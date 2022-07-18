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поранення (2776) Швейцарія (841)

Уряд Швейцарії відмовився приймати на лікування поранених з України

евакуація,поранені

Федеральний уряд Швейцарії виступив проти прийому на лікування у швейцарських клініках поранених військовослужбовців Збройних Сил України, а також поранених під час війни цивільних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що з проханням до Швейцарії прийняти поранених українських військових звернулася структура НАТО під назвою Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, який координує на міжнародному рівні евакуацію з України поранених військовослужбовців ЗСУ. У травні 2022 року деякі кантони Швейцарії висловили готовність приймати у себе на лікування поранених бійців ЗСУ, але пізніше зіштовхнулися з протидією з боку федерального уряду.

"За три тижні федеральна влада прийняла рішення, і воно було негативним: МЗС відмовило НАТО в прийомі поранених військовослужбовців ЗСУ в Швейцарії, посилаючись на юридичні та практичні причини", - йдеться у повідомленні SwissInfo.

Основні заперечення полягали в тому, що згода прийняти у себе поранених бійців однією зі сторін збройного конфлікту суперечила б нейтральному статусу Швейцарії і що Женевські конвенції та Гаазька угода 1907 року вимагають від нейтральних держав гарантувати інтернування поранених солдатів, які брали участь у бойових діях. Тобто, такі військовослужбовці не змогли б надалі брати участь у військових операціях після одужання.

Також читайте: Швейцарія підвищить підтримку України до понад 100 млн франків до кінця 2023 року, - президент Кассіс

