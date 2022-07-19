Путин отправляет воевать в Украину нацменьшинства, чтобы избежать общей мобилизации этнических россиян, - ISW
Президент России Владимир Путин пытается возложить груз войны в Украине на этнические меньшинства, чтобы избежать проведения общей мобилизации этнических россиян.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Такие действия Путина могут оказать сопротивление в этнических анклавах в России. Отмечается, что в России основали движение "Новая Тува" – антивоенную организацию, состоящую из активистов тувинского нацменьшинства. Это сообщение примечательно в контексте недавнего увеличения количества базирующихся в России региональных добровольческих батальонов, многие из которых принадлежат к разным этническим группам.
"Эти показания позволяют предположить, что Путин может не хотеть проводить всеобщую мобилизацию из-за нежелания мобилизовать большое количество этнических россиян", - говорится в сообщении.
ISW и другие аналитики ранее отмечали преобладание в Украине неэтнических российских батальонов, в состав которых входят войска из Чечни, Южной Осетии, Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и т.д.
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что российское командование бросает военнослужащих неславянских национальностей в самые рискованные атаки, поэтому среди них растет недовольство.
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Национальность в России[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&veaction=edit§ion=2 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit§ion=2 править код ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российская Федерация является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE многонациональным государством .
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897) переписи 1897 года принадлежность населения определялась только по языковому и по религиозному признакам. В https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 году , согласно данным Федерального агентства по делам национальностей, в России проживало 193 народа (национальности). Национальности различались по языковому признаку. Отдельно выделялись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B кряшены , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8B хемшилы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 кереки , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 бесермяне , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%8B сойоты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B челканцы и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B езиды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-6 [6] .
В статье 26 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Конституции Российской Федерации - России указано, что каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-7 [7] , и никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-8 [8] .
Так https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Пресненский районный суд города Москвы отказался в 2009 году выносить решение по факту принадлежности гражданина России к еврейской национальности, указав, что «вынесение судом решения об установлении факта принадлежности к определенной национальности противоречило бы конституционному принципу свободы выбора и указания гражданином своей национальной принадлежности, поскольку означало бы издание органом государственной власти России акта, установившего принадлежность гражданина России к определенной национальности»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-9 [9] .
В настоящее время в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России право граждан определять свою национальность (этническую принадлежность) самостоятельно и произвольно привело к любопытному явлению: во время переписи населения в федерации люди сообщали о своей национальности и принадлежности к народам, существование которых как отдельных наций под вопросом (к примеру, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 казаки , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B поморы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B скифы ), либо вообще к несуществующим (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82 хоббиты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84 эльфы и прочие).
В итоге приказом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Росстата № 74, от 27 января 2010 года, был утверждён «Алфавитный перечень возможных вариантов ответов населения - Всероссийской переписи населения 2010 года» (в опросном листе национальность - пункт № 7). Значительно увеличившийся список ограничен 1 840 национальностями, среди которых, в частности, представлены «помесь», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 советские », «человек земли», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC человек мира », «иностранцы», «интернационалисты» и «жители вселенной», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8 бульбаши », «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B чухонцы », «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B чалдоны », «фараоны» и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8 скобари »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальность
Під час захоплення Кавказу відбувалося те саме. А про запруди на Дніпрі із чорносвиточників під час другої світової чув власними вухами від очевидців.
Думаю он просто не хочет проводить мобилизацию, не зависимо от национальностей. Это вызовет недовольство.
Вже скільки запитували,а воно не може згадати.
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
А етнос "рюськіе"- це тіж самі башкири татари дагстанці та буряти з фіно-уграми.
Чтобы они потом не воевали за независимость.
светлыегоризонты... Только в бункере жизнь Гитлера и оборвалась... Пыня - на очереди. АМИНЬ !!!
Якби не вони - Московія, до цих пір по розмірах була б не більше Прибалтики.
Чукча,бурят і.т.п є ,узького нема.Навіщо х..ню росповсюджуєте ?