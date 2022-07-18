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ВР (27371) переименования (737)

Рада переименовала город Владимир-Волынский во Владимир

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Верховная Рада Украины приняла постановление "О переименовании Владимир-Волынского района Волынской области".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что на пленарном заседании 15 декабря 2021 г. парламент рассмотрел проект Постановления о переименовании города Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области (регистр. №6378).

Переименование было инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия - Владимир.

Указанный населенный пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времен Киевской Руси "Повесть временных лет". В 1795 году согласно австро-русскому соглашению город вошел в состав Российской империи. Отмечается, что именно после этого присоединения город получил к своему названию приставку "Волынский". Этот шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от российского города Владимир-на-Клязьме.

По результатам рассмотрения Верховная Рада Украины 18 июля 2022 переименовала город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области на город Владимир. За соответствующее решение проголосовали 348 народных депутатов Украины.

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Топ комментарии
+61
Добре що не в Володимир-Зеленський.
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18.07.2022 18:12
+23
Після перемоги переіменують на Шоневтік.
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18.07.2022 18:14
+15
Все правильно. Вернули название, которое подчеркивает историческое наследие и региона и Украины в целом. Не надо ни на кого обращать внимание - ЭТО НАШЕ!!!
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18.07.2022 18:18
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Добре що не в Володимир-Зеленський.
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18.07.2022 18:12 Ответить
Есть вариант и похуже.
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18.07.2022 18:14 Ответить
Владімір-на-Клізьмі ?
Що ж тут страшного
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18.07.2022 18:40 Ответить
Ти кацапсько шльондро ще Лучеськ переназви на Луцк на Стире.Приблуда з кацапським поганялом Ксенія вдаєш з себе патріотку.
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18.07.2022 20:51 Ответить
що гавкаєш на людину?
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18.07.2022 22:26 Ответить
144 реформы выполнили , ВСЕ УЖЕ СДЕЛАЛИ , НЕТ ПРОБЛЕМ , осталось вот только ПЕРЕИМЕНОВАТЬ .... иии своевременно и крайне нужно !!!
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19.07.2022 02:16 Ответить
Після перемоги переіменують на Шоневтік.
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18.07.2022 18:14 Ответить
🤣🤣🤣))))))))
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18.07.2022 23:02 Ответить
так нече вже перейменовували раніше
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18.07.2022 18:16 Ответить
наф його ваще перейменовували?? не Валодимир-Московський же був
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18.07.2022 18:37 Ответить
Ви статтю читали?
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18.07.2022 18:43 Ответить
"-Волинський". Вказаний крок був обґрунтований необхідністю відрізняти місто Володимир від російського міста Владімір-на-Клязьмі."
Так тепер х*й відрізниш!.. Вже тре було на "Волинський" тоді перейменувати
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18.07.2022 20:40 Ответить
читала..і бісить те, що коли війна і так трабли з коштами, займаються дороговартісною муйнею
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18.07.2022 20:40 Ответить
Це не є дороговартісно. Деколонізація.
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18.07.2022 21:04 Ответить
В них Владімір, у нас Володимир.
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19.07.2022 04:32 Ответить
І шо то є? Лизнули?...
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18.07.2022 18:16 Ответить
как бы нет, но всё равно приятно...
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18.07.2022 19:06 Ответить
Все правильно. Вернули название, которое подчеркивает историческое наследие и региона и Украины в целом. Не надо ни на кого обращать внимание - ЭТО НАШЕ!!!
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18.07.2022 18:18 Ответить
Повна назва Володимир-Зеленський.
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18.07.2022 18:19 Ответить
Такими іменами скоро будуть називати всі про@оби.
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18.07.2022 18:35 Ответить
А в «Повісті минулих літ» не написили, що це місто заснував зеленський в честь себе улюбленого?
Якщо ні, то терміново потрібно виправити недоробочку!
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18.07.2022 18:21 Ответить
Других дел больше нет ... вашуж маму ... кодло дегенератов
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18.07.2022 18:29 Ответить
Перейменували торік. Зараз ВР дала добро офіційно.
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19.07.2022 04:34 Ответить
Володимир Волинський було краще.
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18.07.2022 18:31 Ответить
Гірше бо Волинський приставку додали кацапи щоб не путали з Владіміром на Клізмі.
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18.07.2022 20:21 Ответить
може клязьму будуть бомбити