При цьому швейцарська сторона відмовилася навіть приймати на лікування поранених під час війни цивільних осіб. "Щодо поранених цивільних осіб, то уряд Швейцарії дотримується думки, що відрізнити цивільних від військовослужбовців практично неможливо з огляду на те, що зараз багато людей в Україні беруть до рук зброю, щоб захистити свою країну. Натомість Швейцарія воліє допомагати пораненим, спрямовуючи гуманітарну допомогу безпосередньо до цивільних лікувальних закладів України", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+71
Як були нейтральними підарасами з грошима усіх теростів світу, так і залишилися підарасами
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18.07.2022 23:41
+44
Швейцарці - кантони!
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18.07.2022 23:41
+44
Суки кінчені.Вони не можуть відрізнити цивільних поранених від військових.Поранені діти теж військові,за збоченою логікою тих всесвітніх лихварів.
Нічого,Бог все бачить.Виживемо без їх допомоги
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18.07.2022 23:46
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Швейцарці - кантони!
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18.07.2022 23:41 Відповісти
точніше гандони.
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19.07.2022 00:00 Відповісти
Жировали на золоте нацистов ранее, теперь жируют на золоте рашистов, ******.
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19.07.2022 06:25 Відповісти
Як були нейтральними підарасами з грошима усіх теростів світу, так і залишилися підарасами
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18.07.2022 23:41 Відповісти
кантонами
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18.07.2022 23:42 Відповісти
підарасами. Живуть мирно завдяки нам, нашим втратам.
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18.07.2022 23:43 Відповісти
нет, я настаиваю.
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19.07.2022 00:02 Відповісти
кондони
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19.07.2022 08:07 Відповісти
Этим нейтральным ********* повезло,что у них нет границы с кацапскими *********и.Если посмотреть на карту,уютно пристроились.
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19.07.2022 08:10 Відповісти
Нейтралитет у них. Эти понятия имеют значение для нормальных стран. Для рашкованов это пустой звук. Придут разворуют изнасилуют поубивают. И не обязательно в таком порядке. Рассказывайте им потом про ваш нейтралитет. Дебилы заносчивые.
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19.07.2022 08:45 Відповісти
Мразі
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18.07.2022 23:42 Відповісти
Зажрані, пихаті багатії бояться, шо ми їм якусь заразу завеземо?
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18.07.2022 23:42 Відповісти
Зажрались...
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18.07.2022 23:42 Відповісти
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18.07.2022 23:42 Відповісти
Эта немецкоговорящая троечка - Германия, Австрия и Швейцария во все времена благосклонно относились к фашистам и очень строго - к жертвам фашизма. В Швейцарии к том же живет очень много русских, которые убедили швейцарцев в том, что Украина - отсталая, коррумпированная страна, населенная дикими и глупыми людьми. Есть среди швейцарцев и симпатики Украины, но они в абсолютном меньшинстве.
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18.07.2022 23:43 Відповісти
Швейцария на самом деле пример схатокрайников к коим есть прямые вопросы. Но и с другой стороны - они так мудро и хитро обходят и юредически умеют обосновать. Что все вопросы отпадают сами собой.(я изучал да и сейчас часто сталкиваюсь, с именно Швейцарской системой во всех смыслах, мягко говоря - не тот народ назвали евреями - против евреев ничего не имею)
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18.07.2022 23:51 Відповісти
"...отсталая, коррумпированная страна, населенная дикими и глупыми людьми..." уж точно не передовая; в 2021 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 122-ое место из 180; после выбора во время войны президентом и верховным главнокомандующим актера разговорного жанра, интеллектуалами 73% населения точно назвать трудно. Да, обидно. Но увы, они больше правы чем нет.
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18.07.2022 23:55 Відповісти
Украина - страна талантливых и трудолюбивых людей, пытающихя вырваться из совка, русско-имперского мира и связанного с ними коррупционного болота. И часто приходится видеть, как усилия пассионариев, которые вытягивают Украину уже 30 лет, обесценивают своим отношением к нашей стране, сытые и надменные европейцы, в основном из стран указанной тройки. Между тем, швейцарцам стоило бы помнить о том, что в их банках хранят капиталы не только честные швейцарские труженики, но и преступники - от тех, кто уклоняектся от налогов, до государственных террористов. Причем суммы, которые хранятся преступниками в этих банках, сопоставимы с бюджетами некоторых европейских стран. Американцы, чьи претензии по этому поводу вынудили Швейцарию раскрыть данные об американских вкладчиках швейцарских банков, также могли бы назвать Швейцарию коррумпированной страной. Благосостояние Швейцарии немного выпачкано и в украинской крови.
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19.07.2022 02:28 Відповісти
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19.07.2022 15:05 Відповісти
Ну, взагалі це їх справа, але пояснення є просто жалюгидним і викликає лише відразу і презирство.
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18.07.2022 23:45 Відповісти
Пох на них
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18.07.2022 23:45 Відповісти
