Рада согласовала отставку Лазебной с должности министра социальной политики
Депутаты проголосовали за отставку с должности министра социальной политики Марины Лазебной
Рада согласовала отставку министра соцполитики Марины Лазебной. "За" проголосовали 277 нардепов. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вероятной кандидатурой на должность министра социальной политики может стать Оксана Жолнович. Она возглавляет Департамент социальной политики и здравоохранения в Офисе президента. Как рассказал нардеп, парламент планирует завтра рассмотреть ее назначение.
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