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Новости Война
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ранение (3357) Швейцария (600)

Правительство Швейцарии отказалось принимать на лечение раненых из Украины

евакуація,поранені

Федеральное правительство Швейцарии выступило против приема на лечение в швейцарских клиниках раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также раненых во время войны гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что с просьбой к Швейцарии принять раненых украинских военных обратилась структура НАТО под названием Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, который координирует на международном уровне эвакуацию из Украины раненых военнослужащих ВСУ. В мае 2022 года некоторые кантоны Швейцарии выразили готовность принимать у себя для лечения раненых бойцов ВСУ, но позже столкнулись с противодействием со стороны федерального правительства.

"Через три недели федеральные власти приняли решение, и оно было отрицательным: МИД отказал НАТО в приеме раненых военнослужащих ВСУ в Швейцарии, ссылаясь на юридические и практические причины", - говорится в сообщении SwissInfo.

Основные возражения заключались в том, что согласие принять у себя раненых бойцов одной из сторон вооруженного конфликта противоречило бы нейтральному статусу Швейцарии и что Женевские конвенции и Гаагское соглашение 1907 года требуют от нейтральных государств гарантировать интернирование раненых солдат, участвовавших в боевых действиях. То есть такие военнослужащие не смогли бы в дальнейшем участвовать в военных операциях после выздоровления.

Читайте также: Швейцария увеличит поддержку Украины до более чем 100 млн франков к концу 2023 года, - президент Кассис

