На "Армию дронов" уже собрали 510 млн грн, - Федоров
В рамках проекта "Армия дронов" через фандрайзинговую платформу United24 уже собрали более 510 миллионов гривен.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Минцифры, уже договорено о закупке 60 мультикоптеров Matrice, которые "с точностью записывают видео, имеют встроенный искусственный интеллект, четко фокусируются на цели и определяют потенциальную опасность на расстоянии".
Ведутся переговоры о дальнейших закупках мощных беспилотников с украинскими и международными производителями. Среди них – США, Германия, Португалия, Япония и Израиль.
Напомним, 1 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство цифровой трансформации и платформа United24 объявили о начале проекта "Армия дронов". Это комплексная программа, включающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов. 7 июля стало известно, что первая партия беспилотников в рамках проекта "Армия дронов" уже отбыла на фронт.
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работнічки
Зелений бот, поливає лайном Порошенко, а коли його посилають, він починає скимлити десь на фейсбуці: мовляв, Цензор це помийка, бо людину нізащо з брудом змішують!
Він же просто іншу думку висловив!
Джерело: https://biz.censor.net/n3354863
Бо Беня недоторканий.
раскабаневшая на откатах Вэлыкага Буцим-ныцтва, хорошо отоспавшаяся в первые месяцы войны, Zевлада без угрызений совести сшибает последние копейки на свОй пиарасный оборонительный проект с порядком потрёпаного патриотического Украинства..
а то, что кроты Банковой одним своим движением могут помножить на нУль все наши старания, это их не волнует, они уже не раз это безнаказано проделывали - и ничё, прокатывает.. бо - неначаси... с.ки кривороженые об асфальт
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А Коломойскому подарили 5 млрд. гривен
В какой африканской стране такое возможно?