду называть войну — войной", — отметила она.

Германия (6939) пропаганда (3672) россия (95420) Овсяникова Марина (9)


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Топ комментарии
+66
На підвищення у ФСБ може не чекати!
Майже зразу засипалася, шльондра кацапська!
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04.07.2022 13:23
+47
гарний кацап-мертвий кацап
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04.07.2022 13:24
+41
Дурне поїхало в турне. Турне провалилося. Дурне повертається додому
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04.07.2022 13:25
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На підвищення у ФСБ може не чекати!
Майже зразу засипалася, шльондра кацапська!
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04.07.2022 13:23 Ответить
ФСБ не КГБ ,не вистачає професійності ,агентура відразу ж провалюється.
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04.07.2022 18:05 Ответить
гарний кацап-мертвий кацап
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04.07.2022 13:24 Ответить
а ты спроси у людей кто остался без дома родни
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04.07.2022 13:58 Ответить
нах.й пошёл
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04.07.2022 13:59 Ответить
Не собирался ему ставить лайк, но прочел твой коммент и вот специально поставил. Пока идет война с россией, есть два вида "хороших русских" - те, которых не видно в тепловизоре и те, которые сейчас с оружием в руках сражаются в составе ВСУ.
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04.07.2022 14:03 Ответить
после вас и я поставил
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04.07.2022 14:34 Ответить
Хороший русский - мёртвый русский, любой другой русский - это плохой русский. Так сказала грустная лошадка лавров а не "местная пропаганда", а тебе пора за хрюсским короблём кацапчик - *******🤣🤣
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04.07.2022 14:04 Ответить
нах dick
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04.07.2022 14:24 Ответить
борьба с наzистами "попахивает нацизмом", а ты попахиваешь раzzизмом и ватноблудным ханжеством. Россияне, поддерживающие "спецоперацию" - кацапы и кацапы должны быть уничтожены - так для тебя звучит лучше?
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04.07.2022 14:40 Ответить
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04.07.2022 13:24 Ответить
"бескомпромиссная ты наша" (С)
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04.07.2022 13:25 Ответить
За парєбрік,****!!!
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04.07.2022 13:25 Ответить
Дурне поїхало в турне. Турне провалилося. Дурне повертається додому
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04.07.2022 13:25 Ответить
А навіщо нам це? Ви самі піарите якихось москалів.
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04.07.2022 13:26 Ответить
Нічого, крім БРЕХАТИ - не вміє!
А сьогодні на Заході це не дуже затребуване вміння.
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04.07.2022 13:26 Ответить
Та й, власне, брехати як слід не вміє
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04.07.2022 13:30 Ответить
Будет теперь работать в Новостях Мухосранска.
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04.07.2022 13:26 Ответить
Гражданство Украины не предлают ей ??? )))
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04.07.2022 13:26 Ответить
с такими успехами подполковника не дадут
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04.07.2022 13:27 Ответить
Не прокатило, не фартануло, назад у радную гавень
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04.07.2022 13:28 Ответить
suchka - shtob tebe tam sgnivatj do smerti.
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04.07.2022 13:28 Ответить
Агент повертається в *****. Опєрсція харошая хрюськая бл...дь отрицательно вьіпалнена
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04.07.2022 13:28 Ответить
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04.07.2022 13:29 Ответить
Гебістську курву виганяють на родіну?
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04.07.2022 13:30 Ответить
в футболкі *****? як ці діпломати вони ******* усі там від простого вані з деревні до діпломатів -70 висланих дипломатів РФ залишили Болгарію, відлітали у футболках з ПутінимДва російські урядові літаки взяли на борт 70 висланих з Болгарії дипломатів та їхні родини в неділю і вилетіли з Софії до Москви.Про це пише https://www.euractiv.com/ Euractiv , повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/4/7142532/ Європейська правда ".За даними болгарської преси, загальна кількість пасажирів, які покинули країну, становить понад180 осіб.
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04.07.2022 13:32 Ответить
«Шеф, усьо пропало, клієнт нє купілся, операция «Овсянка» сриваєтся!»
Вирішили підсилити легенду про самовільний протест Овсяннікової!
«Нє вєрю!», казав один драматург.
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04.07.2022 13:35 Ответить
Ага Прям в прямом эфире. На раиссе нет прямых эфиров. ФСБшная шлендра. Назад на московию прямуй. Брехливая тварюка
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04.07.2022 13:37 Ответить
Возвращение с задания. Умиляет муж агента, которого так возмутили антивоенные демарши овсянниковой. что решил отобрать у нее детей и затеял судебные разборки на тему " твоя мать не любит родину-мать, поэтому она тебе не мать"
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04.07.2022 13:37 Ответить
Кого-то лепят из нее... Может нового Навального?
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04.07.2022 13:41 Ответить
пригадалось:

мальчик мы домой летим!
принеси нам водочки!

