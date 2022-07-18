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ВР (27371) Стефанчук Руслан (637) Жолнович Оксана (23)

Рада на ближайшем заседании рассмотрит назначение Жолнович министром соцполитики, - Стефанчук

стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил информацию о том, что парламент на ближайшем пленарном заседании рассмотрит вопрос о назначении Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук написал в фейсбуке.

"По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины. На ближайшем заседании вопрос будет рассмотрен", - отметил он.

Читайте также: В Раду поступило представление о назначении Жолнович министром соцполитики
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Топ комментарии
+6
Що вказівочка з ОП прилетіла?
Отже пристосуванець цей стефанчук живе за принципом «була б вказівка, той зробить з баби дівку»!
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18.07.2022 20:32
+1
А ось мені наприклад цікаво,що думає пан Стефанчук про таку одіозну фігуру як пані Галину Третьякову? Правда ж цікаво? А відповіді пока що - ніц! Саме це стерво розробило та впровадило закон про позбавлення заробітної плати для мобілізованих за місцем основної роботи!
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18.07.2022 20:40
+1
А ще,оця Треть'якова, мріяла розстрілювати українських бійців без суду та слідства! Ви ще не в курсі?! Ознайомтеся! Питання до виборців: хто персонально за неї голосував?! Ніхто??? Думай-Те!
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18.07.2022 20:47
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Що вказівочка з ОП прилетіла?
Отже пристосуванець цей стефанчук живе за принципом «була б вказівка, той зробить з баби дівку»!
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18.07.2022 20:32 Ответить
А ось мені наприклад цікаво,що думає пан Стефанчук про таку одіозну фігуру як пані Галину Третьякову? Правда ж цікаво? А відповіді пока що - ніц! Саме це стерво розробило та впровадило закон про позбавлення заробітної плати для мобілізованих за місцем основної роботи!
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18.07.2022 20:40 Ответить
А ще,оця Треть'якова, мріяла розстрілювати українських бійців без суду та слідства! Ви ще не в курсі?! Ознайомтеся! Питання до виборців: хто персонально за неї голосував?! Ніхто??? Думай-Те!
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18.07.2022 20:47 Ответить
Як бачу цього кабана , то мені хочеться стати мясником !
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18.07.2022 20:48 Ответить
Oleh Stavynoha, то все емоції, ви скажіть за Третьякову! Вона ж такі антиукраїнські ідеї народжує не сама! Її ідеї - плод колективної творчості антиукраїнських сил!
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18.07.2022 20:55 Ответить
о, вона вам гендерну рівність забезпечить, і ср..ти, що гендерної рівності не існує, бо по-перше не існує гендера, це маніпуляція, утопія. А по-друге не існує рівності, ми різні, ми хворіємо по-різному, нас навіть струмом вражає по-різному! Але ліволібералам начхати. Це буде то саме що й з соціальною рівністю. Скільком людям життя зіпсули, стільки було боротьби і срачу, що капець. А рівності соціальної так і не було. Ніде. Бо це неможливо. Це разводілово, для дурнів, і фанатиків, для яких "Факти неважливі - важливі почуття!"
https://www.youtube.com/watch?v=jwd07Nw39wg
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18.07.2022 20:53 Ответить
Гендер- це роль людини, яку нав'язує їй суспільство! Якщо ти хлопчик, то в ляльки грати права не маєш, слабким чи не агресивним бути права не маєш, прибирати чи куховарити то нізя, за дітьми ходити то не твоя справа... Якщо дівчинка - забов'язана бути слухняною, прогинатися під всіх, терпіти, не висовуватися, бути на кухні і обов'язково плодити лічинок і пофіг, що вони тобі не потрібні, що ти пробивна і сильна, тебе цікавлять техніка і спорт тощо, ти вмієш заробляти гроші і маєш інтелект вище ніж у більшості чоловіків..То що там курва не існує в тебе?? І так, для щастя людині потрібні її почуття, а не твоє насильне підтасування всіх під стереотипний стандарт!
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18.07.2022 23:05 Ответить
Так що ти по темі новини скажеш, упорота релігійна фанатичка? Хто така Жолнович хоч знаєш?
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18.07.2022 23:07 Ответить
Є в мене величезне прохання: хоч би анонімно,підтвердіть,хто голосував за депутата Галину Третьякову?! Або чесно скажіть,що персонально знаєте таких людей!
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18.07.2022 21:02 Ответить
неважливо як проголосують, важливо як підрахують. Це навіть на Євробачення так представника відбирали. Ми жне хотіли тієї курви паш, а висока комісія порахували - що ми хочемо.
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18.07.2022 21:34 Ответить
У стефанчука уже слюна пошла, но не оттуда откуда вы думаете!
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18.07.2022 21:21 Ответить
Ще одна популістка.
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18.07.2022 21:40 Ответить
 
 