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18.07.2022 20:48 Ответить
Найбільш дебільне ру.досягнення в слововьісєрах бєлгарад-дністровскій
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19.07.2022 07:11 Ответить
Раді немає чим займатися'?
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18.07.2022 18:32 Ответить
якраз Раді потрібно було давно перейменувати ці міста і області, а то до цього часу Кіровоградська область, Дніпропетровська область, Ленінські суди та інше. А перейменування цього міста багато чого говорить, бо в літописах Польщі, Угорщини, Швеції та навіть і в нас є написане про це місто і кацапи в деяких своїх роботах використовують, що мова йде про їх місто Володимир, яке створили стружки Великого Київського княза Довгорукі.
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18.07.2022 18:38 Ответить
Авжеж! "Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий." (С)
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18.07.2022 20:30 Ответить
В честь зеленского.
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18.07.2022 18:33 Ответить
і що цікаво..тих дебілів в раді ми ще й годуєми..капець, ми мазохисти...а перейменування із заміною назви міста буде ще лямів 10 коштувати бюджету..мінімум дорожні вказівники замінити..
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18.07.2022 18:35 Ответить
Не бзди вже давно замінили.І чого це вас так корьожить коли вернули історичну назву древньому місту Володимиру. Заснований києвським князем Володимиром 988 року хрестителем Руси.
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18.07.2022 20:28 Ответить
иди ты на *** со своей русью
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18.07.2022 22:33 Ответить
Пропоную тоді і іншим містам повернути історичні назви:
Одеса - Коцюбіїв
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Чугуїв- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Берислав- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколець
Очаків- Дашів
Білгород Дністровський- Білгород
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
Миколаїв- Кіммерія
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18.07.2022 18:42 Ответить
Первомайську (Миколаївської) повернути історичну назву - Богополь.
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18.07.2022 18:47 Ответить
Нехай місцева громада проявить ініціативу.
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18.07.2022 20:32 Ответить
як на мене, то козаки Бугагардівської паланки його називали Орли (Первомайськ), а Миколаїв ніби Вітовка.
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18.07.2022 22:08 Ответить
Днепр никакого отношения к предложенным вами названиям не имеет. Давайте слушать специалистов краеведов, а не дилетантов популистов.
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18.07.2022 18:51 Ответить
якраз Дніпро имає відношення до цих назв -Старі Кодаки,Новий Кодак,Половиця, Мандриківка, Сухачовка - це все козацькі поселення, на яких розбудоване місто Дніпро. А ще краще місто Січеслав і Січеславська область, бо на її території найбільше було Січей, які створили козаки і історія про них пам'ятає, не пам'ятають ті, що понаїхали в Дніпро і нав'язують нам своє російське-імперське.
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18.07.2022 22:12 Ответить
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
------------------------------------------------------------------------------
Кировоград никогда не был ни Лелековкой, ни всем остальным.
Первоначальное название с момента основания - крепость Св. Елисаветы, а потом - Елисаветград.
А Лелековка была просто маленькой слободой.
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18.07.2022 18:59 Ответить
Причем на дальней окраине Елисаветграда.
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18.07.2022 19:00 Ответить
Існувала купа козацьких хуторів (в межах ********* міста).
Потім приходять москалі і поруч з ними будують фортецю. Яка звичайно теж є в межах міста.
Не розумію вашого обурення. По- вашому краще дишити колоніальну назву фортеці в межах ********* міста ніж назву одного із козацьких сіл які були в межах міста але засновані набагато раніше. Ок
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18.07.2022 19:10 Ответить
Никаких козацких хуторов в границах города там не было. Там было Дикое поле, которое контролировали Ногайские татары и турки. А крепость в честь Святой Елисаветы там построили козаки с Левобережной Украины, а не москали, как форпост на реке Ингул супротив турок. Кстати, по требования турецкого султана строительство крепости на 1 год прекращалось, а потом возобновилось.
В архиве ЦГИАК г. Киев существуют многочисленные списки козаков, посполитих и духовенства, которые в разное время регулярно по очереди по спискам выезжали на строительство крепости. А вот когда крепость была построена, внутри ее стал москальский гарнизон.
А окрестности крепости Св. Елисаветы и далее заселяли сербы, хорваты, македонцы, болгары, молдаване и т.д. под эгидой создания Новой Сербии. Это Сентов, Канеж, Панчев и т.д.
Был и Слободской козачий полк, который располагался далеко от Елисаветграда, в состов которого входили села и слободы: Добрянка, Ольшанка, Плетеный Ташлык, Высь, Грузская, Калиновка, Аджамка, Камянка, Мурзинка, Верблюжка, Зеленая, Мишурин Рог, Домотканчкая, Пушкаревка. Как видно, они далека от Елисаветграда. Со временем южнее Елисаветграда стал Елисаветградский пикинерный полк.
Как видно, ни Лелековка, ни Завадовка и т.д. здесь ни при чем.
И еще. Не наводите тень на плетень. Я нигде ни слова не сказал о переименовании.