При этом швейцарская сторона отказалась принимать на лечение даже раненых в ходе войны гражданских лиц. "Что касается раненых гражданских лиц, то правительство Швейцарии придерживается мнения, что отличить гражданских от военнослужащих практически невозможно, учитывая, что сейчас многие люди в Украине берут в руки оружие, чтобы защитить свою страну. Вместо этого Швейцария предпочитает помогать раненым, направляя гуманитарную помощь непосредственно в гражданские лечебные учреждения Украины", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+71
Як були нейтральними підарасами з грошима усіх теростів світу, так і залишилися підарасами
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18.07.2022 23:41
+44
Швейцарці - кантони!
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18.07.2022 23:41
+44
Суки кінчені.Вони не можуть відрізнити цивільних поранених від військових.Поранені діти теж військові,за збоченою логікою тих всесвітніх лихварів.
Нічого,Бог все бачить.Виживемо без їх допомоги
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18.07.2022 23:46
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Правила форума Совет форумчан
Швейцарці - кантони!
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18.07.2022 23:41 Ответить
точніше гандони.
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19.07.2022 00:00 Ответить
Жировали на золоте нацистов ранее, теперь жируют на золоте рашистов, ******.
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19.07.2022 06:25 Ответить
Як були нейтральними підарасами з грошима усіх теростів світу, так і залишилися підарасами
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18.07.2022 23:41 Ответить
кантонами
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18.07.2022 23:42 Ответить
підарасами. Живуть мирно завдяки нам, нашим втратам.
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18.07.2022 23:43 Ответить
нет, я настаиваю.
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19.07.2022 00:02 Ответить
кондони
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19.07.2022 08:07 Ответить
Этим нейтральным ********* повезло,что у них нет границы с кацапскими *********и.Если посмотреть на карту,уютно пристроились.
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19.07.2022 08:10 Ответить
Нейтралитет у них. Эти понятия имеют значение для нормальных стран. Для рашкованов это пустой звук. Придут разворуют изнасилуют поубивают. И не обязательно в таком порядке. Рассказывайте им потом про ваш нейтралитет. Дебилы заносчивые.
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19.07.2022 08:45 Ответить
Мразі
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18.07.2022 23:42 Ответить
Зажрані, пихаті багатії бояться, шо ми їм якусь заразу завеземо?
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18.07.2022 23:42 Ответить
Зажрались...
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18.07.2022 23:42 Ответить
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18.07.2022 23:42 Ответить
Эта немецкоговорящая троечка - Германия, Австрия и Швейцария во все времена благосклонно относились к фашистам и очень строго - к жертвам фашизма. В Швейцарии к том же живет очень много русских, которые убедили швейцарцев в том, что Украина - отсталая, коррумпированная страна, населенная дикими и глупыми людьми. Есть среди швейцарцев и симпатики Украины, но они в абсолютном меньшинстве.
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18.07.2022 23:43 Ответить
Швейцария на самом деле пример схатокрайников к коим есть прямые вопросы. Но и с другой стороны - они так мудро и хитро обходят и юредически умеют обосновать. Что все вопросы отпадают сами собой.(я изучал да и сейчас часто сталкиваюсь, с именно Швейцарской системой во всех смыслах, мягко говоря - не тот народ назвали евреями - против евреев ничего не имею)
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18.07.2022 23:51 Ответить
"...отсталая, коррумпированная страна, населенная дикими и глупыми людьми..." уж точно не передовая; в 2021 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 122-ое место из 180; после выбора во время войны президентом и верховным главнокомандующим актера разговорного жанра, интеллектуалами 73% населения точно назвать трудно. Да, обидно. Но увы, они больше правы чем нет.
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18.07.2022 23:55 Ответить
Украина - страна талантливых и трудолюбивых людей, пытающихя вырваться из совка, русско-имперского мира и связанного с ними коррупционного болота. И часто приходится видеть, как усилия пассионариев, которые вытягивают Украину уже 30 лет, обесценивают своим отношением к нашей стране, сытые и надменные европейцы, в основном из стран указанной тройки. Между тем, швейцарцам стоило бы помнить о том, что в их банках хранят капиталы не только честные швейцарские труженики, но и преступники - от тех, кто уклоняектся от налогов, до государственных террористов. Причем суммы, которые хранятся преступниками в этих банках, сопоставимы с бюджетами некоторых европейских стран. Американцы, чьи претензии по этому поводу вынудили Швейцарию раскрыть данные об американских вкладчиках швейцарских банков, также могли бы назвать Швейцарию коррумпированной страной. Благосостояние Швейцарии немного выпачкано и в украинской крови.
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19.07.2022 02:28 Ответить
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19.07.2022 15:05 Ответить
Ну, взагалі це їх справа, але пояснення є просто жалюгидним і викликає лише відразу і презирство.
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18.07.2022 23:45 Ответить
Пох на них
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18.07.2022 23:45 Ответить
