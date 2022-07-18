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переименования (737) США (24807) улица (173)

Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименуют в "Украинский путь"

сша,посольство,америка

Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине на "Украинский путь".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименуют в Украинский путь 01

Район Брайтон-Бич стал известен в средине 1970-х годов. Преимущественно из-за густоты поселения русскоязычных выходцев из стран бывшего СССР. Место стали называть "Маленькая Одесса". Здесь расположена крупнейшая русскоязычная инфраструктура Нью-Йорка — заведения, радиостанции, магазины, газеты, школы и многое другое.

Переименование будет касаться только двух авеню, а не целого одноименного района, расположенного рядом.

Согласно законопроекту, Вудсайд-авеню между 76-й и 79-й улицами в Квинсе переименуют в "Маленький Таиланд", поскольку район хорошо известен во всем городе благодаря большому количеству тайских ресторанов и других предприятий. Всего законопроект коснулся 78 магистралей и общественных мест по всему городу. Он будет отправлен мэру Эрику Адамсу для окончательного утверждения.

Чехії "перейменували" на "Російський військовий корабель, йди нах#й". ФОТО
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Топ комментарии
+64

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18.07.2022 15:41
+59
КАКОЙ ТОНКИЙ ТРОЛИНГ СРУСНИ З БРАЙТОНА!!!!!!
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18.07.2022 15:38
+45
Я уявляю розрив рашиских пуканів.... воно ж виїхало а продовжує вклонитися ***** й "ретронслятору".
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18.07.2022 15:46
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КАКОЙ ТОНКИЙ ТРОЛИНГ СРУСНИ З БРАЙТОНА!!!!!!
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18.07.2022 15:38 Ответить
Я уявляю розрив рашиских пуканів.... воно ж виїхало а продовжує вклонитися ***** й "ретронслятору".
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18.07.2022 15:46 Ответить
як воно, руZZке, яке на тих вулицях проживає...буде свою адресу писати....!
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18.07.2022 16:47 Ответить
Дякуємо, NY !
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18.07.2022 21:06 Ответить
круто, вата лусне від люті
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18.07.2022 15:39 Ответить
Чумацький або козацький Шлях.
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18.07.2022 15:39 Ответить
Теперь медмедев объявит "маленький судный день" Нью-Йорку
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18.07.2022 15:41 Ответить
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18.07.2022 16:27 Ответить

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18.07.2022 15:41 Ответить
Брат-3.....


