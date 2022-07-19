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армия РФ (18012) путин (30476) россия (92999) нацменьшинства (231) мобилизация (2602)

Путин отправляет воевать в Украину нацменьшинства, чтобы избежать общей мобилизации этнических россиян, - ISW

рф,арміярф,путін

Президент России Владимир Путин пытается возложить груз войны в Украине на этнические меньшинства, чтобы избежать проведения общей мобилизации этнических россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Такие действия Путина могут оказать сопротивление в этнических анклавах в России. Отмечается, что в России основали движение "Новая Тува" – антивоенную организацию, состоящую из активистов тувинского нацменьшинства. Это сообщение примечательно в контексте недавнего увеличения количества базирующихся в России региональных добровольческих батальонов, многие из которых принадлежат к разным этническим группам.

"Эти показания позволяют предположить, что Путин может не хотеть проводить всеобщую мобилизацию из-за нежелания мобилизовать большое количество этнических россиян", - говорится в сообщении.

ISW и другие аналитики ранее отмечали преобладание в Украине неэтнических российских батальонов, в состав которых входят войска из Чечни, Южной Осетии, Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и т.д.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что российское командование бросает военнослужащих неславянских национальностей в самые рискованные атаки, поэтому среди них растет недовольство.

Также читайте: Среди военных неславянских национальностей, которых бросают в самые рискованные атаки в Украине, растет недовольство действиями российского командования, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+14
Оленевод привел в Украину орду козлов.
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19.07.2022 09:31
+11
"Етнічні росіяни",цікаво а де знаходиться їхня республіка?
Вже скільки запитували,а воно не може згадати.
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19.07.2022 09:42
+10
А дон привів баранів...
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19.07.2022 09:36
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Оленевод привел в Украину орду козлов.
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19.07.2022 09:31 Ответить
А дон привів баранів...
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19.07.2022 09:36 Ответить
бАРАНЫ НЕ В СЧЕТ . пОД бУЧЕЙ УШЛИ НА ШАШЛЫК(МАССОВО)
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19.07.2022 09:37 Ответить
А НЕТ ТАКОЙ НАЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ КАК РУССКИЕ А РОССИЯНЕ ЭТО ВООБЩЕ БЕРД СУМАСШЕДШЕГО БУНКЕРНОГО ПЕДОФИЛА ***** ВЫСОСАННЫХ ИЗ ЕГО КАЛОВЫХ МАСС...

Национальность в России[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&veaction=edit&section=2 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&section=2 править код ]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российская Федерация является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE многонациональным государством .

Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897) переписи 1897 года принадлежность населения определялась только по языковому и по религиозному признакам. В https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 году , согласно данным Федерального агентства по делам национальностей, в России проживало 193 народа (национальности). Национальности различались по языковому признаку. Отдельно выделялись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B кряшены , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8B хемшилы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 кереки , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 бесермяне , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%8B сойоты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B челканцы и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B езиды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-6 [6] .

В статье 26 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Конституции Российской Федерации - России указано, что каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-7 [7] , и никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-8 [8] .

Так https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Пресненский районный суд города Москвы отказался в 2009 году выносить решение по факту принадлежности гражданина России к еврейской национальности, указав, что «вынесение судом решения об установлении факта принадлежности к определенной национальности противоречило бы конституционному принципу свободы выбора и указания гражданином своей национальной принадлежности, поскольку означало бы издание органом государственной власти России акта, установившего принадлежность гражданина России к определенной национальности»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-9 [9] .

В настоящее время в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России право граждан определять свою национальность (этническую принадлежность) самостоятельно и произвольно привело к любопытному явлению: во время переписи населения в федерации люди сообщали о своей национальности и принадлежности к народам, существование которых как отдельных наций под вопросом (к примеру, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 казаки , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B поморы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B скифы ), либо вообще к несуществующим (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82 хоббиты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84 эльфы и прочие).