Суки кінчені.Вони не можуть відрізнити цивільних поранених від військових.Поранені діти теж військові,за збоченою логікою тих всесвітніх лихварів.
Нічого,Бог все бачить.Виживемо без їх допомоги
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18.07.2022 23:46 Ответить
швейцарские бл*ди
если есть Бог - он воздаст!
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18.07.2022 23:48 Ответить
Хатаскрайніки мля . . Поряд гинуть люди а їм пох ..
Вже ніхто в них і зброї не просить ,, але відмовляти навіть в лікуванні , це вже занадто . Гнилий народєц .. 🤮.
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18.07.2022 23:49 Ответить
И да, и нет. Вы изучите подробнее их историю, способы управления государством,международную политику (даже хотя бы в рамках одной социальнлй единицы), и тд. Пыл однозначно поубавится. Я их не защищаю конечно, но им нет достойного примера больше нигде на планете.
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18.07.2022 23:56 Ответить
Резня гугенотов во время Варфоломеевской ночи швейцарской гвардией - это входит в достойные примеры их истории или особняком стоит?
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18.07.2022 23:59 Ответить
Я знаю одне , хатаскрайнікам було пох на звірства гітлерівців , під час 2 світової , тепер їм пох на звірства кацапні в Україні . Надати допомогу тим хто її потребує , не в їхніх правилах ,, і це є однією з форм егоїзму . І мені пох на те що вони там - найкращі в світі управлінці чи міжнародні політики .
Для мене вони - лайно собаче ,, бо байдужі до чужого горя . Тому мене не цікавить їхня історія .. .
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19.07.2022 00:22 Ответить
Та пох на їхню історію, якщо швейцарці таке бидло. Ще ті расисти, десь читала, як вони експлуатують нелегальних заробітчан з Азії.
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19.07.2022 01:09 Ответить
мрази...помню их многоходовочку когда сборную Украины по футболу отимели из-за ковидных ограничений...мрази....
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18.07.2022 23:49 Ответить
это понятно. боятся, что этнические швейцарцы, компактно проживающие среди старых терриконов в лугандоновских кантонах, могут быть обстрелянны высокоточными ракетами с территории параши.
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18.07.2022 23:49 Ответить
Нащо сварите їх: вони все пояснили і не відмовляються від допомоги іншими способами.
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18.07.2022 23:49 Ответить
Не здивуюсь якщо це вкид кацапський!
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18.07.2022 23:49 Ответить
Просто необходимо проводить политику по всему миру, что кацапы все потенциальные убийцы. Агрессивно проводить, с примерами. Русский все шпионы и диверсанты. Днем соседям улыбаются, а ночью составляют списки кого грабить, насиловать и убивать. И ждут путина и нападения россии. Толстожопые европейцы точно поверят.
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18.07.2022 23:54 Ответить
ну да, конечно, а nestle тоже нормально но торгует в рашке
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18.07.2022 23:56 Ответить
Во глубине швейцарскіх руд много кацапскіх ізумруд (
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18.07.2022 23:56 Ответить
І кацапського бабла в їхніх банках.Зберігачі общака терористів.Приблизно 200 млрд доларів,які Швейцарія відмовилась заморозити
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19.07.2022 00:05 Ответить
Дивна позиція, бо діти явно не можуть бути військовослужбовцями, хіба що швейцарці передивилися рашистських каналів.
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19.07.2022 00:02 Ответить
Судя по комментариям: половина просто купленные троли, 25% с напрочь промытым мозгом, остальные - и вовсе не имеют понятия ни о чем...
Просто ******, во что Вы превратились. Дальше кого выбирать будете? На второй срок Зе, или сразу Поворознюка? 🤮
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19.07.2022 00:03 Ответить
а вы похоже де*ил....
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19.07.2022 00:08 Ответить
Він малорос
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19.07.2022 06:00 Ответить
вид смертної кари за зраду
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19.07.2022 00:11 Ответить
Ну ну...
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19.07.2022 05:54 Ответить
Датчик рiвня стурбованостi показав 0,25 меркеля.
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19.07.2022 00:06 Ответить
А грошИ кровавые кацапские в банках они не боятся держать - или это другое ?
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19.07.2022 00:07 Ответить
бо не дай Бог виродок пуйла буде «лікуватись» в сусідній палаті з нашим захисником !
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19.07.2022 00:10 Ответить
Масенький пузырек йода в Чехии коштує 100 крон...а у Швейцарии мабуть 100 евро...
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19.07.2022 00:12 Ответить
дЕрмак вас вилікує...73% це Гарне діло...
Аби не Порошенко...
Надобраніч...
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19.07.2022 00:18 Ответить
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...
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19.07.2022 00:20 Ответить
скільки незадоволених і війни в Європі - проходили , а Швейцарія залишалася нейтральною
Але для нас - теж дещо робить ...
Як https://www.youtube.com/watch?v=ZG7wlmst8Sw&feature=emb_title заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час конференції з питань відновлення України, що проходить в Лугано, країна надасть Україні понад 100 мільйонів швейцарських франків до кінця 2023 року.

