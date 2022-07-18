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перейменування (582) США (20973) вулиця (76)

Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на "Український шлях"

сша,посольство,америка

Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на "Український шлях".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на Український шлях 01

Район Брайтон-Біч став відомим у середні 1970-х років. Переважно через густоту поселення російськомовних вихідців з країн колишнього СРСР. Місце почали називати "Маленька Одеса". Наразі тут розташована найбільша російськомовна інфраструктура Нью-Йорка — заклади, радіостанції, магазини, газети, школи та багато іншого.

Перейменування стосуватиметься лише двох авеню, а не цілого однойменного району, який розташований поряд.

Згідно із законопроєктом, Вудсайд-авеню між 76-ю та 79-ю вулицями у Квінсі перейменують на "Маленький Таїланд", оскільки район добре відомий у всьому місті завдяки великій кількості тайських ресторанів та інших підприємств. Загалом законопроєкт торкнувся 78 магістралей та громадських місць у всьому місті. Він буде відправлений меру Еріку Адамсу для остаточного затвердження.

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Топ коментарі
+64

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18.07.2022 15:41
+59
КАКОЙ ТОНКИЙ ТРОЛИНГ СРУСНИ З БРАЙТОНА!!!!!!
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18.07.2022 15:38
+45
Я уявляю розрив рашиских пуканів.... воно ж виїхало а продовжує вклонитися ***** й "ретронслятору".
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18.07.2022 15:46
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КАКОЙ ТОНКИЙ ТРОЛИНГ СРУСНИ З БРАЙТОНА!!!!!!
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18.07.2022 15:38 Відповісти
Я уявляю розрив рашиских пуканів.... воно ж виїхало а продовжує вклонитися ***** й "ретронслятору".
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18.07.2022 15:46 Відповісти
як воно, руZZке, яке на тих вулицях проживає...буде свою адресу писати....!
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18.07.2022 16:47 Відповісти
Дякуємо, NY !
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18.07.2022 21:06 Відповісти
круто, вата лусне від люті
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18.07.2022 15:39 Відповісти
Чумацький або козацький Шлях.
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18.07.2022 15:39 Відповісти
Теперь медмедев объявит "маленький судный день" Нью-Йорку
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18.07.2022 15:41 Відповісти
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18.07.2022 16:27 Відповісти

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18.07.2022 15:41 Відповісти
Брат-3.....