В итоге приказом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Росстата № 74, от 27 января 2010 года, был утверждён «Алфавитный перечень возможных вариантов ответов населения - Всероссийской переписи населения 2010 года» (в опросном листе национальность - пункт № 7). Значительно увеличившийся список ограничен 1 840 национальностями, среди которых, в частности, представлены «помесь», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 советские », «человек земли», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC человек мира », «иностранцы», «интернационалисты» и «жители вселенной», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8 бульбаши », «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B чухонцы », «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B чалдоны », «фараоны» и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8 скобари »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальность
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19.07.2022 10:43 Ответить
Вьется, вьется... в р.... оно е...ся кацапознамя (полковое)... Вот так розлогалось дворянство, вот так розлогалося знать... я льва николайча талстога незаконно рожденный сын... Дайошь цветную движуху на каазлабаде . СЛАВА БУРЯТСКОМУ ХУРАЛУ.
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19.07.2022 09:36 Ответить
Давай жги дальше, Улан-Удэ тебя точно поймет и за своего примет 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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19.07.2022 09:38 Ответить
Я им уже - за ненадобностью, бо бурятский хурал уже объявил об выходе их темницы народов, искусственного образования - конгломерата всех времен и народов(КВН).
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19.07.2022 09:43 Ответить
А чо, вяликообосроссссы оказались сцыкловаты на поверку 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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19.07.2022 09:36 Ответить
Ато вы не знал, шо они храбрые только кагалом... Но когда даже один(наш) браво заторцевал одному из них в дюндель , как кагал ретируется дальше своего поросячьего визгу...
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19.07.2022 10:02 Ответить
Так и есть. Меньше чем 4 на одного не идёт. И убегает, когда первый огребает по морде.
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19.07.2022 12:03 Ответить
Якщо програємо, така ж доля чекатиме і всіх нас: як нацменшини - на розвідку боєм позицій військ НАТО у Польщі, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії.
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19.07.2022 09:37 Ответить
вже таке в історії було. Козаки складали більшу частину війська що воювали за імперію і були гарматним м'ясом при захопленні Азова, Очакова. Хаджибея, Ізмаїла тощо
Під час захоплення Кавказу відбувалося те саме. А про запруди на Дніпрі із чорносвиточників під час другої світової чув власними вухами від очевидців.
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19.07.2022 09:43 Ответить
Там був жах-непрекрити винищення. Так воно ж було повсюдно і постійно. До загарбання України по населенню нас було в три рази більше від москалів.
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19.07.2022 10:03 Ответить
Поїдь у лісову зону вздовж Дніпра в Миронівському районі Київської області і пройдись по лісах Там до цих пір черепи знаходять Товариш мій - єгер місцевий не одного такого поховав
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19.07.2022 10:10 Ответить
Плюс х#йло перемалывает тех,кто потом в перспективе мог бы поднять волну в своих республиках.Тк этнические русня- это безмолвное стадо
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19.07.2022 09:37 Ответить
"Ці свідчення дозволяють припустити, що Путін може не хотіти проводити загальну мобілізацію через небажання мобілізувати велику кількість етнічних росіян", - йдеться в повідомленні. Джерело:

