Рада на найближчому засіданні розгляне призначення Жолнович міністром соцполітики, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив інформацію про те, що парламент на найближчому пленарному засіданні розгляне питання щодо призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанчук написав у фейсбуці.
"На пропозицію депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики України. На найближчому засіданні питання буде розглянуто", - зазначив він.
Топ коментарі
+6 Oleksandr Pohribnyi
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+1 Georg Lotar Georg Lotar
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+1 Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар18.07.2022 20:47
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Отже пристосуванець цей стефанчук живе за принципом «була б вказівка, той зробить з баби дівку»!
https://www.youtube.com/watch?v=jwd07Nw39wg