"На тлі війни та з метою відновлення ми повинні посилити нашу підтримку. Швейцарія подвоїть фінансування в рамках двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 мільйонів швейцарських франків до кінця 2023 року", - заявив він.



Президент Ігнассіо Кассіс. Фото: Associated Press

Крім того, за словами Кассіса, Швейцарія надає фінансування через багатосторонніх партнерів України: ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, **** та інші.

Він також додав, що після заклику прем'єр-міністра України, уряд виділить українцям щонайменше 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію.
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19.07.2022 00:35 Ответить
Відкупитись папірцями не вийде . .
Від часів створення світу , існує дві сторони моралі , добро і зло . Ніяких нейтралітетів , між цими критеріями , немає і ніколи не було . Ти або на стороні добра , або на стороні зла . ВСЕ . Те що вони там собі надумали , якась середина між цим , якийсь сраний - нєйтралітєт , це протиприродньо .
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19.07.2022 00:56 Ответить
Якщо це фінансування через ООН, ОБСЄ і червоний хрест, то до нас воно точно не дійде.
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19.07.2022 01:14 Ответить
для швейцарии это копейки! такие фарисеи и лицемеры жертвуют копейки и громко кричат, как они сделали нечто грандиозное
уроды
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19.07.2022 15:09 Ответить
Эти свиньи просто отрабатывают коцапское бабло которого немерено в ихних сраных банках. А так называемый нейтралитет это просто ширма.
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19.07.2022 01:07 Ответить
Пентагон разработал полнВы пакет военной помощи Украине на год вперед...
Военный бюджет США на 2023 год составляет почти триллион долларов...хотя на бумажке указано всего 819 ярдов доляров..
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19.07.2022 01:22 Ответить
выродки!!!
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19.07.2022 01:35 Ответить
Интересно, что они запоют, когда самолет какой-нибудь SWISSAIR будет сбит русской ракетой? Кстати, швейцарские часы стали дерьмо, точно не известно почему, предположительно туда влезли гбшные друзья путина со своим грязным капиталом.
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19.07.2022 01:48 Ответить
средний пол- швецарец
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19.07.2022 01:48 Ответить
не здивуюсь коли дітей теж зарахують до сторони конфлікту..Ірод умив руки
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19.07.2022 01:50 Ответить
Чтобы вызвать врача на дом в Чехии стоит 5 000 крон...,к сожалению у меня в Чехии нет личного доктора...в Украине тоже нет..от слова совсем...лечусь с марта за бабло брата...который живёт в Чехии с 1992 года...
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19.07.2022 01:53 Ответить
Що заважає поїхати до лікаря? В Європі взагалі не має такої послуги, бо у лікаря висока зарплатня і то дуже дорого витрачати час на те дорогу для того ,щоб комусь до горла заглянути.
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19.07.2022 08:40 Ответить
пшениця їм не потрібна?
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19.07.2022 03:10 Ответить
А я не удивлен. Швейцария крутила гешефты с Гитлером. и вместе с рейхом наживалась на жертвах Освенцима, Бухенвальда, Майданека. Самое циничное было в ответе Швейцарии по искам. Хотите получить свои ценности обратно докажите, что у вас их забрали нацисты и покажите в каком именно слитке ваше золото . Не можете ? Тогда до свиданья
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19.07.2022 05:29 Ответить
Некоторые козлы прикрываются нейтральностью. При лечении больных и раненных какая нейтральность. Это бесчеловечность. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.07.2022 06:43 Ответить
Тому там і зберігають свої гроші розумні люди, тому що ця країна не лізе туди де її не стосується
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19.07.2022 06:54 Ответить
Тому там і зберігають свої гроші розумні люди))... а також злочинці .. .
Дєньгі нє пахнут . .
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19.07.2022 08:42 Ответить
У Швейцарии статус нейтральной страны. Это ее право.
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19.07.2022 07:07 Ответить
Та це зрозуміло . Але не зрозуміло - як можна бути нейтральним , коли мова йде про життя людей .? .
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19.07.2022 08:38 Ответить
дЕрмак и прочие Татаровы усе порешают...не зря же их Ze фюрер назначил...
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19.07.2022 07:13 Ответить
4-5 июля в Швейцарском городе Лугано проходила Конференция по вопросам помощи Украине...в ней участвовали премьер Шмыгаль и Спикер Рады Стефанчук...
Почему вопрос о раненых они не поднимали ..осталось загадкой....
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19.07.2022 07:27 Ответить
Вы либо поблагодарите за оказываемую помощь, либо откажитесь от неё.
А то получается - хорошо, но мало.
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19.07.2022 07:44 Ответить
Ми дякуємо хатаскрайнікам , за відмову лікувати наших поранених бійців . ! Так нормально .? .
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19.07.2022 08:28 Ответить
А они вам что-то должны ?!
Они помогают финансово - вот за это нужно благодарить.
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19.07.2022 10:05 Ответить
Ні , не винні . І мова не про це . А про звичайну людяність . До них звернулись про допомогу , не з проханням допомогти зброєю чи грошима , про звичайну допомогу у лікуванні людей постраждалих у війні . Відмовити в цьому - великий гріх .
А вони у відповідь - тицяють свої подачки . Мовляв - нате бабло тільки від#біться ..
Бидло а не народ . .
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19.07.2022 10:40 Ответить
А не боитесь подаваться деньгами от быдла-народа?
Может стоить сказать им - засуньте свои деньги в жопу, нам или всё или ничего ?!
А то как-то не по-христиански получается - вам люди помогают, а вы принимаете помощь и морду воротите.
Прям как с молдованами - как беженцев принять, так молдоване годные, а как комменты почитаешь, так тупые малдавашки цыгане немытые.
Болгары тоже твари конченный, дескать суки требуют беженцев переехать из курортных отелей в глубь страны.

Кем вы себя выставляете-то, так скоро одни останитесь ???
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19.07.2022 17:16 Ответить
Так от я й кажу , прямим текстом - засуньте свої - дєньгі , собі в жопу . !! .
До хатаскрайніків звертались не по - дєньгі , а зовсім з іншої причини .. То накуя мені їхні - подачки , замість тої допомоги , по котру моя країна до них звернулась ?? Якби мова йшла про гроші , то питань до них не виникло б .

