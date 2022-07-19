В результате российского ракетного удара по Одесщине пострадали шесть человек, - Братчук

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате российского ракетного удара по Одесщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВ Сергей Братчук.

Ночью россияне выпустили по Одесщине 7 крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря - одна была сбита ПВО, остальные шесть попали по селу. Загорелся пожар на площади 300 кв.м, но сейчас он ликвидирован.

"В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждены еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры", - говорится в сообщении.

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