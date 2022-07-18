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Новости Война
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оккупация (9973) Херсонщина (4381)

Во многих селах оккупированной Херсонщины ситуация критическая, рашисты пытаются использовать гражданских как "живой щит", - Силы обороны Юга

херсонщина

Ситуация во многих селах Херсонщины очень критическая из-за поражения российскими захватчиками объектов социальной инфраструктуры.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом Херсонщина, находясь под оккупацией, конечно, имеет определенные проблемы, в том числе и с коммуникациями, не только со связью, но и с обеспечением электричеством, водой и газом. Ситуация во многих селах очень критическая, поскольку многие дома разбиты, объекты социальной инфраструктуры поражены, а это значит, что оказание медицинской помощи затруднено, и товаров первой необходимости нет", - сказала Гуменюк.

В то же время, продолжила Гуменюк, оккупанты, видя результативность нашей работы, ракетно-артиллерийских подразделений в частности, пытаются разместить свои подразделения, передислоцировать свои места базирования ближе и плотнее в районы дислокации мирного населения, для того, чтобы, как всегда, использовать их как живой щит.

Также она отметила, что продолжаются ракетные атаки на тыловую Одесчину, а Николаев ежедневно страдает от ударов нетипичных снарядов.

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убирайтесь с Херсонщины самостоятельно, а не то захимарсим мост, но акт доброй воли может все изменить
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18.07.2022 15:22 Ответить
Чи не час подумати про антонівський міст?!
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18.07.2022 15:51 Ответить
А що зробив ок 'південь' щоб змінити цю критичну ситуацію?? Статисти рашистів хєрові!
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18.07.2022 16:09 Ответить
Статисти? Та ти не бачив цих "статистiв" бiля вiконця "Каса"...Надзвичайно рухливi й енергiчнi персони...
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18.07.2022 18:38 Ответить
Zе, хто здав ворогу Херсон і область? Хто здав південь України? Чому не було належого супротиву ворогу при його вторгненні на всіх ділянках його наступу - на півночі, на сході, на півдні?
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18.07.2022 16:20 Ответить
Я живу в селі,не далеко від Нової Каховки....тут згадували про ліки.....ПОВНИЙ 3.14..Ц!!!! Звичайний каптопрес,але без нього швидко збити тиск не можна. За гроші,які приносили поштарі пенсіонерам я промовчу....
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18.07.2022 17:53 Ответить
змінювати тактику, обманні маневри з посиленням рейдів дрг
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18.07.2022 21:44 Ответить
 
 