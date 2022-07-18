На "Армію дронів" вже зібрали 510 млн грн, - Федоров
У межах проєкту "Армія дронів" через фандрейзингову платформу United24 вже зібрали понад 510 мільйонів гривень.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За словами очільника Мінцифри, вже домовлено про закупівлю 60 мультикоптерів Matrice, які "з точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані".
Ведуться переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками. Серед них — США, Німеччина, Португалія, Японія та Ізраїль.
Нагадуємо, 1 липня Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та платформа United24 оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це комплексна програма, що включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. 7 липня стало відомо, що перша партія безпілотників в межах проєкту "Армія дронів" вже відбула на фронт.
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работнічки
Зелений бот, поливає лайном Порошенко, а коли його посилають, він починає скимлити десь на фейсбуці: мовляв, Цензор це помийка, бо людину нізащо з брудом змішують!
Він же просто іншу думку висловив!
Джерело: https://biz.censor.net/n3354863
Бо Беня недоторканий.
раскабаневшая на откатах Вэлыкага Буцим-ныцтва, хорошо отоспавшаяся в первые месяцы войны, Zевлада без угрызений совести сшибает последние копейки на свОй пиарасный оборонительный проект с порядком потрёпаного патриотического Украинства..
а то, что кроты Банковой одним своим движением могут помножить на нУль все наши старания, это их не волнует, они уже не раз это безнаказано проделывали - и ничё, прокатывает.. бо - неначаси... с.ки кривороженые об асфальт
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А Коломойскому подарили 5 млрд. гривен
В какой африканской стране такое возможно?