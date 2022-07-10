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Новости Война в Украине
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В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt после того, как из нее ушла пропагандистка Овсянникова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

die,welt

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt.

Это следует из данных сервиса проверки блокировок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Генпрокуратура приняла соответствующее решение 9 июля. Первым внимание на это обратила организация "Роскомсвобода", по ее информации, сайт издания заблокировали со всеми доменами и поддоменами.

Государственное агентство ТАСС пишет, что доступ к сайту www.welt.de ограничили "в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях".

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Meduza отмечает, что Россия, начав широкомасштабное наступление на Украину, также ввела военную цензуру внутри страны. Сайты многих российских и зарубежных СМИ, сервисов и соцсетей заблокированы. Одной из последних в июне под блокировку попала британская газета The Daily Telegraph.

Напомним, 14 марта многолетняя сотрудница российского государственного "Первого канала" Марина Овсянникова вышла в прямом эфире с антивоенным плакатом. После этого ее задержали и оштрафовали.

Действия Овсянниковой приветствовали многие украинцы, в частности президент Владимир Зеленский.

Женщина уволилась и уехала в Европу. 11 апреля немецкий медиаконцерн Axel Springer обнародовал информацию, что Овсянникова будет писать для издания Die Welt, в частности, и об Украине.

31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а затем отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".

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Вскоре после этого Овсянникова попала в список сайта "Миротворец". Там отметили, что пропагандистка участвовала в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение давления санкций на Россию.

Тем не менее, пропагандистка приехала в Украину и побывала в Одессе.

4 июля стало известно, что Овсянникова больше не работает в немецкой газете Die Welt и "вынужденно" летит в Россию.
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Топ комментарии
+33
Троянский конь не прошел. А все так носились с этой курицей...
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10.07.2022 13:38
+30
1) значить, правильно зробили, що вигнали
2) хто може уявити кацапа, який читає Die Welt?
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10.07.2022 13:26
+29
Очередная тухлая кацапская "консерва" не сработала.
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10.07.2022 13:26
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1) значить, правильно зробили, що вигнали
2) хто може уявити кацапа, який читає Die Welt?
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10.07.2022 13:26 Ответить
А мене порадувало звільнення Мельника. Хто не мав справ з нашими консульствами в Німеччині, не можуть зрозуміти що це таке.
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10.07.2022 13:26 Ответить
та да..на вадика рабиновича даже внешне не похож...
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10.07.2022 13:29 Ответить
Увольнение Мельника надо рассматривать в паре с назначением нового, на его место. Наши могут на замену такого же дебила поставить. Желающих много...
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10.07.2022 13:30 Ответить
Так розкажіть і нам,що там витворяв пан Мельник.Ми також порадіємо.
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10.07.2022 13:31 Ответить
а нас расстроило
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10.07.2022 13:42 Ответить
жах...так буба и нэ встыг даме княгыни ольги вручить...
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10.07.2022 13:26 Ответить
Очередная тухлая кацапская "консерва" не сработала.
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10.07.2022 13:26 Ответить
Ах як рашка спалилась
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10.07.2022 13:27 Ответить
Ця консерва вже стухла.
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10.07.2022 13:50 Ответить
ахахаа от і спалилась парашка зі своєю тухлою кнсервою))
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10.07.2022 13:31 Ответить
агента заслала Россия и это было очевидно изначально!
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10.07.2022 13:34 Ответить
Троянский конь не прошел. А все так носились с этой курицей...
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10.07.2022 13:38 Ответить
есть еще много "хороших русских" которых всякие дураки, вроде Геращенко, в Украину тянут.
Дима Быков цельную книгу про глав-зебила намылился написать.
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10.07.2022 13:41 Ответить
Истинный хороший русский - 200-й. Вот их пусть и тащат, только в формалине, что бы не воняли.
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10.07.2022 13:47 Ответить
Формалин сам жутко воняет, лучше в спирту
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28.07.2022 09:09 Ответить
Геращенко не скільки дурак як агент рф.
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10.07.2022 17:04 Ответить
А якби не було б в вівсяної консерви фсбшних лампасів, то Die Welt заблокували б, коли вона почала там працювати, а не після її звільнення
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10.07.2022 13:38 Ответить
Вчора телефонувала знайома з Ірманії. Каже що тільки зараз відімкнули рашаТБ.
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10.07.2022 13:38 Ответить
тухлятина уехала на родину. Пора туда же отправить жиробаса Тоху Геращенко, который всякую дрянь к нам тянет, как дитя малое...
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10.07.2022 13:39 Ответить
Консерва вздулась не успев открыться.
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10.07.2022 13:41 Ответить
проэкт фсб накрылся медным тазом....Право, ну не стоит так явно палить свою же агентуру!
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10.07.2022 13:44 Ответить
Фашист не прошёл!
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10.07.2022 13:55 Ответить
а шо в консерві то було ? Напевне курка з Кремлівських татарських башточок.
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10.07.2022 13:58 Ответить
«У Росії заблокували»
Правильно писати «на росії»! Можна було б уже і вивчити!
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10.07.2022 14:13 Ответить
Тварь слили полностью. Туда ей и дорога
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10.07.2022 15:31 Ответить
консерва протухла?
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10.07.2022 15:57 Ответить
она думала писать очередную куйню, но не учла что редакторы перед публикацией читают...
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10.07.2022 16:13 Ответить
РОСКОМПОЗОР
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10.07.2022 16:54 Ответить
 
 