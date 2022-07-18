Рада на ближайшем заседании рассмотрит назначение Жолнович министром соцполитики, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил информацию о том, что парламент на ближайшем пленарном заседании рассмотрит вопрос о назначении Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук написал в фейсбуке.

"По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины. На ближайшем заседании вопрос будет рассмотрен", - отметил он.

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