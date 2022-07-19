Унаслідок російського ракетного удару по Одещині постраждало шість осіб, - Братчук

Шестеро людей, зокрема дитина, постраждали внаслідок російського ракетного удару по Одещині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

Уночі росіяни випустили по Одещині 7 крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря – одна була збита ППО, решта шість влучили по селу. Зайнялася пожежа на площі 300 кв.м, але наразі вона ліквідована.

"Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкоджено ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури", - йдеться в повідомленні.

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