Ну ти що , дійсно не розумієш про що мова . ? . Ти не розумієш що не все вирішують гроші , і дещо важливіше за них ??
Коли ( не доведи Господи звісно ) ти , з якихось причин стікатимеш кров'ю , а я проходитиму поряд , і ти проситимеш про допомогу , я тобі скажу - звиняй чувак , у мене нейтралітєт ,, на тобі ось сто гривень і від#бись .
 Як тобі буде на душі ?
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19.07.2022 18:08 Ответить
На душе будет конечно погано.
Но если я знаю, что ты обременен какими-либо обязательствами - я не стану тебя просить.
А если принять детей, то услышим - куда же они без матерей, а где гарантия, что мать не военнослужащий или остался только отец, а как его проверить ? Для них это всё тупо геморрой, и если нарушить правила, кто им поверит в следующий раз ?!
Знаешь как говорят - если не готов к ответу, то не задавай вопрос.

Они помогают деньгами - брать или нет, решать вам. В мире достаточно стран, которые способны принять на лечение украинцев, без условий.
Но если Украина принимает деньги, то лучше поблагодарить или даже промолчать, чем вести себя так ...
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19.07.2022 18:58 Ответить
Ну по перше - я не кажу за всю Україну , я висловив свою особисту думку . Я багато в чому буваю не згоден , ні з суспільством , ні з владою країни ,, наприклад - що до виборів . І не треба мені затикати рота ,, молчать , не в моїх правилах .. В мене є право - вільно висловлювати свої особисті думки , якщо звісно - вони не порушують закон ..
Так от . ! Якщо Україні гроші потрібніші за принципи , нехай Україна бере гроші .. А я б не взяв . Така моя особиста позиція ,, і навряд чи я її зміню ..
А хатаскрайників я завжди зневажав , ким би вони не були , і серед українців теж ,, бо за всякими - нєйтралітєтами , криється звичайний пох.їзм і байдужість . Змалку не люблю такий тип людей . Тому - нехай і швейцарці втруться . Разом зі своїм баблом .
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19.07.2022 20:05 Ответить
Это правильная позиция и я её даже поддерживаю, но - эта позиция работает только в мире обычных людей, вот как мы с Вами. Мы привыкли к двум основным цветам белый и черный или назовем плохое и хорошее, и мы не можем понять человека, желающего дать и нашим и вашим.
Но в большой политике есть ещё и серый цвет, без которого во многих ситуациях не разобраться - это государства или личности посредники.
Вспомните хотя бы Минск2 - плохой он или хороший спорный вопрос, но то, что он не был возможен без посредников, это факт и то, что он спас много жизней, тоже факт.
Такова реальность.

Ну, а определение быдло-народ - это низко.
Всё решают политики
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20.07.2022 08:16 Ответить
Кучмистам Ze у липні дали усяко різних кредитів майже на 10 ярдів долярів...
Пораненим скорішого здоров'ячка та наснаги...
Все буде Україна...!!!
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19.07.2022 07:53 Ответить
Гімно
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19.07.2022 07:53 Ответить
Зажравшиеся гномы.
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19.07.2022 07:57 Ответить
Зевлада кодломойских зна шо робе...тому й гіффно...
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19.07.2022 08:00 Ответить
Мразота вони, це ще з 2ї світової зрозуміло що Швейцарія гниляки.
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19.07.2022 08:02 Ответить
в Швейцарців все стабільно, гроші не пахнуть.
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19.07.2022 08:06 Ответить
Швейцария,********!!!!!
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19.07.2022 08:17 Ответить
Оце називається справжній нейтралітет. Була б Україна нейтральною - не було б цієї бійні.
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19.07.2022 08:49 Ответить
а можна якось провчити хитру Швейцарiю, щоб вона пасивнicтю не спонсорувала тероризм? Рашинськi бакси вони ж у себе хранять?
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19.07.2022 09:20 Ответить
Можно

Откажитесь от их вонючих грязных денег.
Они с горя впадут в депрессию
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19.07.2022 17:33 Ответить
Інтернування - примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав, що вступили на територію цієї держави під час збройного конфлікту.
Інтерновані містяться в певній місцевості, яку їм забороняється залишати.
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19.07.2022 09:57 Ответить
как были ********** так и остались!
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19.07.2022 10:49 Ответить
А тем временем правительство Ирландии приняло решение остановить безвизовый режим для беженцев из большинства стран Европы, чтобы освободить больше мест для украинцев.

Швейцарцы на такое не способны.
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19.07.2022 16:42 Ответить
 
 