Суки кінчені.Вони не можуть відрізнити цивільних поранених від військових.Поранені діти теж військові,за збоченою логікою тих всесвітніх лихварів.
Нічого,Бог все бачить.Виживемо без їх допомоги
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18.07.2022 23:46 Відповісти
швейцарские бл*ди
если есть Бог - он воздаст!
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18.07.2022 23:48 Відповісти
Хатаскрайніки мля . . Поряд гинуть люди а їм пох ..
Вже ніхто в них і зброї не просить ,, але відмовляти навіть в лікуванні , це вже занадто . Гнилий народєц .. 🤮.
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18.07.2022 23:49 Відповісти
И да, и нет. Вы изучите подробнее их историю, способы управления государством,международную политику (даже хотя бы в рамках одной социальнлй единицы), и тд. Пыл однозначно поубавится. Я их не защищаю конечно, но им нет достойного примера больше нигде на планете.
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18.07.2022 23:56 Відповісти
Резня гугенотов во время Варфоломеевской ночи швейцарской гвардией - это входит в достойные примеры их истории или особняком стоит?
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18.07.2022 23:59 Відповісти
Я знаю одне , хатаскрайнікам було пох на звірства гітлерівців , під час 2 світової , тепер їм пох на звірства кацапні в Україні . Надати допомогу тим хто її потребує , не в їхніх правилах ,, і це є однією з форм егоїзму . І мені пох на те що вони там - найкращі в світі управлінці чи міжнародні політики .
Для мене вони - лайно собаче ,, бо байдужі до чужого горя . Тому мене не цікавить їхня історія .. .
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19.07.2022 00:22 Відповісти
Та пох на їхню історію, якщо швейцарці таке бидло. Ще ті расисти, десь читала, як вони експлуатують нелегальних заробітчан з Азії.
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19.07.2022 01:09 Відповісти
мрази...помню их многоходовочку когда сборную Украины по футболу отимели из-за ковидных ограничений...мрази....
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18.07.2022 23:49 Відповісти
это понятно. боятся, что этнические швейцарцы, компактно проживающие среди старых терриконов в лугандоновских кантонах, могут быть обстрелянны высокоточными ракетами с территории параши.
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18.07.2022 23:49 Відповісти
Нащо сварите їх: вони все пояснили і не відмовляються від допомоги іншими способами.
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18.07.2022 23:49 Відповісти
Не здивуюсь якщо це вкид кацапський!
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18.07.2022 23:49 Відповісти
Просто необходимо проводить политику по всему миру, что кацапы все потенциальные убийцы. Агрессивно проводить, с примерами. Русский все шпионы и диверсанты. Днем соседям улыбаются, а ночью составляют списки кого грабить, насиловать и убивать. И ждут путина и нападения россии. Толстожопые европейцы точно поверят.
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18.07.2022 23:54 Відповісти
ну да, конечно, а nestle тоже нормально но торгует в рашке
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18.07.2022 23:56 Відповісти
Во глубине швейцарскіх руд много кацапскіх ізумруд (
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18.07.2022 23:56 Відповісти
І кацапського бабла в їхніх банках.Зберігачі общака терористів.Приблизно 200 млрд доларів,які Швейцарія відмовилась заморозити
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19.07.2022 00:05 Відповісти
Дивна позиція, бо діти явно не можуть бути військовослужбовцями, хіба що швейцарці передивилися рашистських каналів.
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19.07.2022 00:02 Відповісти
Судя по комментариям: половина просто купленные троли, 25% с напрочь промытым мозгом, остальные - и вовсе не имеют понятия ни о чем...
Просто ******, во что Вы превратились. Дальше кого выбирать будете? На второй срок Зе, или сразу Поворознюка? 🤮
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19.07.2022 00:03 Відповісти
а вы похоже де*ил....
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19.07.2022 00:08 Відповісти
Він малорос
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19.07.2022 06:00 Відповісти
вид смертної кари за зраду
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19.07.2022 00:11 Відповісти
Ну ну...
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19.07.2022 05:54 Відповісти
Датчик рiвня стурбованостi показав 0,25 меркеля.
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19.07.2022 00:06 Відповісти
А грошИ кровавые кацапские в банках они не боятся держать - или это другое ?
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19.07.2022 00:07 Відповісти
бо не дай Бог виродок пуйла буде «лікуватись» в сусідній палаті з нашим захисником !
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19.07.2022 00:10 Відповісти
Масенький пузырек йода в Чехии коштує 100 крон...а у Швейцарии мабуть 100 евро...
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19.07.2022 00:12 Відповісти
дЕрмак вас вилікує...73% це Гарне діло...
Аби не Порошенко...
Надобраніч...
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19.07.2022 00:18 Відповісти
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...
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19.07.2022 00:20 Відповісти
скільки незадоволених і війни в Європі - проходили , а Швейцарія залишалася нейтральною
Але для нас - теж дещо робить ...
Як https://www.youtube.com/watch?v=ZG7wlmst8Sw&feature=emb_title заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час конференції з питань відновлення України, що проходить в Лугано, країна надасть Україні понад 100 мільйонів швейцарських франків до кінця 2023 року.

