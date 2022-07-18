Рада перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир

Верховна Рада України прийняла Постанову "Про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Зазначається, що на пленарному засіданні 15 грудня 2021 року Парламент розглянув проєкт Постанови про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області (реєстр. №6378).

Перейменування було ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви "Володимир".

Вказаний населений пункт є одним із найдавніших міст України, перша документальна згадка про яке зафіксована у літописі часів Київської Русі "Повість минулих літ". У 1795 році відповідно до австро-російської угоди місто увійшло до складу Російської імперії. Зазначається, що саме після цього приєднання місто отримало до своєї назви приставку "-Волинський". Вказаний крок був обґрунтований необхідністю відрізняти місто Володимир від російського міста Владімір-на-Клязьмі.

За наслідками розгляду Верховна Рада України 18 липня 2022 року перейменувала місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області на місто Володимир. За відповідне рішення проголосувало 348 народних депутатів України.

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