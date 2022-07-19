Последствия ракетного удара по Одесской области. ФОТОрепортаж
Ночью россияне обстреляли Одесскую область. Ракеты попали, в частности, в Дом культуры и школу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, заместитель начальника Одесской районной военной администрации Алексей Мацулевич сообщил, что в населенном пункте в Одесской области пожар в результате ракетного удара. Есть легкие ранения у 4 человек. Два дома горят, два разрушены до основания, у многих выбило окна.
Впоследствии стало известно, что ракеты попали в Дом культуры и школу.
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Били суки по Дачному, це вже на самій трасі Київ Одеса, в 25 км від Одеси. І це вже вкотре.