"На тлі війни та з метою відновлення ми повинні посилити нашу підтримку. Швейцарія подвоїть фінансування в рамках двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 мільйонів швейцарських франків до кінця 2023 року", - заявив він.



Президент Ігнассіо Кассіс. Фото: Associated Press

Крім того, за словами Кассіса, Швейцарія надає фінансування через багатосторонніх партнерів України: ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, **** та інші.

Він також додав, що після заклику прем'єр-міністра України, уряд виділить українцям щонайменше 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію.
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19.07.2022 00:35 Відповісти
Відкупитись папірцями не вийде . .
Від часів створення світу , існує дві сторони моралі , добро і зло . Ніяких нейтралітетів , між цими критеріями , немає і ніколи не було . Ти або на стороні добра , або на стороні зла . ВСЕ . Те що вони там собі надумали , якась середина між цим , якийсь сраний - нєйтралітєт , це протиприродньо .
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19.07.2022 00:56 Відповісти
Якщо це фінансування через ООН, ОБСЄ і червоний хрест, то до нас воно точно не дійде.
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19.07.2022 01:14 Відповісти
для швейцарии это копейки! такие фарисеи и лицемеры жертвуют копейки и громко кричат, как они сделали нечто грандиозное
уроды
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19.07.2022 15:09 Відповісти
Эти свиньи просто отрабатывают коцапское бабло которого немерено в ихних сраных банках. А так называемый нейтралитет это просто ширма.
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19.07.2022 01:07 Відповісти
Пентагон разработал полнВы пакет военной помощи Украине на год вперед...
Военный бюджет США на 2023 год составляет почти триллион долларов...хотя на бумажке указано всего 819 ярдов доляров..
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19.07.2022 01:22 Відповісти
выродки!!!
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19.07.2022 01:35 Відповісти
Интересно, что они запоют, когда самолет какой-нибудь SWISSAIR будет сбит русской ракетой? Кстати, швейцарские часы стали дерьмо, точно не известно почему, предположительно туда влезли гбшные друзья путина со своим грязным капиталом.
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19.07.2022 01:48 Відповісти
средний пол- швецарец
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19.07.2022 01:48 Відповісти
не здивуюсь коли дітей теж зарахують до сторони конфлікту..Ірод умив руки
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19.07.2022 01:50 Відповісти
Чтобы вызвать врача на дом в Чехии стоит 5 000 крон...,к сожалению у меня в Чехии нет личного доктора...в Украине тоже нет..от слова совсем...лечусь с марта за бабло брата...который живёт в Чехии с 1992 года...
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19.07.2022 01:53 Відповісти
Що заважає поїхати до лікаря? В Європі взагалі не має такої послуги, бо у лікаря висока зарплатня і то дуже дорого витрачати час на те дорогу для того ,щоб комусь до горла заглянути.
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19.07.2022 08:40 Відповісти
пшениця їм не потрібна?
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19.07.2022 03:10 Відповісти
А я не удивлен. Швейцария крутила гешефты с Гитлером. и вместе с рейхом наживалась на жертвах Освенцима, Бухенвальда, Майданека. Самое циничное было в ответе Швейцарии по искам. Хотите получить свои ценности обратно докажите, что у вас их забрали нацисты и покажите в каком именно слитке ваше золото . Не можете ? Тогда до свиданья
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19.07.2022 05:29 Відповісти
Некоторые козлы прикрываются нейтральностью. При лечении больных и раненных какая нейтральность. Это бесчеловечность. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.07.2022 06:43 Відповісти
Тому там і зберігають свої гроші розумні люди, тому що ця країна не лізе туди де її не стосується
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19.07.2022 06:54 Відповісти
Тому там і зберігають свої гроші розумні люди))... а також злочинці .. .
Дєньгі нє пахнут . .
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19.07.2022 08:42 Відповісти
У Швейцарии статус нейтральной страны. Это ее право.
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19.07.2022 07:07 Відповісти
Та це зрозуміло . Але не зрозуміло - як можна бути нейтральним , коли мова йде про життя людей .? .
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19.07.2022 08:38 Відповісти
дЕрмак и прочие Татаровы усе порешают...не зря же их Ze фюрер назначил...
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19.07.2022 07:13 Відповісти
4-5 июля в Швейцарском городе Лугано проходила Конференция по вопросам помощи Украине...в ней участвовали премьер Шмыгаль и Спикер Рады Стефанчук...
Почему вопрос о раненых они не поднимали ..осталось загадкой....
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19.07.2022 07:27 Відповісти
Вы либо поблагодарите за оказываемую помощь, либо откажитесь от неё.
А то получается - хорошо, но мало.
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19.07.2022 07:44 Відповісти
Ми дякуємо хатаскрайнікам , за відмову лікувати наших поранених бійців . ! Так нормально .? .
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19.07.2022 08:28 Відповісти
А они вам что-то должны ?!
Они помогают финансово - вот за это нужно благодарить.
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19.07.2022 10:05 Відповісти
Ні , не винні . І мова не про це . А про звичайну людяність . До них звернулись про допомогу , не з проханням допомогти зброєю чи грошима , про звичайну допомогу у лікуванні людей постраждалих у війні . Відмовити в цьому - великий гріх .
А вони у відповідь - тицяють свої подачки . Мовляв - нате бабло тільки від#біться ..
Бидло а не народ . .
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19.07.2022 10:40 Відповісти
А не боитесь подаваться деньгами от быдла-народа?
Может стоить сказать им - засуньте свои деньги в жопу, нам или всё или ничего ?!
А то как-то не по-христиански получается - вам люди помогают, а вы принимаете помощь и морду воротите.
Прям как с молдованами - как беженцев принять, так молдоване годные, а как комменты почитаешь, так тупые малдавашки цыгане немытые.
Болгары тоже твари конченный, дескать суки требуют беженцев переехать из курортных отелей в глубь страны.

Кем вы себя выставляете-то, так скоро одни останитесь ???
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19.07.2022 17:16 Відповісти
Так от я й кажу , прямим текстом - засуньте свої - дєньгі , собі в жопу . !! .
До хатаскрайніків звертались не по - дєньгі , а зовсім з іншої причини .. То накуя мені їхні - подачки , замість тої допомоги , по котру моя країна до них звернулась ?? Якби мова йшла про гроші , то питань до них не виникло б .

