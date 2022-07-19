В результате российского ракетного удара по Одесщине пострадали шесть человек, - Братчук
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате российского ракетного удара по Одесщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВ Сергей Братчук.
Ночью россияне выпустили по Одесщине 7 крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря - одна была сбита ПВО, остальные шесть попали по селу. Загорелся пожар на площади 300 кв.м, но сейчас он ликвидирован.
"В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждены еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрей Астахов 634fa8b0
показать весь комментарий19.07.2022 08:52 Ответить Мне нравится 0
Владимир Бугов 07b78e74
показать весь комментарий19.07.2022 09:51 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...