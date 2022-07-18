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ВР (14812) Стефанчук Руслан (739) Жолнович Оксана (60)

Рада на найближчому засіданні розгляне призначення Жолнович міністром соцполітики, - Стефанчук

стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив інформацію про те, що парламент на найближчому пленарному засіданні розгляне питання щодо призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанчук написав у фейсбуці. 

"На пропозицію депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики України. На найближчому засіданні питання буде розглянуто", -  зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Ради надійшло подання про призначення Жолнович міністром соцполітики

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Топ коментарі
+6
Що вказівочка з ОП прилетіла?
Отже пристосуванець цей стефанчук живе за принципом «була б вказівка, той зробить з баби дівку»!
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18.07.2022 20:32
+1
А ось мені наприклад цікаво,що думає пан Стефанчук про таку одіозну фігуру як пані Галину Третьякову? Правда ж цікаво? А відповіді пока що - ніц! Саме це стерво розробило та впровадило закон про позбавлення заробітної плати для мобілізованих за місцем основної роботи!
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18.07.2022 20:40
+1
А ще,оця Треть'якова, мріяла розстрілювати українських бійців без суду та слідства! Ви ще не в курсі?! Ознайомтеся! Питання до виборців: хто персонально за неї голосував?! Ніхто??? Думай-Те!
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18.07.2022 20:47
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Що вказівочка з ОП прилетіла?
Отже пристосуванець цей стефанчук живе за принципом «була б вказівка, той зробить з баби дівку»!
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18.07.2022 20:32 Відповісти
А ось мені наприклад цікаво,що думає пан Стефанчук про таку одіозну фігуру як пані Галину Третьякову? Правда ж цікаво? А відповіді пока що - ніц! Саме це стерво розробило та впровадило закон про позбавлення заробітної плати для мобілізованих за місцем основної роботи!
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18.07.2022 20:40 Відповісти
А ще,оця Треть'якова, мріяла розстрілювати українських бійців без суду та слідства! Ви ще не в курсі?! Ознайомтеся! Питання до виборців: хто персонально за неї голосував?! Ніхто??? Думай-Те!
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18.07.2022 20:47 Відповісти
Як бачу цього кабана , то мені хочеться стати мясником !
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18.07.2022 20:48 Відповісти
Oleh Stavynoha, то все емоції, ви скажіть за Третьякову! Вона ж такі антиукраїнські ідеї народжує не сама! Її ідеї - плод колективної творчості антиукраїнських сил!
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18.07.2022 20:55 Відповісти
о, вона вам гендерну рівність забезпечить, і ср..ти, що гендерної рівності не існує, бо по-перше не існує гендера, це маніпуляція, утопія. А по-друге не існує рівності, ми різні, ми хворіємо по-різному, нас навіть струмом вражає по-різному! Але ліволібералам начхати. Це буде то саме що й з соціальною рівністю. Скільком людям життя зіпсули, стільки було боротьби і срачу, що капець. А рівності соціальної так і не було. Ніде. Бо це неможливо. Це разводілово, для дурнів, і фанатиків, для яких "Факти неважливі - важливі почуття!"
https://www.youtube.com/watch?v=jwd07Nw39wg
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18.07.2022 20:53 Відповісти
Гендер- це роль людини, яку нав'язує їй суспільство! Якщо ти хлопчик, то в ляльки грати права не маєш, слабким чи не агресивним бути права не маєш, прибирати чи куховарити то нізя, за дітьми ходити то не твоя справа... Якщо дівчинка - забов'язана бути слухняною, прогинатися під всіх, терпіти, не висовуватися, бути на кухні і обов'язково плодити лічинок і пофіг, що вони тобі не потрібні, що ти пробивна і сильна, тебе цікавлять техніка і спорт тощо, ти вмієш заробляти гроші і маєш інтелект вище ніж у більшості чоловіків..То що там курва не існує в тебе?? І так, для щастя людині потрібні її почуття, а не твоє насильне підтасування всіх під стереотипний стандарт!
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18.07.2022 23:05 Відповісти
Так що ти по темі новини скажеш, упорота релігійна фанатичка? Хто така Жолнович хоч знаєш?
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18.07.2022 23:07 Відповісти
Є в мене величезне прохання: хоч би анонімно,підтвердіть,хто голосував за депутата Галину Третьякову?! Або чесно скажіть,що персонально знаєте таких людей!
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18.07.2022 21:02 Відповісти
неважливо як проголосують, важливо як підрахують. Це навіть на Євробачення так представника відбирали. Ми жне хотіли тієї курви паш, а висока комісія порахували - що ми хочемо.
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18.07.2022 21:34 Відповісти
У стефанчука уже слюна пошла, но не оттуда откуда вы думаете!
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18.07.2022 21:21 Відповісти
Ще одна популістка.
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18.07.2022 21:40 Відповісти
 
 