Путін відправляє воювати в Україну нацменшини, щоб уникнути загальної мобілізації етнічних росіян, - ISW
Президент Росії Володимир Путін намагається покласти тягар війни в Україні на етнічні меншини, щоб уникнути проведення загальної мобілізації етнічних росіян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Такі дії Путіна можуть спричинити опір в етнічних анклавах у Росії. Зазначається, що в Росії заснували рух "Нова Тува" - антивоєнну організацію, що складається з активістів тувинської нацменшини. Це повідомлення примітне в контексті недавнього збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів, що базуються в Росії, багато з яких належать до різних етнічних груп.
"Ці свідчення дозволяють припустити, що Путін може не хотіти проводити загальну мобілізацію через небажання мобілізувати велику кількість етнічних росіян", - йдеться в повідомленні.
ISW та інші аналітики раніше відзначали переважання в Україні неетнічних російських батальйонів, до складу яких входять війська з Чечні, Південної Осетії, Туви, Татарстану, Башкортостану, Чувашії тощо.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що російське командування кидає військовослужбовців неслов’янських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.
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Национальность в России[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&veaction=edit§ion=2 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit§ion=2 править код ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российская Федерация является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE многонациональным государством .
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897) переписи 1897 года принадлежность населения определялась только по языковому и по религиозному признакам. В https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 году , согласно данным Федерального агентства по делам национальностей, в России проживало 193 народа (национальности). Национальности различались по языковому признаку. Отдельно выделялись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B кряшены , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8B хемшилы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 кереки , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 бесермяне , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%8B сойоты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B челканцы и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B езиды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-6 [6] .
В статье 26 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Конституции Российской Федерации - России указано, что каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-7 [7] , и никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-8 [8] .
Так https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Пресненский районный суд города Москвы отказался в 2009 году выносить решение по факту принадлежности гражданина России к еврейской национальности, указав, что «вынесение судом решения об установлении факта принадлежности к определенной национальности противоречило бы конституционному принципу свободы выбора и указания гражданином своей национальной принадлежности, поскольку означало бы издание органом государственной власти России акта, установившего принадлежность гражданина России к определенной национальности»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-9 [9] .
В настоящее время в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России право граждан определять свою национальность (этническую принадлежность) самостоятельно и произвольно привело к любопытному явлению: во время переписи населения в федерации люди сообщали о своей национальности и принадлежности к народам, существование которых как отдельных наций под вопросом (к примеру, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 казаки , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B поморы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B скифы ), либо вообще к несуществующим (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82 хоббиты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84 эльфы и прочие).
В итоге приказом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Росстата № 74, от 27 января 2010 года, был утверждён «Алфавитный перечень возможных вариантов ответов населения - Всероссийской переписи населения 2010 года» (в опросном листе национальность - пункт № 7). Значительно увеличившийся список ограничен 1 840 национальностями, среди которых, в частности, представлены «помесь», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 советские », «человек земли», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC человек мира », «иностранцы», «интернационалисты» и «жители вселенной», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8 бульбаши », «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B чухонцы », «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B чалдоны », «фараоны» и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8 скобари »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальность
Під час захоплення Кавказу відбувалося те саме. А про запруди на Дніпрі із чорносвиточників під час другої світової чув власними вухами від очевидців.
Думаю он просто не хочет проводить мобилизацию, не зависимо от национальностей. Это вызовет недовольство.
Вже скільки запитували,а воно не може згадати.
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
А етнос "рюськіе"- це тіж самі башкири татари дагстанці та буряти з фіно-уграми.
Чтобы они потом не воевали за независимость.
светлыегоризонты... Только в бункере жизнь Гитлера и оборвалась... Пыня - на очереди. АМИНЬ !!!
Якби не вони - Московія, до цих пір по розмірах була б не більше Прибалтики.
Чукча,бурят і.т.п є ,узького нема.Навіщо х..ню росповсюджуєте ?