Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименуют в "Украинский путь"
Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине на "Украинский путь".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.
Район Брайтон-Бич стал известен в средине 1970-х годов. Преимущественно из-за густоты поселения русскоязычных выходцев из стран бывшего СССР. Место стали называть "Маленькая Одесса". Здесь расположена крупнейшая русскоязычная инфраструктура Нью-Йорка — заведения, радиостанции, магазины, газеты, школы и многое другое.
Переименование будет касаться только двух авеню, а не целого одноименного района, расположенного рядом.
Согласно законопроекту, Вудсайд-авеню между 76-й и 79-й улицами в Квинсе переименуют в "Маленький Таиланд", поскольку район хорошо известен во всем городе благодаря большому количеству тайских ресторанов и других предприятий. Всего законопроект коснулся 78 магистралей и общественных мест по всему городу. Он будет отправлен мэру Эрику Адамсу для окончательного утверждения.
Пожалуйста, подождите...
але, "что-то пошло не так" 😂
Место сборища ватных пенсов, победобесов и дедофваевателей на 9 мая, русской Мафии, русских проституток, и концертов русской попсы ...Кстати ....одно из самых криминогенных мест НьюЙорка....
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸👍👍👍👍👍👍
кацапа як і горбатого тільки могила може
подарунок від американців і добрячий ляпас кацапам , які там мешкають 👍🏼🙂❤️
Брайтон БичUkrainian Way опять идут дожди.