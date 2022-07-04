Пропагандистка Овсянникова "вынужденно" возвращается из Германии в РФ
Экс-редактор российского пропагандистского "Первого канала" Мария Овсянникова больше не работает в немецкой газете Die Welt и "вынужденно" летит в Россию.
Об этом она рассказала в инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, 3 июля она опубликовала сообщение, что завершила работу в немецкой газете.
"Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Welt за то, что поддержали меня в такое трудное время. Время пролетело незаметно. Наш трехмесячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше", — написала она.
На следующий день Овсянникова сообщила, что возвращается в Россию, чтобы отстоять в суде право опеки над детьми.
"Завтра, 5 июля, мне придется отстаивать свои родительские права в суде. Мой бывший супруг работает на пропагандистском телеканале RT, под руководством одиозной Маргариты Симонян, которая угрожает ядерной войной всему миру. После моего антивоенного протеста в прямом эфире он подал иск в суд и требует, чтобы дети жили с ним в Москве. Он перестал общаться и не хочет договариваться", - написала Овсянникова.
Женщина считает, что в России ее могут арестовать.
"Предъявят обвинения по новой "статье о фейках" за мой протест в прямом эфире "Первого канала" или за мои антивоенные репортажи и посты в соцсетях. Но чтобы ни случилось, я не откажусь ни от одного своего слова. Никакая сила не заставит меня пойти на компромисс с собственной совестью. Я всегда буду называть войну — войной", — отметила она.
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Майже зразу засипалася, шльондра кацапська!
А сьогодні на Заході це не дуже затребуване вміння.
Вирішили підсилити легенду про самовільний протест Овсяннікової!
«Нє вєрю!», казав один драматург.
мальчик мы домой летим!
принеси нам водочки!
короче, хеппі енд у рашистів завжди один
Такой же "пассажир" - Невзоров. Потомственный чекист...
"Дед по матери - генерал МГБ Георгий Владимирович Невзоров - возглавлял в 1946-1955 годах Управление МГБ СССР по борьбе с бандитизмом Литовской ССР, занимавшееся борьбой с «лесными братьями». Невзоров утверждает, что в детстве присутствовал вместе с адъютантом деда на конспиративных квартирах, куда приходили священники, чтобы «настучать» на своих прихожан." Поскольку отца у Невзорова не было, дед был в его жизни "главным мужчиной" и примером для подражания.
А.Невзоров ходе событий 13 января 1991 года был в https://ru.delfi.lt/temy/vilnyuse Вильнюсе и освещал события с точки зрения верных Москве советских силовиков. Как напоминает издание, 15 января по советскому центральному телевидению был показан его фильм-репортаж «Наши», в котором воспевались лояльные союзному руководству отряды ОМОНа.
Ну и так далее...
так что не мерещиться