Думаю он просто не хочет проводить мобилизацию, не зависимо от национальностей. Это вызовет недовольство.
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19.07.2022 09:37 Ответить
"етнічний расеянин" - та там на параші й коні мабуть ржуть, як лавров.
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19.07.2022 09:40 Ответить
А де в РФ_ії живуть росіяни? Саме вони і є нацменшина. У них навіть свого територіального утворення немає, вони там на рівні з евенками чи з лопарями.
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19.07.2022 09:41 Ответить
Росіян як "нацменшини" немає взагалі Це зброд різних національностей (в основному - угрофінського походження) з домішкою українців та білорусів, які розмовляють діалектом, створеним на основі розмовної української мови 17 століття та угрофінської фонетики і наповненням словами місцевих тюркських та угрофінських говірок
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19.07.2022 10:15 Ответить
***** может и оправляет. Но как показали новости из Мордора, там по-прежнему масса желающих заработать и пограбить. Так что , не надо делать различий среди раисян - они все враги.
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19.07.2022 09:41 Ответить
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19.07.2022 09:47 Ответить
"Етнічні росіяни",цікаво а де знаходиться їхня республіка?
Вже скільки запитували,а воно не може згадати.
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19.07.2022 09:42 Ответить
А где в Германии республика этнических немцев? Да и у нас нет украинской.
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19.07.2022 09:47 Ответить
Німці - народ що створився з групи споріднених на основі германських діалектів та генетики Українці - те саме А яку спорідненість можна бачить між монголоїдами-тюрками і племенами угрофінської групи об"єднаних на основі штучно створеного в період 17-19 століть "великарусскава наречія"
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19.07.2022 10:19 Ответить
Какая разница из чего создан народ? Возьмите тех же американцев. Они есть или их нет? Возьмите французов, итальянцев, испанцев, бразильцев. Важен факт, а не то что там в генах.
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19.07.2022 10:25 Ответить
А что, американцы есть этнические? К ним больше подходит понятие политическая нация, а не этнос. Ты или что-то не понимаешь или пургу гонишь за вяликих кацапстанцев.
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19.07.2022 12:28 Ответить
Это не важно. Вопрос был почему в Германии нет отдельной республики (федеральной земли) немцев и мешает ли нам это называть немцев народом.
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19.07.2022 13:35 Ответить
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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19.07.2022 16:36 Ответить
Для дебіла: німці (германці) - група близькоспоріднених спільною мовою, культурою та місцем проживання племен, які об"єдналися в націю Яка "близькоспорідненість" між якутами, дагестанцями, татарами, мордвою, калмиками та хакасами з тувинцями Мова? ТАк вона нав"язана у період 17-19 століттями - як мова міжнаціонального спілкування Тобто "рассеяне" - міжплемінний зброд
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19.07.2022 17:43 Ответить
Вопрос был по республике немцев в Германии и руссских на рассеи. Про степень родственности рюсских между собой не спрашивал.
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19.07.2022 18:31 Ответить
Не крути очком! Хто такі "русские на Расеї" ? Різноплемінний зброд який об"єднує лише штучно створена говірка яка використовується для міжнаціонального спілкування = щоб цей зброд міг порозуміться між собою У цих народів навіть культури та етнографії спільної нема!
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19.07.2022 19:15 Ответить
И при чём здесь их отдельная республика? Если бы она была, ты бы изменил о них своё мнение?
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19.07.2022 19:19 Ответить
Ти, я бачу, у нас "великий антрополог"? В моїх жилах - кров не менш як шести народів І що далі? Якажу про національність, яка (в першу чергу) має не генетичний а соціальний аспект І в чому "спільність між "манкуртом"-білорусом з українцем і казахом чи якутом що забули рідну мову?
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19.07.2022 16:34 Ответить
Що, приколюєшся? Нічого, що більшу частину історії українець було етнічним поняттям? І це класичний приклад етносу коли мова, територія, біологічна складова та інші поняття етносу характеризували українців.
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19.07.2022 12:25 Ответить
"етнічні росіяни" - це що таке?! Це мокші чи ерзя чи мордва чи що?!
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19.07.2022 09:43 Ответить
етнічні кацапи то етнічні масквічі
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19.07.2022 10:01 Ответить
Хто такі "етнічні росіяни"? Росіянин чи руський - такої національності нема.
А етнос "рюськіе"- це тіж самі башкири татари дагстанці та буряти з фіно-уграми.
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19.07.2022 09:43 Ответить
Энциклопедию на любом языке открой и удивишься. Есть!
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19.07.2022 09:49 Ответить
Может Пушкина с Лермонтовым почитать? Это поможет стать этническим кацапом?
