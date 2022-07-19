Новым главой САП станет Александр Клименко
Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса. Новым главой САП станет Александр Клименко.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Комиссия объявила руководителя САП – Александр Клименко", - отметил парламентарий.
Клименко выиграл конкурс полгода назад, сегодня комиссия утвердила результаты. Клименко – детектив НАБУ, известный расследованием дела заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.
Теперь комиссия должна обратиться в Офис генпрокурора, чтобы Клименко был назначен новым руководителем САП.
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комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов'язків. Джерело: