Наслідки ракетного удару по Одеській області. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни обстріляли Одещину. Ракети влучили, зокрема, в Будинок культури і школу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич повідомив, що в населенному пункті на Одещині пожежа внаслідок ракетного удару. Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, у багатьох повибивало вікна.

Згодом стало відомо, що ракети влучили в Будинок культури і школу.

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