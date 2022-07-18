Рада переименовала город Владимир-Волынский во Владимир
Верховная Рада Украины приняла постановление "О переименовании Владимир-Волынского района Волынской области".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Отмечается, что на пленарном заседании 15 декабря 2021 г. парламент рассмотрел проект Постановления о переименовании города Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области (регистр. №6378).
Переименование было инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия - Владимир.
Указанный населенный пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времен Киевской Руси "Повесть временных лет". В 1795 году согласно австро-русскому соглашению город вошел в состав Российской империи. Отмечается, что именно после этого присоединения город получил к своему названию приставку "Волынский". Этот шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от российского города Владимир-на-Клязьме.
По результатам рассмотрения Верховная Рада Украины 18 июля 2022 переименовала город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области на город Владимир. За соответствующее решение проголосовали 348 народных депутатов Украины.
Пожалуйста, подождите...
Що ж тут страшного
Так тепер х*й відрізниш!.. Вже тре було на "Волинський" тоді перейменувати
Якщо ні, то терміново потрібно виправити недоробочку!
Одеса - Коцюбіїв
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Чугуїв- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Берислав- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколець
Очаків- Дашів
Білгород Дністровський- Білгород
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
Миколаїв- Кіммерія
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Кировоград никогда не был ни Лелековкой, ни всем остальным.
Первоначальное название с момента основания - крепость Св. Елисаветы, а потом - Елисаветград.
А Лелековка была просто маленькой слободой.
Потім приходять москалі і поруч з ними будують фортецю. Яка звичайно теж є в межах міста.
Не розумію вашого обурення. По- вашому краще дишити колоніальну назву фортеці в межах ********* міста ніж назву одного із козацьких сіл які були в межах міста але засновані набагато раніше. Ок
В архиве ЦГИАК г. Киев существуют многочисленные списки козаков, посполитих и духовенства, которые в разное время регулярно по очереди по спискам выезжали на строительство крепости. А вот когда крепость была построена, внутри ее стал москальский гарнизон.
А окрестности крепости Св. Елисаветы и далее заселяли сербы, хорваты, македонцы, болгары, молдаване и т.д. под эгидой создания Новой Сербии. Это Сентов, Канеж, Панчев и т.д.
Был и Слободской козачий полк, который располагался далеко от Елисаветграда, в состов которого входили села и слободы: Добрянка, Ольшанка, Плетеный Ташлык, Высь, Грузская, Калиновка, Аджамка, Камянка, Мурзинка, Верблюжка, Зеленая, Мишурин Рог, Домотканчкая, Пушкаревка. Как видно, они далека от Елисаветграда. Со временем южнее Елисаветграда стал Елисаветградский пикинерный полк.
Как видно, ни Лелековка, ни Завадовка и т.д. здесь ни при чем.
И еще. Не наводите тень на плетень. Я нигде ни слова не сказал о переименовании.
назву одного із козацьких сіл які були в межах міста але засновані набагато раніше.
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Не врите. Не было там в границах города ни одного козацкого села. Повторяю, там было пустое Дикое поле.
А козацкие села были на Левобережной Украине.
Волинський прибрали.
А мільйони вкрали.
А чудо,- то залишки небайдужих людей...
додаток "волинський" місто отримало вже на початку 20-го століття за часів царя "ніколая другого кривавого"
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вперше назва міста з додатком "волинський " згадується в 1911 році