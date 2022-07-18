Правительство Швейцарии отказалось принимать на лечение раненых из Украины
Федеральное правительство Швейцарии выступило против приема на лечение в швейцарских клиниках раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также раненых во время войны гражданских лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что с просьбой к Швейцарии принять раненых украинских военных обратилась структура НАТО под названием Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, который координирует на международном уровне эвакуацию из Украины раненых военнослужащих ВСУ. В мае 2022 года некоторые кантоны Швейцарии выразили готовность принимать у себя для лечения раненых бойцов ВСУ, но позже столкнулись с противодействием со стороны федерального правительства.
"Через три недели федеральные власти приняли решение, и оно было отрицательным: МИД отказал НАТО в приеме раненых военнослужащих ВСУ в Швейцарии, ссылаясь на юридические и практические причины", - говорится в сообщении SwissInfo.
Основные возражения заключались в том, что согласие принять у себя раненых бойцов одной из сторон вооруженного конфликта противоречило бы нейтральному статусу Швейцарии и что Женевские конвенции и Гаагское соглашение 1907 года требуют от нейтральных государств гарантировать интернирование раненых солдат, участвовавших в боевых действиях. То есть такие военнослужащие не смогли бы в дальнейшем участвовать в военных операциях после выздоровления.
При этом швейцарская сторона отказалась принимать на лечение даже раненых в ходе войны гражданских лиц. "Что касается раненых гражданских лиц, то правительство Швейцарии придерживается мнения, что отличить гражданских от военнослужащих практически невозможно, учитывая, что сейчас многие люди в Украине берут в руки оружие, чтобы защитить свою страну. Вместо этого Швейцария предпочитает помогать раненым, направляя гуманитарную помощь непосредственно в гражданские лечебные учреждения Украины", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Нічого,Бог все бачить.Виживемо без їх допомоги
если есть Бог - он воздаст!
Вже ніхто в них і зброї не просить ,, але відмовляти навіть в лікуванні , це вже занадто . Гнилий народєц .. 🤮.
Для мене вони - лайно собаче ,, бо байдужі до чужого горя . Тому мене не цікавить їхня історія .. .
Просто ******, во что Вы превратились. Дальше кого выбирать будете? На второй срок Зе, или сразу Поворознюка? 🤮
Аби не Порошенко...
Надобраніч...
Але для нас - теж дещо робить ...
Як https://www.youtube.com/watch?v=ZG7wlmst8Sw&feature=emb_title заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час конференції з питань відновлення України, що проходить в Лугано, країна надасть Україні понад 100 мільйонів швейцарських франків до кінця 2023 року.
"На тлі війни та з метою відновлення ми повинні посилити нашу підтримку. Швейцарія подвоїть фінансування в рамках двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 мільйонів швейцарських франків до кінця 2023 року", - заявив він.
Президент Ігнассіо Кассіс. Фото: Associated Press
Крім того, за словами Кассіса, Швейцарія надає фінансування через багатосторонніх партнерів України: ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, **** та інші.
Він також додав, що після заклику прем'єр-міністра України, уряд виділить українцям щонайменше 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію.
Від часів створення світу , існує дві сторони моралі , добро і зло . Ніяких нейтралітетів , між цими критеріями , немає і ніколи не було . Ти або на стороні добра , або на стороні зла . ВСЕ . Те що вони там собі надумали , якась середина між цим , якийсь сраний - нєйтралітєт , це протиприродньо .
уроды
Военный бюджет США на 2023 год составляет почти триллион долларов...хотя на бумажке указано всего 819 ярдов доляров..
Дєньгі нє пахнут . .
Почему вопрос о раненых они не поднимали ..осталось загадкой....
А то получается - хорошо, но мало.
Они помогают финансово - вот за это нужно благодарить.
А вони у відповідь - тицяють свої подачки . Мовляв - нате бабло тільки від#біться ..
Бидло а не народ . .
Может стоить сказать им - засуньте свои деньги в жопу, нам или всё или ничего ?!
А то как-то не по-христиански получается - вам люди помогают, а вы принимаете помощь и морду воротите.
Прям как с молдованами - как беженцев принять, так молдоване годные, а как комменты почитаешь, так тупые малдавашки цыгане немытые.
Болгары тоже твари конченный, дескать суки требуют беженцев переехать из курортных отелей в глубь страны.
Кем вы себя выставляете-то, так скоро одни останитесь ???
До хатаскрайніків звертались не по - дєньгі , а зовсім з іншої причини .. То накуя мені їхні - подачки , замість тої допомоги , по котру моя країна до них звернулась ?? Якби мова йшла про гроші , то питань до них не виникло б .
Ну ти що , дійсно не розумієш про що мова . ? . Ти не розумієш що не все вирішують гроші , і дещо важливіше за них ??
Коли ( не доведи Господи звісно ) ти , з якихось причин стікатимеш кров'ю , а я проходитиму поряд , і ти проситимеш про допомогу , я тобі скажу - звиняй чувак , у мене нейтралітєт ,, на тобі ось сто гривень і від#бись .
Як тобі буде на душі ?
Но если я знаю, что ты обременен какими-либо обязательствами - я не стану тебя просить.
А если принять детей, то услышим - куда же они без матерей, а где гарантия, что мать не военнослужащий или остался только отец, а как его проверить ? Для них это всё тупо геморрой, и если нарушить правила, кто им поверит в следующий раз ?!
Знаешь как говорят - если не готов к ответу, то не задавай вопрос.
Они помогают деньгами - брать или нет, решать вам. В мире достаточно стран, которые способны принять на лечение украинцев, без условий.
Но если Украина принимает деньги, то лучше поблагодарить или даже промолчать, чем вести себя так ...
Так от . ! Якщо Україні гроші потрібніші за принципи , нехай Україна бере гроші .. А я б не взяв . Така моя особиста позиція ,, і навряд чи я її зміню ..
А хатаскрайників я завжди зневажав , ким би вони не були , і серед українців теж ,, бо за всякими - нєйтралітєтами , криється звичайний пох.їзм і байдужість . Змалку не люблю такий тип людей . Тому - нехай і швейцарці втруться . Разом зі своїм баблом .
Но в большой политике есть ещё и серый цвет, без которого во многих ситуациях не разобраться - это государства или личности посредники.
Вспомните хотя бы Минск2 - плохой он или хороший спорный вопрос, но то, что он не был возможен без посредников, это факт и то, что он спас много жизней, тоже факт.
Такова реальность.
Ну, а определение быдло-народ - это низко.
Всё решают политики
Пораненим скорішого здоров'ячка та наснаги...
Все буде Україна...!!!
Откажитесь от их вонючих грязных денег.
Они с горя впадут в депрессию
Інтерновані містяться в певній місцевості, яку їм забороняється залишати.
Швейцарцы на такое не способны.