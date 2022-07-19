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ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів у районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Зазначається, що також наша авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил у районі Снігурівки.
Загалом ЗСУ знищили 65 росіян, комплексну апаратну зв’язку "Редут-2УС", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мав. Як зазначається, наші авіатори впорались із завданням без втрат.
Топ коментарі
+24 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар19.07.2022 07:24
+22 vidasik
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+18 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар19.07.2022 07:24
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🇺🇦💙💛🔱💪
пора уже давно покінчити з цією Снігурівкою
а то якось уже не прилічно стає що ми за три місяці не можем
її взять
визволення Херсона начнеться з Снігурівки