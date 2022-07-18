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окупація (6520) Херсонщина (5361)

В багатьох селах окупованої Херсонщини ситуація критична, рашисти намагаються використовувати цивільних як "живий щит", - Сили оборони Півдня

херсонщина

Cитуація в багатьох селах Херсонщини дуже критична через ураження російськими загарбниками об'єктів соціальної інфраструктури.

Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В цілому Херсонщина, перебуваючи під окупацією, звісно, має певні проблеми, зокрема, і з комунікаціями, не тільки зі зв'язком, а й із забезпеченням електрикою, водою і газом. Ситуація в багатьох селах дуже критична, оскільки багато будинків розбито, об'єктів соціальної інфраструктури уражено, а це означає, що надання медичної допомоги ускладнено, і товарів першої необхідності нема", - зазначила вона.

Водночас, продовжила Гуменюк, окупанти, бачачи результативність нашої роботи, ракетно-артилерійських підрозділів зокрема, намагаються розташувати свої підрозділи, передислокувати свої місця базування ближче і щільніше в райони дислокації мирного населення, для того, щоб, як завжди, використовувати їх як живий щит.

Також, за її словами, продовжуються ракетні атаки на тилову Одещину, а Миколаїв щодня потерпає від ударів нетипових снарядів.

Читайте: ФСБ може інсценувати на Херсонщині новий "теракт" проти колаборантів, - облрада

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убирайтесь с Херсонщины самостоятельно, а не то захимарсим мост, но акт доброй воли может все изменить
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18.07.2022 15:22 Відповісти
Чи не час подумати про антонівський міст?!
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18.07.2022 15:51 Відповісти
А що зробив ок 'південь' щоб змінити цю критичну ситуацію?? Статисти рашистів хєрові!
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18.07.2022 16:09 Відповісти
Статисти? Та ти не бачив цих "статистiв" бiля вiконця "Каса"...Надзвичайно рухливi й енергiчнi персони...
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18.07.2022 18:38 Відповісти
Zе, хто здав ворогу Херсон і область? Хто здав південь України? Чому не було належого супротиву ворогу при його вторгненні на всіх ділянках його наступу - на півночі, на сході, на півдні?
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18.07.2022 16:20 Відповісти
Я живу в селі,не далеко від Нової Каховки....тут згадували про ліки.....ПОВНИЙ 3.14..Ц!!!! Звичайний каптопрес,але без нього швидко збити тиск не можна. За гроші,які приносили поштарі пенсіонерам я промовчу....
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18.07.2022 17:53 Відповісти
змінювати тактику, обманні маневри з посиленням рейдів дрг
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18.07.2022 21:44 Відповісти
 
 