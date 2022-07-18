Уряд Швейцарії відмовився приймати на лікування поранених з України
Федеральний уряд Швейцарії виступив проти прийому на лікування у швейцарських клініках поранених військовослужбовців Збройних Сил України, а також поранених під час війни цивільних осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що з проханням до Швейцарії прийняти поранених українських військових звернулася структура НАТО під назвою Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, який координує на міжнародному рівні евакуацію з України поранених військовослужбовців ЗСУ. У травні 2022 року деякі кантони Швейцарії висловили готовність приймати у себе на лікування поранених бійців ЗСУ, але пізніше зіштовхнулися з протидією з боку федерального уряду.
"За три тижні федеральна влада прийняла рішення, і воно було негативним: МЗС відмовило НАТО в прийомі поранених військовослужбовців ЗСУ в Швейцарії, посилаючись на юридичні та практичні причини", - йдеться у повідомленні SwissInfo.
Основні заперечення полягали в тому, що згода прийняти у себе поранених бійців однією зі сторін збройного конфлікту суперечила б нейтральному статусу Швейцарії і що Женевські конвенції та Гаазька угода 1907 року вимагають від нейтральних держав гарантувати інтернування поранених солдатів, які брали участь у бойових діях. Тобто, такі військовослужбовці не змогли б надалі брати участь у військових операціях після одужання.
При цьому швейцарська сторона відмовилася навіть приймати на лікування поранених під час війни цивільних осіб. "Щодо поранених цивільних осіб, то уряд Швейцарії дотримується думки, що відрізнити цивільних від військовослужбовців практично неможливо з огляду на те, що зараз багато людей в Україні беруть до рук зброю, щоб захистити свою країну. Натомість Швейцарія воліє допомагати пораненим, спрямовуючи гуманітарну допомогу безпосередньо до цивільних лікувальних закладів України", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Нічого,Бог все бачить.Виживемо без їх допомоги
если есть Бог - он воздаст!
Вже ніхто в них і зброї не просить ,, але відмовляти навіть в лікуванні , це вже занадто . Гнилий народєц .. 🤮.
Для мене вони - лайно собаче ,, бо байдужі до чужого горя . Тому мене не цікавить їхня історія .. .
Просто ******, во что Вы превратились. Дальше кого выбирать будете? На второй срок Зе, или сразу Поворознюка? 🤮
Аби не Порошенко...
Надобраніч...
Але для нас - теж дещо робить ...
Як https://www.youtube.com/watch?v=ZG7wlmst8Sw&feature=emb_title заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час конференції з питань відновлення України, що проходить в Лугано, країна надасть Україні понад 100 мільйонів швейцарських франків до кінця 2023 року.
"На тлі війни та з метою відновлення ми повинні посилити нашу підтримку. Швейцарія подвоїть фінансування в рамках двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 мільйонів швейцарських франків до кінця 2023 року", - заявив він.
Президент Ігнассіо Кассіс. Фото: Associated Press
Крім того, за словами Кассіса, Швейцарія надає фінансування через багатосторонніх партнерів України: ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, **** та інші.
Він також додав, що після заклику прем'єр-міністра України, уряд виділить українцям щонайменше 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію.
Від часів створення світу , існує дві сторони моралі , добро і зло . Ніяких нейтралітетів , між цими критеріями , немає і ніколи не було . Ти або на стороні добра , або на стороні зла . ВСЕ . Те що вони там собі надумали , якась середина між цим , якийсь сраний - нєйтралітєт , це протиприродньо .
уроды
Военный бюджет США на 2023 год составляет почти триллион долларов...хотя на бумажке указано всего 819 ярдов доляров..
Дєньгі нє пахнут . .
Почему вопрос о раненых они не поднимали ..осталось загадкой....
А то получается - хорошо, но мало.
Они помогают финансово - вот за это нужно благодарить.
А вони у відповідь - тицяють свої подачки . Мовляв - нате бабло тільки від#біться ..
Бидло а не народ . .
Может стоить сказать им - засуньте свои деньги в жопу, нам или всё или ничего ?!
А то как-то не по-христиански получается - вам люди помогают, а вы принимаете помощь и морду воротите.
Прям как с молдованами - как беженцев принять, так молдоване годные, а как комменты почитаешь, так тупые малдавашки цыгане немытые.
Болгары тоже твари конченный, дескать суки требуют беженцев переехать из курортных отелей в глубь страны.
Кем вы себя выставляете-то, так скоро одни останитесь ???
До хатаскрайніків звертались не по - дєньгі , а зовсім з іншої причини .. То накуя мені їхні - подачки , замість тої допомоги , по котру моя країна до них звернулась ?? Якби мова йшла про гроші , то питань до них не виникло б .
Ну ти що , дійсно не розумієш про що мова . ? . Ти не розумієш що не все вирішують гроші , і дещо важливіше за них ??
Коли ( не доведи Господи звісно ) ти , з якихось причин стікатимеш кров'ю , а я проходитиму поряд , і ти проситимеш про допомогу , я тобі скажу - звиняй чувак , у мене нейтралітєт ,, на тобі ось сто гривень і від#бись .
Як тобі буде на душі ?
Но если я знаю, что ты обременен какими-либо обязательствами - я не стану тебя просить.
А если принять детей, то услышим - куда же они без матерей, а где гарантия, что мать не военнослужащий или остался только отец, а как его проверить ? Для них это всё тупо геморрой, и если нарушить правила, кто им поверит в следующий раз ?!
Знаешь как говорят - если не готов к ответу, то не задавай вопрос.
Они помогают деньгами - брать или нет, решать вам. В мире достаточно стран, которые способны принять на лечение украинцев, без условий.
Но если Украина принимает деньги, то лучше поблагодарить или даже промолчать, чем вести себя так ...
Так от . ! Якщо Україні гроші потрібніші за принципи , нехай Україна бере гроші .. А я б не взяв . Така моя особиста позиція ,, і навряд чи я її зміню ..
А хатаскрайників я завжди зневажав , ким би вони не були , і серед українців теж ,, бо за всякими - нєйтралітєтами , криється звичайний пох.їзм і байдужість . Змалку не люблю такий тип людей . Тому - нехай і швейцарці втруться . Разом зі своїм баблом .
Но в большой политике есть ещё и серый цвет, без которого во многих ситуациях не разобраться - это государства или личности посредники.
Вспомните хотя бы Минск2 - плохой он или хороший спорный вопрос, но то, что он не был возможен без посредников, это факт и то, что он спас много жизней, тоже факт.
Такова реальность.
Ну, а определение быдло-народ - это низко.
Всё решают политики
Пораненим скорішого здоров'ячка та наснаги...
Все буде Україна...!!!
Откажитесь от их вонючих грязных денег.
Они с горя впадут в депрессию
Інтерновані містяться в певній місцевості, яку їм забороняється залишати.
Швейцарцы на такое не способны.