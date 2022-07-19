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обстріл (27070) Одеська область (2998) Братчук (145)

Унаслідок російського ракетного удару по Одещині постраждало шість осіб, - Братчук

ракета

Шестеро людей, зокрема дитина, постраждали внаслідок російського ракетного удару по Одещині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

Уночі росіяни випустили по Одещині 7 крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря – одна була збита ППО, решта шість влучили по селу. Зайнялася пожежа на площі 300 кв.м, але наразі вона ліквідована.

"Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкоджено ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури", - йдеться в повідомленні.

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Били наверняка по школе и дому культуры. Видимо кто-то стуканул о размещении там живой силы, поскольку для этой цели чаще всего используют именно такие объекты гражданской инфраструктуры. От казарм наконец додумались отказаться.
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19.07.2022 08:52 Відповісти
Можливо потрібно звернутись до США і відключити над Україною цивільний GPS який використовують зрадники і корисні ідіоти.
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19.07.2022 09:51 Відповісти
 
 