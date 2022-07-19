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Последствия ракетного удара по Одесской области. ФОТОрепортаж

Ночью россияне обстреляли Одесскую область. Ракеты попали, в частности, в Дом культуры и школу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, заместитель начальника Одесской районной военной администрации Алексей Мацулевич сообщил, что в населенном пункте в Одесской области пожар в результате ракетного удара. Есть легкие ранения у 4 человек. Два дома горят, два разрушены до основания, у многих выбило окна.

Впоследствии стало известно, что ракеты попали в Дом культуры и школу.

Также читайте: Враг нанес удары по Одесщине, две ракеты попали в объект военной инфраструктуры, одна - в мост через Днестровский лиман, - ОК "Південь"

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Последствия ракетного удара по Одесской области 05

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Последствия ракетного удара по Одесской области 07

Последствия ракетного удара по Одесской области 08

обстрел (27312) Одесская область (3587)


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Топ комментарии
+10
Недалеко від того населеного пункту є ще один, так сказати зародженець Одеси. Там саме є катакомби, з котрих добували камінь для будівництва меки України. І до речі, не катька заснувала Одесу, а козаки. Вони втікли з Запорізької Січі і зупинились тут. Потім присягли вірності руцьким свинях на умовах, що ніколи до рук не візьмуть зброї. Від тоді їх прозвали нерубаї. А поселення має назву Нерубайське.
Били суки по Дачному, це вже на самій трасі Київ Одеса, в 25 км від Одеси. І це вже вкотре.
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19.07.2022 07:39
+7
Судячи з усього - у кацапів змінилися пріоритети: раз не вдалося "нагнуть хахлов" - будуть рівнять з землею інфраструктуру, щоб загнать українців "у печери"
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19.07.2022 07:13
+5
Парашники, судя по украинскому флагу, в школе был очередной "штаб Азова". Так???
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19.07.2022 07:07
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Парашники, судя по украинскому флагу, в школе был очередной "штаб Азова". Так???
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19.07.2022 07:07 Ответить
Тут просто були склади зі зброєю. Ви не розумієте нічого.
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19.07.2022 07:08 Ответить
Судячи з усього - у кацапів змінилися пріоритети: раз не вдалося "нагнуть хахлов" - будуть рівнять з землею інфраструктуру, щоб загнать українців "у печери"
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19.07.2022 07:13 Ответить
На форумах вони пишуть що любою ціною, якщо треба вбивати, катувати, гвалтувати мирне населення для того щоб українці скинули владу і вони змогли виграти війну...
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19.07.2022 08:17 Ответить
Недалеко від того населеного пункту є ще один, так сказати зародженець Одеси. Там саме є катакомби, з котрих добували камінь для будівництва меки України. І до речі, не катька заснувала Одесу, а козаки. Вони втікли з Запорізької Січі і зупинились тут. Потім присягли вірності руцьким свинях на умовах, що ніколи до рук не візьмуть зброї. Від тоді їх прозвали нерубаї. А поселення має назву Нерубайське.
Били суки по Дачному, це вже на самій трасі Київ Одеса, в 25 км від Одеси. І це вже вкотре.
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19.07.2022 07:39 Ответить
Не має ніякого значення хто та як будував Одесу. Це - українске місто, зі своєю історією. Українське.
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19.07.2022 09:16 Ответить
А чи не пора вже міцно зайнятися наводчиками? Зібрати всю вату, позбавити її громадянства, і депортувати в ОРДЛО або Рашку, а їх житло віддати біженцям.
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19.07.2022 08:12 Ответить
21 вік -- весь світ стараєця якось по - мирному а в нас такии буинии сусід
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19.07.2022 08:35 Ответить
пфф два сарая пара окон- штаб нацбата те шо пшеницу палят инфа сотка а вокруг доті с кулимьотами..
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19.07.2022 08:42 Ответить
Придивіться до фото з тачкою - там же маскувальна сітка була начеплена на будівлю (чи що то таке?). То може там таки був якийсь пункт тероборони чи щось таке? То мабуть же якась тварюка передала інформацію?
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19.07.2022 09:18 Ответить
На півдні від сонячних променів добрий господар натягуе сонцезахістну сітку над авто, ніякої тероборони. загибло 5 місячне немовля а щодо тварюк то їх в наявності достаньо.
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19.07.2022 09:42 Ответить
 
 