назву одного із козацьких сіл які були в межах міста але засновані набагато раніше.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Не врите. Не было там в границах города ни одного козацкого села. Повторяю, там было пустое Дикое поле.
А козацкие села были на Левобережной Украине.
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18.07.2022 20:46 Ответить
досить впихувати сюди видуману брехню для пропаганди російської імперії, "что здесь было дикое поле и только всьо начало развиваться при Кате, или Петьке, но при империи". Краще вже написали, що Україну придумав Членін, як каже його пуйло. Пан мабуть знають, що кацапи в архівах залишили те, що підтверджує їх "написану" ними для нас історію, а решту при Петрі Кривавому, якого кацапи називають першим і Катьке шалун'ї всі наші рукописи і літописи, книги вивезли на московію, бо росії тоді не було, вони називалися московити.
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18.07.2022 22:29 Ответить
цікаво, дуже цікаво брати назву міста і бажано з імперської доби, а чому не того часу, коли там при розкорках відшукали предмети з часів середнього палеоліту,? Чи пізніший його розвиток XVI сторіччя, коли там жили козаки, чи вони жили у поселеннях без назв, а називали вони свої слободи Кущівка, Завадівка, Інгульська і Лелеківка, а вже пізніше фортеця святої Єлисавети.
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18.07.2022 22:22 Ответить
Підтримую, бо це наша правда, це наша історія, але при Боневтіках цього не буде.
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18.07.2022 22:03 Ответить
если названия не связаны с кацапскими деятелями то менять названия не нужно - разве что по очень сильному желанию громады
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18.07.2022 22:36 Ответить
Невдовзі і Новоград-Волинський поверне свою історичну назву Звягель.
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18.07.2022 18:46 Ответить
Донецьк - Ю́зівка
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18.07.2022 18:57 Ответить
Донецьк - Бандера! І житимуть в ньому бандерівці, а хто не згоден, - к бісовій матері за порєбрік!
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18.07.2022 19:37 Ответить
Все важное у Зелегноя "не начасi" а вот города переименовывать так это самый главный вопрос на сегодя. Сейчас самое время Татарова и Ермака на историческую родину в рашку отправить но Зеля включил мороз
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18.07.2022 18:48 Ответить
Та заспокійтеся ви! По-перше - це вимога місцевої громади, по-друге - відновлення історичного статус-кво.
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18.07.2022 19:39 Ответить
Далі: Івано-Франківськ во Франківськ; Кам'янець-Подільський в Кам'янець; Горішні Плавні в ... ?
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18.07.2022 18:54 Ответить
Без цього рішення земля мабуть перестала б обертатись.
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18.07.2022 19:01 Ответить
Почему на вОЛОДИМИР?
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18.07.2022 19:12 Ответить
Тому, що це його історична назва.
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18.07.2022 19:40 Ответить
Тому що князь Володимир заснува в рік хрещеня Руси.
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18.07.2022 20:31 Ответить
Коли пес не має що робити, то лиже яйця...
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18.07.2022 19:21 Ответить
А ну похвалися - що історично значимого ти сьогодні зробив? А, взагалі, в житті? Лише яйця лизав?
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18.07.2022 20:36 Ответить
Москві повернути назву «оте болото»
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18.07.2022 19:47 Ответить
от кіздец актуально на часі
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18.07.2022 19:52 Ответить
"Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий." (С) Ти, я бачу, цілком згоден?
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18.07.2022 20:38 Ответить
Назву давно змінили.
Волинський прибрали.
А мільйони вкрали.
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18.07.2022 20:49 Ответить
А це що, на часі? Антикорупційний прокурор це не на часі але місто на пошану гундосика це звичайно на час
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18.07.2022 20:07 Ответить
Б..ть найбільша проблема для України зараз. Всьо зробили: гроші знайшли, економіку витягнули з піке, забезпечили армію, з житлом розібралися на зиму... К.р.ва, як можна було такиї ідіотів до влади пускати. Це позорище. Серйозні дяді і тьоті на це дивляться і думають, як ця нещасна Україне ще тримається на якому чуді...
А чудо,- то залишки небайдужих людей...
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18.07.2022 20:09 Ответить
"Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий." (С) Вірно?
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18.07.2022 20:41 Ответить
а в Чехів - Устье над Лабой , Рокітніце в Орліцких горах ,Градец над Моравце .
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18.07.2022 20:14 Ответить
Може і до Праги додати над Влтавов чи Києв над Дніпром.Володимир це історична назва міста а кацапи приклеїли Волинський бо жаба давила що древніший від їхнього Владіміра на Клізьмє.Доречі Володимир був деякий час столицею Галицько Волиеського князівства.
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18.07.2022 20:37 Ответить
шо зо брєд несе "цензор"???
додаток "волинський" місто отримало вже на початку 20-го століття за часів царя "ніколая другого кривавого"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
вперше назва міста з додатком "волинський " згадується в 1911 році
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18.07.2022 20:15 Ответить
Мусили, бо від міської ради ініціатива пішла. А от перейменувати Кіровоградську і Дніпропетровську області (центри цих областей давно перейменовані - ще попередньою ВР!!) мабуть єрмак із зе не дозволяють, щоб кацапів не сердити.
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19.07.2022 00:53 Ответить
владимир уже есть в рашке.зачем копировать?
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19.07.2022 11:02 Ответить
 
 