Рада на ближайшем заседании рассмотрит назначение Жолнович министром соцполитики, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил информацию о том, что парламент на ближайшем пленарном заседании рассмотрит вопрос о назначении Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук написал в фейсбуке.
"По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины. На ближайшем заседании вопрос будет рассмотрен", - отметил он.
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Отже пристосуванець цей стефанчук живе за принципом «була б вказівка, той зробить з баби дівку»!
https://www.youtube.com/watch?v=jwd07Nw39wg