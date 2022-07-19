ВСУ ударили по российским складам боеприпасов в Херсонской области, - ОК "Південь"
ВСУ в Херсонской области нанесли удары по скоплению вооружения, техники и складу боеприпасов в районе Райского и по складу боеприпасов в районе Берислава, объекты уничтожены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
Отмечается, что наша авиация также работала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снегиревки.
В общей сложности ВСУ уничтожили 65 россиян, комплексную аппаратную связь "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.
Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Как отмечается, наши авиаторы справились с задачей без потерь.
Топ комментарии
+24 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий19.07.2022 07:24
+22 vidasik
показать весь комментарий19.07.2022 07:42
+18 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий19.07.2022 07:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
🇺🇦💙💛🔱💪
пора уже давно покінчити з цією Снігурівкою
а то якось уже не прилічно стає що ми за три місяці не можем
її взять
визволення Херсона начнеться з Снігурівки