Ну ти що , дійсно не розумієш про що мова . ? . Ти не розумієш що не все вирішують гроші , і дещо важливіше за них ??
Коли ( не доведи Господи звісно ) ти , з якихось причин стікатимеш кров'ю , а я проходитиму поряд , і ти проситимеш про допомогу , я тобі скажу - звиняй чувак , у мене нейтралітєт ,, на тобі ось сто гривень і від#бись .
 Як тобі буде на душі ?
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19.07.2022 18:08 Відповісти
На душе будет конечно погано.
Но если я знаю, что ты обременен какими-либо обязательствами - я не стану тебя просить.
А если принять детей, то услышим - куда же они без матерей, а где гарантия, что мать не военнослужащий или остался только отец, а как его проверить ? Для них это всё тупо геморрой, и если нарушить правила, кто им поверит в следующий раз ?!
Знаешь как говорят - если не готов к ответу, то не задавай вопрос.

Они помогают деньгами - брать или нет, решать вам. В мире достаточно стран, которые способны принять на лечение украинцев, без условий.
Но если Украина принимает деньги, то лучше поблагодарить или даже промолчать, чем вести себя так ...
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19.07.2022 18:58 Відповісти
Ну по перше - я не кажу за всю Україну , я висловив свою особисту думку . Я багато в чому буваю не згоден , ні з суспільством , ні з владою країни ,, наприклад - що до виборів . І не треба мені затикати рота ,, молчать , не в моїх правилах .. В мене є право - вільно висловлювати свої особисті думки , якщо звісно - вони не порушують закон ..
Так от . ! Якщо Україні гроші потрібніші за принципи , нехай Україна бере гроші .. А я б не взяв . Така моя особиста позиція ,, і навряд чи я її зміню ..
А хатаскрайників я завжди зневажав , ким би вони не були , і серед українців теж ,, бо за всякими - нєйтралітєтами , криється звичайний пох.їзм і байдужість . Змалку не люблю такий тип людей . Тому - нехай і швейцарці втруться . Разом зі своїм баблом .
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19.07.2022 20:05 Відповісти
Это правильная позиция и я её даже поддерживаю, но - эта позиция работает только в мире обычных людей, вот как мы с Вами. Мы привыкли к двум основным цветам белый и черный или назовем плохое и хорошее, и мы не можем понять человека, желающего дать и нашим и вашим.
Но в большой политике есть ещё и серый цвет, без которого во многих ситуациях не разобраться - это государства или личности посредники.
Вспомните хотя бы Минск2 - плохой он или хороший спорный вопрос, но то, что он не был возможен без посредников, это факт и то, что он спас много жизней, тоже факт.
Такова реальность.

Ну, а определение быдло-народ - это низко.
Всё решают политики
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20.07.2022 08:16 Відповісти
Кучмистам Ze у липні дали усяко різних кредитів майже на 10 ярдів долярів...
Пораненим скорішого здоров'ячка та наснаги...
Все буде Україна...!!!
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19.07.2022 07:53 Відповісти
Гімно
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19.07.2022 07:53 Відповісти
Зажравшиеся гномы.
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19.07.2022 07:57 Відповісти
Зевлада кодломойских зна шо робе...тому й гіффно...
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19.07.2022 08:00 Відповісти
Мразота вони, це ще з 2ї світової зрозуміло що Швейцарія гниляки.
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19.07.2022 08:02 Відповісти
в Швейцарців все стабільно, гроші не пахнуть.
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19.07.2022 08:06 Відповісти
Швейцария,********!!!!!
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19.07.2022 08:17 Відповісти
Оце називається справжній нейтралітет. Була б Україна нейтральною - не було б цієї бійні.
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19.07.2022 08:49 Відповісти
а можна якось провчити хитру Швейцарiю, щоб вона пасивнicтю не спонсорувала тероризм? Рашинськi бакси вони ж у себе хранять?
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19.07.2022 09:20 Відповісти
Можно

Откажитесь от их вонючих грязных денег.
Они с горя впадут в депрессию
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19.07.2022 17:33 Відповісти
Інтернування - примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав, що вступили на територію цієї держави під час збройного конфлікту.
Інтерновані містяться в певній місцевості, яку їм забороняється залишати.
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19.07.2022 09:57 Відповісти
как были ********** так и остались!
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19.07.2022 10:49 Відповісти
А тем временем правительство Ирландии приняло решение остановить безвизовый режим для беженцев из большинства стран Европы, чтобы освободить больше мест для украинцев.

Швейцарцы на такое не способны.
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19.07.2022 16:42 Відповісти
 
 