РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12510 посетителей онлайн
Новости Война
4 324 24
беспилотник (3133) Федоров Михаил (492) дроны (3553)

На "Армию дронов" уже собрали 510 млн грн, - Федоров

дрони

В рамках проекта "Армия дронов" через фандрайзинговую платформу United24 уже собрали более 510 миллионов гривен.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минцифры, уже договорено о закупке 60 мультикоптеров Matrice, которые "с точностью записывают видео, имеют встроенный искусственный интеллект, четко фокусируются на цели и определяют потенциальную опасность на расстоянии".

Ведутся переговоры о дальнейших закупках мощных беспилотников с украинскими и международными производителями. Среди них – США, Германия, Португалия, Япония и Израиль.

Смотрите также: Стартовало обучение первых 150 операторов "Армии дронов", - Федоров. ФОТО

Напомним, 1 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство цифровой трансформации и платформа United24 объявили о начале проекта "Армия дронов". Это комплексная программа, включающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов. 7 июля стало известно, что первая партия беспилотников в рамках проекта "Армия дронов" уже отбыла на фронт.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
«Шалені бджілки» від Порошенка: п'ятий Президент везе з Таллінна 350 безпілотників Autel для ЗСУ
Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами й додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.
показать весь комментарий
18.07.2022 20:51
+21
держава пробачила борг КалоМойшові на більш ніж 4 мільярди..паскуда зелена -ховає папу бєню від відповідальності
показать весь комментарий
18.07.2022 20:55
+20
коломойскому - деньги, народу - сборы денег
показать весь комментарий
18.07.2022 20:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Шалені бджілки» від Порошенка: п'ятий Президент везе з Таллінна 350 безпілотників Autel для ЗСУ
Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами й додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.
показать весь комментарий
18.07.2022 20:51 Ответить
а Фьодоров тільки домовився про тільки 60 дронів

работнічки
показать весь комментарий
18.07.2022 22:41 Ответить
а - ввійшли в цю кількість?
показать весь комментарий
18.07.2022 20:51 Ответить
Цікаво виходить.
Зелений бот, поливає лайном Порошенко, а коли його посилають, він починає скимлити десь на фейсбуці: мовляв, Цензор це помийка, бо людину нізащо з брудом змішують!
Він же просто іншу думку висловив!
показать весь комментарий
18.07.2022 21:14 Ответить
Армія дронів проти армади орків.
показать весь комментарий
18.07.2022 20:51 Ответить
коломойскому - деньги, народу - сборы денег
показать весь комментарий
18.07.2022 20:53 Ответить
Возможно именно поэтому орки отказались от наступлений на других участках фронта и сосредоточились на одном, где собрали всё что у них есть из РЭБ.
показать весь комментарий
18.07.2022 20:54 Ответить
держава пробачила борг КалоМойшові на більш ніж 4 мільярди..паскуда зелена -ховає папу бєню від відповідальності
показать весь комментарий
18.07.2022 20:55 Ответить
Фонд держмайна не може відновити управління над "Тернопільобленерго"
Джерело: https://biz.censor.net/n3354863
Бо Беня недоторканий.
показать весь комментарий
18.07.2022 20:59 Ответить
Прийде час суда над ними. Але є ще і Божий суд.
показать весь комментарий
18.07.2022 21:00 Ответить
Война вскрыла все проблемы страны, о которых многие конечно знали. Полностью отсутствует производственные и научные мощности по околовоенным товарам, у страны которая 8 лет вроде как воюет. Приходится все возить из-за границы, даже ткани под броники. Взять вот Израиль - 9 миллионов, кругом враги, треть страны пустыня, но до их экономики, даже казалось бы где, в животноводстве, нам как до луны. Или Иран - 40 лет под санкциями но ВПК и смежные отрасли у них на вполне достойном уровне. Печально все это. Потому как у нас из-за олигархата и их шестёрок даже рыночные реформы не проведены нормально, то что Словакии и Польши сделали 20 лет назад.
показать весь комментарий
18.07.2022 21:01 Ответить
А хіба Порошенко не здолав олігархат?
показать весь комментарий
18.07.2022 23:40 Ответить
Як Лєнін сто років тому ?
показать весь комментарий
19.07.2022 12:04 Ответить
браво. В оффшоры успели вывести?
показать весь комментарий
18.07.2022 21:01 Ответить
Угу.Один вже збирав на Байрактари...
показать весь комментарий
18.07.2022 21:44 Ответить
"битый небитого везёт"(с)
раскабаневшая на откатах Вэлыкага Буцим-ныцтва, хорошо отоспавшаяся в первые месяцы войны, Zевлада без угрызений совести сшибает последние копейки на свОй пиарасный оборонительный проект с порядком потрёпаного патриотического Украинства..
а то, что кроты Банковой одним своим движением могут помножить на нУль все наши старания, это их не волнует, они уже не раз это безнаказано проделывали - и ничё, прокатывает.. бо - неначаси... с.ки кривороженые об асфальт
показать весь комментарий
18.07.2022 21:46 Ответить
На "Армію дронів" вже зібрали 510 млн грн, - Федоров
------------------------------------------------------------------------
А Коломойскому подарили 5 млрд. гривен
В какой африканской стране такое возможно?
показать весь комментарий
18.07.2022 23:03 Ответить
аби дерьмак с татаровим не просрали !!!
показать весь комментарий
18.07.2022 23:07 Ответить
Бені віддали 4 міліарди гривень, а на крадівництво виділили майже 5. А ви збирайте на шкарпетки солдатам. Зараз знову забанять.
показать весь комментарий
18.07.2022 23:40 Ответить
 
 