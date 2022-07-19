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ВСУ ударили по российским складам боеприпасов в Херсонской области, - ОК "Південь"

південь

ВСУ в Херсонской области нанесли удары по скоплению вооружения, техники и складу боеприпасов в районе Райского и по складу боеприпасов в районе Берислава, объекты уничтожены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

Отмечается, что наша авиация также работала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снегиревки.

В общей сложности ВСУ уничтожили 65 россиян, комплексную аппаратную связь "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Как отмечается, наши авиаторы справились с задачей без потерь.

Читайте: В Херсонской области ВСУ попали в скопление оккупантов в Бериславском районе, - Хлань
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Топ комментарии
+24
Российский склад аналоговнетных боеприпасов успешно уничтожил украинскую ракету HIMARS.
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19.07.2022 07:24
+22
Droni sto Litva podaryla uze otciot dali
https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
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19.07.2022 07:42
+18
Слава арті та авіації!
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19.07.2022 07:24
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Слава арті та авіації!
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19.07.2022 07:24 Ответить
забули про бубочцi cлава, не?
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19.07.2022 09:22 Ответить
Российский склад аналоговнетных боеприпасов успешно уничтожил украинскую ракету HIMARS.
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19.07.2022 07:24 Ответить
Смерть кацапським окупантам!
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19.07.2022 07:34 Ответить
Droni sto Litva podaryla uze otciot dali
https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
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19.07.2022 07:42 Ответить
Литві респект!
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19.07.2022 08:02 Ответить
Дякуємо за Байрактарчик!!!
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19.07.2022 09:46 Ответить
ЗСУ та Бериславським партизанам повага й шана!
🇺🇦💙💛🔱💪
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19.07.2022 07:45 Ответить
Гори кацап ясно, что-бы не погасло !
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19.07.2022 07:51 Ответить
слава ЗСУ!!
пора уже давно покінчити з цією Снігурівкою
а то якось уже не прилічно стає що ми за три місяці не можем
її взять
визволення Херсона начнеться з Снігурівки
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19.07.2022 09:04 Ответить
Це не 'нєпрілічно', це зрада! І не 3 місяців, а 5 через тиждень вже буде! Щоб кацапи з такою швидкістю села захоплювали, як ЗСУ їх 'звільняє'!
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19.07.2022 14:43 Ответить
 
 