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Кабмин (13505) Лазебная Марина (141)

Рада согласовала отставку Лазебной с должности министра социальной политики

лазебна

Депутаты проголосовали за отставку с должности министра социальной политики Марины Лазебной

Рада согласовала отставку министра соцполитики Марины Лазебной. "За" проголосовали 277 нардепов. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вероятной кандидатурой на должность министра социальной политики может стать Оксана Жолнович. Она возглавляет Департамент социальной политики и здравоохранения в Офисе президента. Как рассказал нардеп, парламент планирует завтра рассмотреть ее назначение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление министра соцполитики Лазебной об отставке поступило в Верховную Раду
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Топ комментарии
+3
Ага, розпіарила підвищення пенсій з 1-го липня за стаж, грошей немає... Я розумію, що зараз війна і все таке... Стає питання, для чого було кричати на кожному розі про озабочєнность пенсіонерами? Ось приклад, я вже писав про свою сусідку пенсіонерку, вчителя початкових класів яка пропрацювала 40 років і має пенсію 2300, так оця лабєзна після піару добавила їй за стаж ааааж 2 гривні. Це глузування над людьми, які віддали 40 років на дуже важливій роботі, а зараз повинні майже жебракувати.
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18.07.2022 15:32
+1
- Я тут поработала немного и ухожу. Отпустите?
- Да без вопросов!
Почему-то вспомнились слова из песенки:
"менял я женщин, трям-тарьярям, как перчатки"
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18.07.2022 15:16
+1
Зеленая власть готовит место для вновь назначенного зама 25 лет, которая никогда не работала в госструктурах. Зато с какими рабочими губами!
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18.07.2022 15:21
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- Я тут поработала немного и ухожу. Отпустите?
- Да без вопросов!
Почему-то вспомнились слова из песенки:
"менял я женщин, трям-тарьярям, как перчатки"
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18.07.2022 15:16 Ответить
Зеленая власть готовит место для вновь назначенного зама 25 лет, которая никогда не работала в госструктурах. Зато с какими рабочими губами!
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18.07.2022 15:21 Ответить
Це її майже невістка))) за те тіпа і поперли.
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18.07.2022 17:36 Ответить
І поміняють шило на швайку!
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18.07.2022 15:21 Ответить
Ще одна "довга рука" з ОПи без мізків. Зато креатура...
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18.07.2022 15:27 Ответить
Ага, розпіарила підвищення пенсій з 1-го липня за стаж, грошей немає... Я розумію, що зараз війна і все таке... Стає питання, для чого було кричати на кожному розі про озабочєнность пенсіонерами? Ось приклад, я вже писав про свою сусідку пенсіонерку, вчителя початкових класів яка пропрацювала 40 років і має пенсію 2300, так оця лабєзна після піару добавила їй за стаж ааааж 2 гривні. Це глузування над людьми, які віддали 40 років на дуже важливій роботі, а зараз повинні майже жебракувати.
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18.07.2022 15:32 Ответить
зате Вашу сусідку урівняла з тими, хто або ні дня не працював, абот - ще простіше - не сплачував податки..я вже казала - якщо б всім можновладцям і суддям на пенсії давали середню пенсію, то не було б проблем у ПФУ..а то у них там планки не має..
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18.07.2022 16:04 Ответить
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
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18.07.2022 15:35 Ответить
тю...погооодь..ти ще не всю гуманітарку спінділа..і не вся реалізована через олх і маркети))) чи воня вже лижі салом змазала і за кордон бабло в офшорах ховати))
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18.07.2022 15:59 Ответить
В борделе начался движняк, происходит перестановка рабочих станков!!!!!
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18.07.2022 16:38 Ответить
КРЫСЫ
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18.07.2022 17:08 Ответить
 
 