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19.07.2022 12:13 Ответить
Ну да , в случае большого шухера (парад суверенитетов), есть КАО(НКО) , есть Чукотиский АО, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, есть бурятский кагал(Усть-Ордынский Бурятский округ)... нарабсейского тока нет... Отже, в обозримом будущем исторические земли Киевской Руси(по Урал) будут нашими.
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19.07.2022 10:04 Ответить
Нэ нада!
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19.07.2022 13:35 Ответить
Вчера мавзолейный хмырь наградил главного пропагандона вофика Шалавьева медалькой четвертой степени...за большой вклад в идею рюZZkaно срачного мира...
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19.07.2022 09:53 Ответить
Ті мокші які чомусь називають себе руськими і є нацменшина. Там вже давно інші національності домінують.
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19.07.2022 09:53 Ответить
до 2060 года кацапы внатуре станут нацменшиной в 1-2%;... Кто дурака пыню за изыг тянул в Ставрополье, еще в 2011 году, такое ляпать, когда он пел своим азиатским подопечным дифирамбы за ихнюю деторождаемость, мол еще полтора года назад в нарабсеи было 17% нацменшин, а в 11-ом году их уже - 20%;.
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19.07.2022 10:01 Ответить
Много лет ты отпустил этой недостране
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19.07.2022 10:10 Ответить
Это был бы естественный отбор, если бы пыня не полез с войной в Украину... Это вытекает из пыниных слов в 2011-ом году. Не поленитесь, сосчитайте увеличение рождаемости нацменшин в нарабсее, в процентах(каждые 1.5 года + 3% нацменшин)... Кто пыне доктор, шо он , по-честному, такое выдал на гора.
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19.07.2022 10:16 Ответить
Чтобы истребить эти нацменьшинства.
Чтобы они потом не воевали за независимость.
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19.07.2022 09:55 Ответить
Кацапы не смогут это сделать физически, при всем их желании; в нарабсеи нацменшины численно преобладают, в отношении самих москалей. Гитлер тоже пытался указывать (по-арийски) путь в светлые горизонты... Только в бункере жизнь Гитлера и оборвалась... Пыня - на очереди. АМИНЬ !!!
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19.07.2022 10:10 Ответить
Национальности РюSSkiй не было до 1932 года...до этого были великороссы...товаристчу Сралину не понравилось эта национальность для быдла ШариковыХ...и в новые паспорта дохлом Сссе стали царапать новую науиональность кто что??рюZкий ...имя Существительное на наречии Мавзооейных ШариковыХ эго Швондеров...
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19.07.2022 10:04 Ответить
.Налаштувати вороже нацменшини проти русні - святе діло .. Дайош - смуту .!!
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19.07.2022 10:07 Ответить
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19.07.2022 10:08 Ответить
Типо, может кабаевша?
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19.07.2022 10:33 Ответить
Росіян в рашці вже й так не дуже багато: не дуже хочуть баби рожать.
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19.07.2022 10:11 Ответить
а хто це такі "етнічньіє расіянє"? може це є ще нація така - "расєянє"? де їх етнічна земля? корінний нарід? може це свинособаки звичайні?
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19.07.2022 10:58 Ответить
До речі, якщо взяти історію, то потрібно розуміти, що Московія, а потім Російська імперія спиралася при завойовницьких війнах на шаблі окупованих народів - татар, башкир, бурятів, кавказьких народів, українських козаків.
Якби не вони - Московія, до цих пір по розмірах була б не більше Прибалтики.
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19.07.2022 11:04 Ответить
Вопрос ещё про самых "этнических русских" - кто они в самом деле? Сборная солянка мокши, ерзи и остальных племён вокруг мокшанских болт, скреплёнными ордынским кулаком и примесью крови азиатских племён, пришедшей вместе с ордой.
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19.07.2022 12:07 Ответить
Млять, скільки можна казати, що не існує поняття "етнічний" росіянин. Такого етносу ніколи не існувало і не може існувати. Ну що за йолопи? Крім мови і території поняття етносу включає більше компонентів. В імперській кацапії територія і мова не можуть бути основними чинниками виникнення етносу, бо мова і територія там - це загарбництво, геноцид, терор і насильство.
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19.07.2022 12:09 Ответить
Ау журналісти! Нащо ви повторюєте рашистські тезиси??? 'етнічних росіян' не існує! А всі морди там європеоїдної раси - це зрадники своїх націй, країн і мов! Це колаборанти і сепаратисти Європи вже як 1000 років! Насправді етнічними мешканцями рф є якраз ті, яких ви і рашисти називають 'нацменшинами'! Буряти якути мордва чуваші і т.д.!
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19.07.2022 14:36 Ответить
А що таке етнічний росіянин.Назвіть республіку у складі російської федераціїї!
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10.12.2022 14:32 Ответить
Журналісти довбо...би.Немає у складі підераціїї окремої російської республіки.Якут,
Чукча,бурят і.т.п є ,узького нема.Навіщо х..ню росповсюджуєте ?
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10.12.2022 14:36 Ответить
 
 