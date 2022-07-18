Рада погодила відставку Лазебної з посади міністра соціальної політики

Депутати проголосували за відставку з посади міністра соціальної політики Марини Лазебної

Рада погодила відставку міністра соцполітики Марини Лазебної. "За" проголосували 277 нардепів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор. НЕТ.

За його словами, ймовірною кандидатурою на посаду міністра соціальної політики може стати Оксана Жолнович. Жінка наразі очолює Департамент соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента. Як розповів нардеп, парламент планує завтра розглянути її призначення.

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