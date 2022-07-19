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Наслідки ракетного удару по Одеській області. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни обстріляли Одещину. Ракети влучили, зокрема, в Будинок культури і школу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич повідомив, що в населенному пункті на Одещині пожежа внаслідок ракетного удару. Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, у багатьох повибивало вікна.

Згодом стало відомо, що ракети влучили в Будинок культури і школу.

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Наслідки ракетного удару по Одеській області 01

Наслідки ракетного удару по Одеській області 02

Наслідки ракетного удару по Одеській області 03

Наслідки ракетного удару по Одеській області 04

Наслідки ракетного удару по Одеській області 05

Наслідки ракетного удару по Одеській області 06

Наслідки ракетного удару по Одеській області 07

Наслідки ракетного удару по Одеській області 08

Автор: 

обстріл (28648) Одеська область (3235)


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Топ коментарі
+10
Недалеко від того населеного пункту є ще один, так сказати зародженець Одеси. Там саме є катакомби, з котрих добували камінь для будівництва меки України. І до речі, не катька заснувала Одесу, а козаки. Вони втікли з Запорізької Січі і зупинились тут. Потім присягли вірності руцьким свинях на умовах, що ніколи до рук не візьмуть зброї. Від тоді їх прозвали нерубаї. А поселення має назву Нерубайське.
Били суки по Дачному, це вже на самій трасі Київ Одеса, в 25 км від Одеси. І це вже вкотре.
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19.07.2022 07:39
+7
Судячи з усього - у кацапів змінилися пріоритети: раз не вдалося "нагнуть хахлов" - будуть рівнять з землею інфраструктуру, щоб загнать українців "у печери"
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19.07.2022 07:13
+5
Парашники, судя по украинскому флагу, в школе был очередной "штаб Азова". Так???
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19.07.2022 07:07
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Парашники, судя по украинскому флагу, в школе был очередной "штаб Азова". Так???
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19.07.2022 07:07 Відповісти
Тут просто були склади зі зброєю. Ви не розумієте нічого.
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19.07.2022 07:08 Відповісти
Судячи з усього - у кацапів змінилися пріоритети: раз не вдалося "нагнуть хахлов" - будуть рівнять з землею інфраструктуру, щоб загнать українців "у печери"
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19.07.2022 07:13 Відповісти
На форумах вони пишуть що любою ціною, якщо треба вбивати, катувати, гвалтувати мирне населення для того щоб українці скинули владу і вони змогли виграти війну...
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19.07.2022 08:17 Відповісти
Недалеко від того населеного пункту є ще один, так сказати зародженець Одеси. Там саме є катакомби, з котрих добували камінь для будівництва меки України. І до речі, не катька заснувала Одесу, а козаки. Вони втікли з Запорізької Січі і зупинились тут. Потім присягли вірності руцьким свинях на умовах, що ніколи до рук не візьмуть зброї. Від тоді їх прозвали нерубаї. А поселення має назву Нерубайське.
Били суки по Дачному, це вже на самій трасі Київ Одеса, в 25 км від Одеси. І це вже вкотре.
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19.07.2022 07:39 Відповісти
Не має ніякого значення хто та як будував Одесу. Це - українске місто, зі своєю історією. Українське.
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19.07.2022 09:16 Відповісти
А чи не пора вже міцно зайнятися наводчиками? Зібрати всю вату, позбавити її громадянства, і депортувати в ОРДЛО або Рашку, а їх житло віддати біженцям.
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19.07.2022 08:12 Відповісти
21 вік -- весь світ стараєця якось по - мирному а в нас такии буинии сусід
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19.07.2022 08:35 Відповісти
пфф два сарая пара окон- штаб нацбата те шо пшеницу палят инфа сотка а вокруг доті с кулимьотами..
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19.07.2022 08:42 Відповісти
Придивіться до фото з тачкою - там же маскувальна сітка була начеплена на будівлю (чи що то таке?). То може там таки був якийсь пункт тероборони чи щось таке? То мабуть же якась тварюка передала інформацію?
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19.07.2022 09:18 Відповісти
На півдні від сонячних променів добрий господар натягуе сонцезахістну сітку над авто, ніякої тероборони. загибло 5 місячне немовля а щодо тварюк то їх в наявності достаньо.
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19.07.2022 09:42 Відповісти
 
 