короче, хеппі енд у рашистів завжди один
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04.07.2022 13:42 Ответить
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04.07.2022 13:48 Ответить
Рад за форумчан, что сразу ж раскрыли "антивоенную диву". Общипанная курица продефилировала с бумажкой по большим и малым екранах - и все тоже, верьте мне люди. И шо? Не поверили ! Нада эвакуироваться, детей отбирает бывший муженек, меня посодят. даже маргиналы рузге в Германии не поверили.
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04.07.2022 13:43 Ответить
Внедрение в Украину не получилось)
Такой же "пассажир" - Невзоров. Потомственный чекист...
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04.07.2022 13:47 Ответить
Вспомни, какую передачу он вел 30 лет назад и для чего она была нужна. А еще изучи его биографию, кем был, например, его дедушка) Возможно пазл у тебя сложиться...
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04.07.2022 14:08 Ответить
Так Невзоров действительно потомственный чекист, это факт, а не типа оскорбление.

"Дед по матери - генерал МГБ Георгий Владимирович Невзоров - возглавлял в 1946-1955 годах Управление МГБ СССР по борьбе с бандитизмом Литовской ССР, занимавшееся борьбой с «лесными братьями». Невзоров утверждает, что в детстве присутствовал вместе с адъютантом деда на конспиративных квартирах, куда приходили священники, чтобы «настучать» на своих прихожан." Поскольку отца у Невзорова не было, дед был в его жизни "главным мужчиной" и примером для подражания.
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04.07.2022 14:11 Ответить
А У граждан Литвы тоже галлюцинации ? Невзорову навсегда запрещён въезд в Литву и уже давно.

А.Невзоров ходе событий 13 января 1991 года был в https://ru.delfi.lt/temy/vilnyuse Вильнюсе и освещал события с точки зрения верных Москве советских силовиков. Как напоминает издание, 15 января по советскому центральному телевидению был показан его фильм-репортаж «Наши», в котором воспевались лояльные союзному руководству отряды ОМОНа.
Ну и так далее...
так что не мерещиться
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04.07.2022 14:20 Ответить
вереран АТО Радкевич в Литві засуджений за ті події - пропонуєш його видати їм?
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04.07.2022 15:05 Ответить
Радкевич - ветеран АТО. невзоров - ветеран руспропаганды. Разницу ощутили?
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04.07.2022 19:51 Ответить
Усьо, спецоперація успішно завершена? А яка там наша гнида її сюди тягла? Андон хєращенко, нє? *****, коли вже його, як обісцяного сивоху, нацисти-активісти виженуть копняками під сраку
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04.07.2022 13:49 Ответить
Мартиненко з інтерфакс- Україна, ****, виявляється працює у нас така агенція до сих пір. "Інтерхфакс". До речі цей уйобок мартиненко на радіо нв фіаловському вважається потужним вітчизняним корифєєм журнаглістики та видатним медіаікспердом і вони його регулярно кличуть на ефіри та сюсюкаються з цією старою жопою.
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04.07.2022 14:01 Ответить
Не проканає! У Мартиненка рожа кацапська!
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04.07.2022 15:51 Ответить
Кдбешна хвойда
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04.07.2022 13:49 Ответить
ничего милочка, как нибудь выкрутитесь. Ваше место в раше! Ваш выход с плакатиком это неудачная попытка снять с себя ответственность и расчитана на уровень развития зрителя раши...
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04.07.2022 13:57 Ответить
нравица не нравица взад мая красавица
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04.07.2022 14:02 Ответить
Якісь доручення кацапської розвідки виконувала.
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04.07.2022 14:05 Ответить
таихуйсней
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04.07.2022 14:25 Ответить
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04.07.2022 14:29 Ответить
а шо такое? -"Миссия невыполнима"?
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04.07.2022 14:38 Ответить
mission failed))
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04.07.2022 14:39 Ответить
Задание по внедрению провалено. Агент отозвана на консультации.
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04.07.2022 14:40 Ответить
До дохляндії в лайно.
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04.07.2022 14:58 Ответить
Цікаво хто це був, Петров чи Баширов? :/
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04.07.2022 15:00 Ответить
провал резидента
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04.07.2022 15:13 Ответить
на суд можно и адвоката послать, а если бы её плакат был настоящий, то только дурак вернется из германии в лапы гебни
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04.07.2022 15:17 Ответить
Ну плакат-то был настоящий Только борчиха за мир липовая...
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05.07.2022 08:25 Ответить
ФСБ кличе...
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04.07.2022 15:20 Ответить
show must go on
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04.07.2022 15:50 Ответить
Примітивна брехня! Той, хто справді тікає з рашки, дітей своїх вивозить в першу чергу! Агентка недодєлана як і все фсб!
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04.07.2022 15:53 Ответить
Прожект фсб по внедрению хорошей руцкой провалился. Не сложилось. В Украину её впихнуть не получилось, в Германии она нафик никому не нужна. Легенда меняется. Теперь из неё будут лепить Навального на минималка. Может даже посадят и траванут новичком
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04.07.2022 16:04 Ответить
молодец, смелая.
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05.07.2022 06:43 Ответить
 
 