але, "что-то пошло не так" 😂
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18.07.2022 21:09 Відповісти
Буде Волання на зрадянщиному Совкобітчі і палання
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18.07.2022 15:43 Відповісти
А можно оставить как прежде и вместо переименования закупить для Украины за счёт NY ещё штук 10 "HIMERS" !?
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18.07.2022 15:46 Відповісти
Це всеодно,що замість вашого коментаря закупити 5 броніків
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18.07.2022 16:25 Відповісти
нет кацап нельзя - твой пукан должен палать вечно
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18.07.2022 17:33 Відповісти
Ахахахахаха троллинг 81 левела, там же 100 процентная вата ватная пресмыкается. Это ответа за площадь ДНР в московии
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18.07.2022 15:47 Відповісти
І цьому всьому по великому рахунку сприяв ***** Це ж треба так "зганьбитися як путєн"
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18.07.2022 15:49 Відповісти
І скільки тієї вати викинеться з вікна з криком «укрАінци ідут»?
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18.07.2022 15:50 Відповісти
Оце болючий кілок в дупу парашистам
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18.07.2022 15:51 Відповісти
Представляю себе фантастический фейерверк над одичалой от горящих пердаков!
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18.07.2022 15:51 Відповісти
розрив духовних скрєп вапіющій акт агалтєлай русафобії в святая святих рускай вати на брайтон біч вони ще там з 70х так і не вивчили англійської
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18.07.2022 15:52 Відповісти
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18.07.2022 15:53 Відповісти
мало русафобії мало необхідно йти далі так мерії необхідно замінити всі вивіски на українську мову !
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18.07.2022 15:56 Відповісти
ото підгорить в кацапів які там жиють вже по 40 років і досі невивчили английської мови. а тут ісчще прийдеться Українську вчити
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18.07.2022 15:53 Відповісти
Ось тобі і площа динири))
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18.07.2022 15:55 Відповісти
Это ущемление руssкоговорящих ахахха
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18.07.2022 15:58 Відповісти
Круто. Хочу видеть как будет корежить ватных ютуберов, когда они будут рассказывать про этот район
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18.07.2022 16:02 Відповісти
у местной Сары Абрамовны сейчас таки станется истерика.
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18.07.2022 16:02 Відповісти
Это конечно удар по яйцам тем кацапам и их выбоядкам, что там живут уже поколениями, но завершающим мазком для этой картины было бы выселение на историческую родину кацапов, а на их место поселить тех бедолаг из городов Украины, кто потерял жилье из-за кацапских обстрелов😁 Думаю, это было бы справедливо, любители рюзьгэ мира в США были бы в **** 😁 А тем же, кто не захотел выселяться на историческую родину,- сдача экзамена по английскому и через пол-года по украинскому, - как условие для разрешения для проживания на территории США, - вот какая должна быть настоящая русофобия 😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 16:04 Відповісти
Аха..ха... БрайтонБич - это почти святое место КоZломордасов в Америке, воспетое даже каZапском кинематографе....культовых для коZломордасов" На Брайтон всегда дожди", "Брат2"...
Место сборища ватных пенсов, победобесов и дедофваевателей на 9 мая, русской Мафии, русских проституток, и концертов русской попсы ...Кстати ....одно из самых криминогенных мест НьюЙорка....
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸👍👍👍👍👍👍
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18.07.2022 16:08 Відповісти
може тоді не варто називати його українським?
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18.07.2022 17:30 Відповісти
нет кацап варто - что-бы ваши пердаки пылали круглый год особенно когда обратные адрес свой указывали для посылок
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18.07.2022 17:35 Відповісти
ну это ватные пердаки луснут нипадетцки
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18.07.2022 16:12 Відповісти
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18.07.2022 16:27 Відповісти
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18.07.2022 16:27 Відповісти
Кацапы будут визжать, ныть, возможно, даже угрожать, но из США не выедут, даже если американские власти введут ежегодную децимацию для кацапов. Русские как клещи. Легко подхватить, трудно удалить.
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18.07.2022 16:32 Відповісти
От же парадокс кацапа , він тікає від клятої раші в Америку і продовжує бути ватою
кацапа як і горбатого тільки могила може
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18.07.2022 16:32 Відповісти
дуже багато не таких. дивлюся на ютубі: живуть собі, гроші заробляють, законів дотримуються.
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18.07.2022 17:32 Відповісти
не отмазывай своих кацапов - они будут следовать украинским шляхом до тех пор пока не подохнут
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18.07.2022 17:37 Відповісти
Це перейменування мені страшенно подобається , так як це для нас
подарунок від американців і добрячий ляпас кацапам , які там мешкають 👍🏼🙂❤️
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18.07.2022 16:33 Відповісти
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18.07.2022 16:35 Відповісти
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18.07.2022 16:41 Відповісти
Так это же чистый нацизм!...
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18.07.2022 16:44 Відповісти
Обана! Камнем по яйцях
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18.07.2022 17:36 Відповісти
на Брайтон Бич Ukrainian Way опять идут дожди.
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18.07.2022 18:09 Відповісти
такого быть не может брайтон бич он всегда был тогда нью йорк в нью васюки опять фейк от какого нибудь бутусова ..селфи бота))
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18.07.2022 18:21 Відповісти
Просто казатимуть шо Одесса это не Украина, Одесса это Одесса..Як чув багато разів від таксистів) Так і з Брайтоном буде походу
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18.07.2022 18:41 Відповісти
Ну слухайте, хіба так можна? - пуйлу чемадана не вистачить
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18.07.2022 18:41 Відповісти
А як же рашиськи хвойди яки там мешкають. Are they going to move out?
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18.07.2022 19:53 Відповісти
Когда русня появилась на Брайтоне, от туда сбежали негры. Новый виток истории - всего лишь название улицы українською - і все, буде ісход рюських *******.
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18.07.2022 20:03 Відповісти
Русню послали за русскім кораблем. І так тонко послали )
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18.07.2022 20:54 Відповісти
Брайтон бич давно уже одесский. Он как дерибасовская сталъ!
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18.07.2022 22:16 Відповісти
Осталось в Вашингтоне переименовать улицу, где находится московитское посольство в Бандера-авеню.
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19.07.2022 00:32 Відповісти
Кацапи, що живуть на Брайтоні, повинні зрадіти
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19.07.2022 11:17 Відповісти
 
 