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Кабмин (13505) Министерство социальной политики (877) Мельничук Тарас (43) Жолнович Оксана (23)

В Раду поступило представление о назначении Жолнович министром соцполитики

минсоцполитики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал парламенту представление о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики", - написал Мельничук.

Жолнович с 2020 года руководит Департаментом социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

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Топ комментарии
+8
Чергова сосна. А її замкинею залишиться та що без трусів?
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18.07.2022 19:44
+5
а ще вона була аж цілим управдомом тобто керувала цілим ОСББ)а це мабуть головний критерій для призначення на посаду міністра)
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18.07.2022 20:01
+4
Ну якщо Сам пан Шмигаль передав -тоді все ясно ,далі можна і не читати і нічого хорошого не очікувати.
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18.07.2022 19:55
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Чергова сосна. А її замкинею залишиться та що без трусів?
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18.07.2022 19:44 Ответить
Ну якщо Сам пан Шмигаль передав -тоді все ясно ,далі можна і не читати і нічого хорошого не очікувати.
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18.07.2022 19:55 Ответить
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18.07.2022 19:55 Ответить
це звізданутись...в ОПі ще є департаменти за напрямками міністерств...а ще є радники, що дублюють міністрів..це вже лютий капець!!! там 2/3 треба звільняти!! а то ніяких кінців не знайдемо, хто за що відповідає і з кого питати..ппц дерибан бюджету..
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18.07.2022 19:59 Ответить
а ще вона була аж цілим управдомом тобто керувала цілим ОСББ)а це мабуть головний критерій для призначення на посаду міністра)
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18.07.2022 20:01 Ответить
нам *****..ь з такими керівниками, одне ліпше другого...
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18.07.2022 20:05 Ответить
Не пи..ць, але штормитиме сильно.
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18.07.2022 21:00 Ответить
А пам'ятаєте?
- Що ви знаєте про космос ?
- Сматрєла хвільм "П'ятий елімєнт"
- Зніміть блузку... угу, добре. Вас прийнято на посаду радника Голови Укркосмосу.
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18.07.2022 20:09 Ответить
потужно
Жолнович Оксана Іванівна керував ОСББ "ЛЕВАНДІВСЬКИЙ ДВОРИК", ТЗОВ "ЄВРОКОНТРАКТ ЛЬВІВ"
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18.07.2022 20:28 Ответить
Вона керує здоров'ям оп,що курити,як відходити,
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18.07.2022 20:41 Ответить
Жолнович із 2020 року керує Департаментом соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента. Джерело:
ОПа вже держава в державі.
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18.07.2022 20:53 Ответить
Жолнович із 2020 року керує Департаментом соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента. - зрозуміло - тартаровська шльондра
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18.07.2022 21:07 Ответить
О! В борделе новая мало объезженная проститутка, все сюда!!!!!!!! А на станке пружины поменяли????
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18.07.2022 21:19 Ответить
 
 