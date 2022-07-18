Рада перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Зазначається, що на пленарному засіданні 15 грудня 2021 року Парламент розглянув проєкт Постанови про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області (реєстр. №6378).
Перейменування було ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви "Володимир".
Вказаний населений пункт є одним із найдавніших міст України, перша документальна згадка про яке зафіксована у літописі часів Київської Русі "Повість минулих літ". У 1795 році відповідно до австро-російської угоди місто увійшло до складу Російської імперії. Зазначається, що саме після цього приєднання місто отримало до своєї назви приставку "-Волинський". Вказаний крок був обґрунтований необхідністю відрізняти місто Володимир від російського міста Владімір-на-Клязьмі.
За наслідками розгляду Верховна Рада України 18 липня 2022 року перейменувала місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області на місто Володимир. За відповідне рішення проголосувало 348 народних депутатів України.
Будь ласка, зачекайте...
Що ж тут страшного
Так тепер х*й відрізниш!.. Вже тре було на "Волинський" тоді перейменувати
Якщо ні, то терміново потрібно виправити недоробочку!
Одеса - Коцюбіїв
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Чугуїв- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Берислав- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколець
Очаків- Дашів
Білгород Дністровський- Білгород
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
Миколаїв- Кіммерія
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Кировоград никогда не был ни Лелековкой, ни всем остальным.
Первоначальное название с момента основания - крепость Св. Елисаветы, а потом - Елисаветград.
А Лелековка была просто маленькой слободой.
Потім приходять москалі і поруч з ними будують фортецю. Яка звичайно теж є в межах міста.
Не розумію вашого обурення. По- вашому краще дишити колоніальну назву фортеці в межах ********* міста ніж назву одного із козацьких сіл які були в межах міста але засновані набагато раніше. Ок
В архиве ЦГИАК г. Киев существуют многочисленные списки козаков, посполитих и духовенства, которые в разное время регулярно по очереди по спискам выезжали на строительство крепости. А вот когда крепость была построена, внутри ее стал москальский гарнизон.
А окрестности крепости Св. Елисаветы и далее заселяли сербы, хорваты, македонцы, болгары, молдаване и т.д. под эгидой создания Новой Сербии. Это Сентов, Канеж, Панчев и т.д.
Был и Слободской козачий полк, который располагался далеко от Елисаветграда, в состов которого входили села и слободы: Добрянка, Ольшанка, Плетеный Ташлык, Высь, Грузская, Калиновка, Аджамка, Камянка, Мурзинка, Верблюжка, Зеленая, Мишурин Рог, Домотканчкая, Пушкаревка. Как видно, они далека от Елисаветграда. Со временем южнее Елисаветграда стал Елисаветградский пикинерный полк.
Как видно, ни Лелековка, ни Завадовка и т.д. здесь ни при чем.
И еще. Не наводите тень на плетень. Я нигде ни слова не сказал о переименовании.
назву одного із козацьких сіл які були в межах міста але засновані набагато раніше.
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Не врите. Не было там в границах города ни одного козацкого села. Повторяю, там было пустое Дикое поле.
А козацкие села были на Левобережной Украине.
Волинський прибрали.
А мільйони вкрали.
А чудо,- то залишки небайдужих людей...
додаток "волинський" місто отримало вже на початку 20-го століття за часів царя "ніколая другого кривавого"
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вперше назва міста з додатком "волинський " згадується в 1911 році