але, "что-то пошло не так" 😂
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18.07.2022 21:09 Ответить
Буде Волання на зрадянщиному Совкобітчі і палання
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18.07.2022 15:43 Ответить
А можно оставить как прежде и вместо переименования закупить для Украины за счёт NY ещё штук 10 "HIMERS" !?
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18.07.2022 15:46 Ответить
Це всеодно,що замість вашого коментаря закупити 5 броніків
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18.07.2022 16:25 Ответить
нет кацап нельзя - твой пукан должен палать вечно
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18.07.2022 17:33 Ответить
Ахахахахаха троллинг 81 левела, там же 100 процентная вата ватная пресмыкается. Это ответа за площадь ДНР в московии
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18.07.2022 15:47 Ответить
І цьому всьому по великому рахунку сприяв ***** Це ж треба так "зганьбитися як путєн"
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18.07.2022 15:49 Ответить
І скільки тієї вати викинеться з вікна з криком «укрАінци ідут»?
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18.07.2022 15:50 Ответить
Оце болючий кілок в дупу парашистам
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18.07.2022 15:51 Ответить
Представляю себе фантастический фейерверк над одичалой от горящих пердаков!
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18.07.2022 15:51 Ответить
розрив духовних скрєп вапіющій акт агалтєлай русафобії в святая святих рускай вати на брайтон біч вони ще там з 70х так і не вивчили англійської
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18.07.2022 15:52 Ответить
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18.07.2022 15:53 Ответить
мало русафобії мало необхідно йти далі так мерії необхідно замінити всі вивіски на українську мову !
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18.07.2022 15:56 Ответить
ото підгорить в кацапів які там жиють вже по 40 років і досі невивчили английської мови. а тут ісчще прийдеться Українську вчити
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18.07.2022 15:53 Ответить
Ось тобі і площа динири))
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18.07.2022 15:55 Ответить
Это ущемление руssкоговорящих ахахха
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18.07.2022 15:58 Ответить
Круто. Хочу видеть как будет корежить ватных ютуберов, когда они будут рассказывать про этот район
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18.07.2022 16:02 Ответить
у местной Сары Абрамовны сейчас таки станется истерика.
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18.07.2022 16:02 Ответить
Это конечно удар по яйцам тем кацапам и их выбоядкам, что там живут уже поколениями, но завершающим мазком для этой картины было бы выселение на историческую родину кацапов, а на их место поселить тех бедолаг из городов Украины, кто потерял жилье из-за кацапских обстрелов😁 Думаю, это было бы справедливо, любители рюзьгэ мира в США были бы в **** 😁 А тем же, кто не захотел выселяться на историческую родину,- сдача экзамена по английскому и через пол-года по украинскому, - как условие для разрешения для проживания на территории США, - вот какая должна быть настоящая русофобия 😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 16:04 Ответить
Аха..ха... БрайтонБич - это почти святое место КоZломордасов в Америке, воспетое даже каZапском кинематографе....культовых для коZломордасов" На Брайтон всегда дожди", "Брат2"...
Место сборища ватных пенсов, победобесов и дедофваевателей на 9 мая, русской Мафии, русских проституток, и концертов русской попсы ...Кстати ....одно из самых криминогенных мест НьюЙорка....
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸👍👍👍👍👍👍
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18.07.2022 16:08 Ответить
може тоді не варто називати його українським?
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18.07.2022 17:30 Ответить
нет кацап варто - что-бы ваши пердаки пылали круглый год особенно когда обратные адрес свой указывали для посылок
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18.07.2022 17:35 Ответить
ну это ватные пердаки луснут нипадетцки
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18.07.2022 16:12 Ответить
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18.07.2022 16:27 Ответить
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18.07.2022 16:27 Ответить
Кацапы будут визжать, ныть, возможно, даже угрожать, но из США не выедут, даже если американские власти введут ежегодную децимацию для кацапов. Русские как клещи. Легко подхватить, трудно удалить.
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18.07.2022 16:32 Ответить
От же парадокс кацапа , він тікає від клятої раші в Америку і продовжує бути ватою
кацапа як і горбатого тільки могила може
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18.07.2022 16:32 Ответить
дуже багато не таких. дивлюся на ютубі: живуть собі, гроші заробляють, законів дотримуються.
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18.07.2022 17:32 Ответить
не отмазывай своих кацапов - они будут следовать украинским шляхом до тех пор пока не подохнут
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18.07.2022 17:37 Ответить
Це перейменування мені страшенно подобається , так як це для нас
подарунок від американців і добрячий ляпас кацапам , які там мешкають 👍🏼🙂❤️
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18.07.2022 16:33 Ответить
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18.07.2022 16:35 Ответить
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18.07.2022 16:41 Ответить
Так это же чистый нацизм!...
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18.07.2022 16:44 Ответить
Обана! Камнем по яйцях
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18.07.2022 17:36 Ответить
на Брайтон Бич Ukrainian Way опять идут дожди.
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18.07.2022 18:09 Ответить
такого быть не может брайтон бич он всегда был тогда нью йорк в нью васюки опять фейк от какого нибудь бутусова ..селфи бота))
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18.07.2022 18:21 Ответить
Просто казатимуть шо Одесса это не Украина, Одесса это Одесса..Як чув багато разів від таксистів) Так і з Брайтоном буде походу
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18.07.2022 18:41 Ответить
Ну слухайте, хіба так можна? - пуйлу чемадана не вистачить
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18.07.2022 18:41 Ответить
А як же рашиськи хвойди яки там мешкають. Are they going to move out?
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18.07.2022 19:53 Ответить
Когда русня появилась на Брайтоне, от туда сбежали негры. Новый виток истории - всего лишь название улицы українською - і все, буде ісход рюських *******.
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18.07.2022 20:03 Ответить
Русню послали за русскім кораблем. І так тонко послали )
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18.07.2022 20:54 Ответить
Брайтон бич давно уже одесский. Он как дерибасовская сталъ!
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18.07.2022 22:16 Ответить
Осталось в Вашингтоне переименовать улицу, где находится московитское посольство в Бандера-авеню.
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19.07.2022 00:32 Ответить
Кацапи, що живуть на Брайтоні, повинні зрадіти
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19.07.2022 11:17 Ответить
 
 