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обстрел (25755) Одесская область (3372) Братчук (105)

В результате российского ракетного удара по Одесщине пострадали шесть человек, - Братчук

ракета

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате российского ракетного удара по Одесщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВ Сергей Братчук.

Ночью россияне выпустили по Одесщине 7 крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря - одна была сбита ПВО, остальные шесть попали по селу. Загорелся пожар на площади 300 кв.м, но сейчас он ликвидирован.

"В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждены еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия ракетного удара по Одесской области. ФОТОрепортаж
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Били наверняка по школе и дому культуры. Видимо кто-то стуканул о размещении там живой силы, поскольку для этой цели чаще всего используют именно такие объекты гражданской инфраструктуры. От казарм наконец додумались отказаться.
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19.07.2022 08:52 Ответить
Можливо потрібно звернутись до США і відключити над Україною цивільний GPS який використовують зрадники і корисні ідіоти.
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19.07.2022 09:51 Ответить
 
 