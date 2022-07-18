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безпілотник (3657) Федоров Михайло (848) дрони (4293)

На "Армію дронів" вже зібрали 510 млн грн, - Федоров

дрони

У межах проєкту "Армія дронів" через фандрейзингову платформу United24 вже зібрали понад 510 мільйонів гривень.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника Мінцифри, вже домовлено про закупівлю 60 мультикоптерів Matrice, які "з точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані".

Ведуться переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками. Серед них — США, Німеччина, Португалія, Японія та Ізраїль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стартувало навчання перших 150 операторів "Армії дронів", - Федоров. ФОТО

Нагадуємо, 1 липня Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та платформа United24 оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це комплексна програма, що включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. 7 липня стало відомо, що перша партія безпілотників в межах проєкту "Армія дронів" вже відбула на фронт.

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Топ коментарі
+25
«Шалені бджілки» від Порошенка: п'ятий Президент везе з Таллінна 350 безпілотників Autel для ЗСУ
Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами й додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.
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18.07.2022 20:51
+21
держава пробачила борг КалоМойшові на більш ніж 4 мільярди..паскуда зелена -ховає папу бєню від відповідальності
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18.07.2022 20:55
+20
коломойскому - деньги, народу - сборы денег
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18.07.2022 20:53
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«Шалені бджілки» від Порошенка: п'ятий Президент везе з Таллінна 350 безпілотників Autel для ЗСУ
Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами й додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.
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18.07.2022 20:51 Відповісти
а Фьодоров тільки домовився про тільки 60 дронів

работнічки
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18.07.2022 22:41 Відповісти
а - ввійшли в цю кількість?
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18.07.2022 20:51 Відповісти
Цікаво виходить.
Зелений бот, поливає лайном Порошенко, а коли його посилають, він починає скимлити десь на фейсбуці: мовляв, Цензор це помийка, бо людину нізащо з брудом змішують!
Він же просто іншу думку висловив!
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18.07.2022 21:14 Відповісти
Армія дронів проти армади орків.
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18.07.2022 20:51 Відповісти
коломойскому - деньги, народу - сборы денег
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18.07.2022 20:53 Відповісти
Возможно именно поэтому орки отказались от наступлений на других участках фронта и сосредоточились на одном, где собрали всё что у них есть из РЭБ.
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18.07.2022 20:54 Відповісти
держава пробачила борг КалоМойшові на більш ніж 4 мільярди..паскуда зелена -ховає папу бєню від відповідальності
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18.07.2022 20:55 Відповісти
Фонд держмайна не може відновити управління над "Тернопільобленерго"
Джерело: https://biz.censor.net/n3354863
Бо Беня недоторканий.
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18.07.2022 20:59 Відповісти
Прийде час суда над ними. Але є ще і Божий суд.
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18.07.2022 21:00 Відповісти
Война вскрыла все проблемы страны, о которых многие конечно знали. Полностью отсутствует производственные и научные мощности по околовоенным товарам, у страны которая 8 лет вроде как воюет. Приходится все возить из-за границы, даже ткани под броники. Взять вот Израиль - 9 миллионов, кругом враги, треть страны пустыня, но до их экономики, даже казалось бы где, в животноводстве, нам как до луны. Или Иран - 40 лет под санкциями но ВПК и смежные отрасли у них на вполне достойном уровне. Печально все это. Потому как у нас из-за олигархата и их шестёрок даже рыночные реформы не проведены нормально, то что Словакии и Польши сделали 20 лет назад.
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18.07.2022 21:01 Відповісти
А хіба Порошенко не здолав олігархат?
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18.07.2022 23:40 Відповісти
Як Лєнін сто років тому ?
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19.07.2022 12:04 Відповісти
браво. В оффшоры успели вывести?
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18.07.2022 21:01 Відповісти
Угу.Один вже збирав на Байрактари...
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18.07.2022 21:44 Відповісти
"битый небитого везёт"(с)
раскабаневшая на откатах Вэлыкага Буцим-ныцтва, хорошо отоспавшаяся в первые месяцы войны, Zевлада без угрызений совести сшибает последние копейки на свОй пиарасный оборонительный проект с порядком потрёпаного патриотического Украинства..
а то, что кроты Банковой одним своим движением могут помножить на нУль все наши старания, это их не волнует, они уже не раз это безнаказано проделывали - и ничё, прокатывает.. бо - неначаси... с.ки кривороженые об асфальт
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18.07.2022 21:46 Відповісти
На "Армію дронів" вже зібрали 510 млн грн, - Федоров
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А Коломойскому подарили 5 млрд. гривен
В какой африканской стране такое возможно?
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18.07.2022 23:03 Відповісти
аби дерьмак с татаровим не просрали !!!
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18.07.2022 23:07 Відповісти
Бені віддали 4 міліарди гривень, а на крадівництво виділили майже 5. А ви збирайте на шкарпетки солдатам. Зараз знову забанять.
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18.07.2022 23:40 Відповісти
 
 