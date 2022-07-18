Правительство Швейцарии отказалось принимать на лечение раненых из Украины

Федеральное правительство Швейцарии выступило против приема на лечение в швейцарских клиниках раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также раненых во время войны гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что с просьбой к Швейцарии принять раненых украинских военных обратилась структура НАТО под названием Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, который координирует на международном уровне эвакуацию из Украины раненых военнослужащих ВСУ. В мае 2022 года некоторые кантоны Швейцарии выразили готовность принимать у себя для лечения раненых бойцов ВСУ, но позже столкнулись с противодействием со стороны федерального правительства.

"Через три недели федеральные власти приняли решение, и оно было отрицательным: МИД отказал НАТО в приеме раненых военнослужащих ВСУ в Швейцарии, ссылаясь на юридические и практические причины", - говорится в сообщении SwissInfo.

Основные возражения заключались в том, что согласие принять у себя раненых бойцов одной из сторон вооруженного конфликта противоречило бы нейтральному статусу Швейцарии и что Женевские конвенции и Гаагское соглашение 1907 года требуют от нейтральных государств гарантировать интернирование раненых солдат, участвовавших в боевых действиях. То есть такие военнослужащие не смогли бы в дальнейшем участвовать в военных операциях после выздоровления.

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При этом швейцарская сторона отказалась принимать на лечение даже раненых в ходе войны гражданских лиц. "Что касается раненых гражданских лиц, то правительство Швейцарии придерживается мнения, что отличить гражданских от военнослужащих практически невозможно, учитывая, что сейчас многие люди в Украине берут в руки оружие, чтобы защитить свою страну. Вместо этого Швейцария предпочитает помогать раненым, направляя гуманитарную помощь непосредственно в гражданские лечебные учреждения Украины", - говорится в сообщении.