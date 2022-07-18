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Рада погодила відставку Лазебної з посади міністра соціальної політики

лазебна

Депутати проголосували за відставку з посади міністра соціальної політики Марини Лазебної

Рада погодила відставку міністра соцполітики Марини Лазебної. "За" проголосували 277 нардепів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор. НЕТ.

За його словами, ймовірною кандидатурою на посаду міністра соціальної політики може стати Оксана Жолнович. Жінка наразі очолює Департамент соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента. Як розповів нардеп, парламент планує завтра розглянути її призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр соціальної політики Лазебна написала заяву про відставку
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Топ коментарі
+3
Ага, розпіарила підвищення пенсій з 1-го липня за стаж, грошей немає... Я розумію, що зараз війна і все таке... Стає питання, для чого було кричати на кожному розі про озабочєнность пенсіонерами? Ось приклад, я вже писав про свою сусідку пенсіонерку, вчителя початкових класів яка пропрацювала 40 років і має пенсію 2300, так оця лабєзна після піару добавила їй за стаж ааааж 2 гривні. Це глузування над людьми, які віддали 40 років на дуже важливій роботі, а зараз повинні майже жебракувати.
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18.07.2022 15:32
+1
- Я тут поработала немного и ухожу. Отпустите?
- Да без вопросов!
Почему-то вспомнились слова из песенки:
"менял я женщин, трям-тарьярям, как перчатки"
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18.07.2022 15:16
+1
Зеленая власть готовит место для вновь назначенного зама 25 лет, которая никогда не работала в госструктурах. Зато с какими рабочими губами!
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18.07.2022 15:21
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- Я тут поработала немного и ухожу. Отпустите?
- Да без вопросов!
Почему-то вспомнились слова из песенки:
"менял я женщин, трям-тарьярям, как перчатки"
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18.07.2022 15:16 Відповісти
Зеленая власть готовит место для вновь назначенного зама 25 лет, которая никогда не работала в госструктурах. Зато с какими рабочими губами!
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18.07.2022 15:21 Відповісти
Це її майже невістка))) за те тіпа і поперли.
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18.07.2022 17:36 Відповісти
І поміняють шило на швайку!
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18.07.2022 15:21 Відповісти
Ще одна "довга рука" з ОПи без мізків. Зато креатура...
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18.07.2022 15:27 Відповісти
Ага, розпіарила підвищення пенсій з 1-го липня за стаж, грошей немає... Я розумію, що зараз війна і все таке... Стає питання, для чого було кричати на кожному розі про озабочєнность пенсіонерами? Ось приклад, я вже писав про свою сусідку пенсіонерку, вчителя початкових класів яка пропрацювала 40 років і має пенсію 2300, так оця лабєзна після піару добавила їй за стаж ааааж 2 гривні. Це глузування над людьми, які віддали 40 років на дуже важливій роботі, а зараз повинні майже жебракувати.
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18.07.2022 15:32 Відповісти
зате Вашу сусідку урівняла з тими, хто або ні дня не працював, абот - ще простіше - не сплачував податки..я вже казала - якщо б всім можновладцям і суддям на пенсії давали середню пенсію, то не було б проблем у ПФУ..а то у них там планки не має..
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18.07.2022 16:04 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
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18.07.2022 15:35 Відповісти
тю...погооодь..ти ще не всю гуманітарку спінділа..і не вся реалізована через олх і маркети))) чи воня вже лижі салом змазала і за кордон бабло в офшорах ховати))
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18.07.2022 15:59 Відповісти
В борделе начался движняк, происходит перестановка рабочих станков!!!!!
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18.07.2022 16:38 Відповісти
КРЫСЫ
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18.07.2022 17:08 Відповісти
 
 