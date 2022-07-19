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ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів на Херсонщині, - ОК "Південь"

південь

ЗСУ на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів у районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Зазначається, що також наша авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил у районі Снігурівки.

Загалом ЗСУ знищили 65 росіян, комплексну апаратну зв’язку "Редут-2УС", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мав. Як зазначається, наші авіатори впорались із завданням без втрат.

Також дивіться: Знищення двох російських САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО

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Топ коментарі
+24
Российский склад аналоговнетных боеприпасов успешно уничтожил украинскую ракету HIMARS.
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19.07.2022 07:24
+22
Droni sto Litva podaryla uze otciot dali
https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
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19.07.2022 07:42
+18
Слава арті та авіації!
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19.07.2022 07:24
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Слава арті та авіації!
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19.07.2022 07:24 Відповісти
забули про бубочцi cлава, не?
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19.07.2022 09:22 Відповісти
Российский склад аналоговнетных боеприпасов успешно уничтожил украинскую ракету HIMARS.
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19.07.2022 07:24 Відповісти
Смерть кацапським окупантам!
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19.07.2022 07:34 Відповісти
Droni sto Litva podaryla uze otciot dali
https://twitter.com/i/status/1549109196028788737
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19.07.2022 07:42 Відповісти
Литві респект!
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19.07.2022 08:02 Відповісти
Дякуємо за Байрактарчик!!!
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19.07.2022 09:46 Відповісти
ЗСУ та Бериславським партизанам повага й шана!
🇺🇦💙💛🔱💪
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19.07.2022 07:45 Відповісти
Гори кацап ясно, что-бы не погасло !
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19.07.2022 07:51 Відповісти
слава ЗСУ!!
пора уже давно покінчити з цією Снігурівкою
а то якось уже не прилічно стає що ми за три місяці не можем
її взять
визволення Херсона начнеться з Снігурівки
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19.07.2022 09:04 Відповісти
Це не 'нєпрілічно', це зрада! І не 3 місяців, а 5 через тиждень вже буде! Щоб кацапи з такою швидкістю села захоплювали, як ЗСУ їх 'звільняє'!
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19.07.2022 14:43 Відповісти
 
 