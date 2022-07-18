УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8622 відвідувача онлайн
Новини
3 614 13
Кабмін (13940) Міністерство соціальної політики (1244) Мельничук Тарас (55) Жолнович Оксана (60)

До Ради надійшло подання про призначення Жолнович міністром соцполітики

минсоцполитики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав до парламенту подання про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Верховну Раду надійшло подання прем'єр-міністра України про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики", - написав Мельничук.

Жолнович із 2020 року керує Департаментом соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада погодила відставку Лазебної з посади міністра соціальної політики

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Чергова сосна. А її замкинею залишиться та що без трусів?
показати весь коментар
18.07.2022 19:44
+5
а ще вона була аж цілим управдомом тобто керувала цілим ОСББ)а це мабуть головний критерій для призначення на посаду міністра)
показати весь коментар
18.07.2022 20:01
+4
Ну якщо Сам пан Шмигаль передав -тоді все ясно ,далі можна і не читати і нічого хорошого не очікувати.
показати весь коментар
18.07.2022 19:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова сосна. А її замкинею залишиться та що без трусів?
показати весь коментар
18.07.2022 19:44 Відповісти
Ну якщо Сам пан Шмигаль передав -тоді все ясно ,далі можна і не читати і нічого хорошого не очікувати.
показати весь коментар
18.07.2022 19:55 Відповісти
Нові лідери
ЖОЛНОВИЧ ОКСАНА

ІДЕЯ ЗМІН

"Якісне правове регулювання трудових відносин, як основи гідного життя в Україні"

Бла-бла-бла. "Зробимо їх разом!"
показати весь коментар
18.07.2022 19:55 Відповісти
це звізданутись...в ОПі ще є департаменти за напрямками міністерств...а ще є радники, що дублюють міністрів..це вже лютий капець!!! там 2/3 треба звільняти!! а то ніяких кінців не знайдемо, хто за що відповідає і з кого питати..ппц дерибан бюджету..
показати весь коментар
18.07.2022 19:59 Відповісти
а ще вона була аж цілим управдомом тобто керувала цілим ОСББ)а це мабуть головний критерій для призначення на посаду міністра)
показати весь коментар
18.07.2022 20:01 Відповісти
нам *****..ь з такими керівниками, одне ліпше другого...
показати весь коментар
18.07.2022 20:05 Відповісти
Не пи..ць, але штормитиме сильно.
показати весь коментар
18.07.2022 21:00 Відповісти
А пам'ятаєте?
- Що ви знаєте про космос ?
- Сматрєла хвільм "П'ятий елімєнт"
- Зніміть блузку... угу, добре. Вас прийнято на посаду радника Голови Укркосмосу.
показати весь коментар
18.07.2022 20:09 Відповісти
потужно
Жолнович Оксана Іванівна керував ОСББ "ЛЕВАНДІВСЬКИЙ ДВОРИК", ТЗОВ "ЄВРОКОНТРАКТ ЛЬВІВ"
показати весь коментар
18.07.2022 20:28 Відповісти
Вона керує здоров'ям оп,що курити,як відходити,
показати весь коментар
18.07.2022 20:41 Відповісти
Жолнович із 2020 року керує Департаментом соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента. Джерело:
ОПа вже держава в державі.
показати весь коментар
18.07.2022 20:53 Відповісти
Жолнович із 2020 року керує Департаментом соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента. - зрозуміло - тартаровська шльондра
показати весь коментар
18.07.2022 21:07 Відповісти
О! В борделе новая мало объезженная проститутка, все сюда!!!!!!!! А на станке пружины поменяли????
показати весь коментар
18.07.2022 21:19 Відповісти
 
 