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Наслідки ракетного удару по Одеській області. ФОТОрепортаж
Вночі росіяни обстріляли Одещину. Ракети влучили, зокрема, в Будинок культури і школу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич повідомив, що в населенному пункті на Одещині пожежа внаслідок ракетного удару. Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, у багатьох повибивало вікна.
Згодом стало відомо, що ракети влучили в Будинок культури і школу.
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+10 Огусто
показати весь коментар19.07.2022 07:39
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Били суки по Дачному, це вже на самій трасі Київ Одеса, в 25 км від Одеси. І це вже вкотре.