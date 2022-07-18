До Ради надійшло подання про призначення Жолнович міністром соцполітики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав до парламенту подання про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Верховну Раду надійшло подання прем'єр-міністра України про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики", - написав Мельничук.

Жолнович із 2020 року керує Департаментом соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента.

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