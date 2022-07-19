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Новым главой САП станет Александр Клименко

клименко

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса. Новым главой САП станет Александр Клименко.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия объявила руководителя САП – Александр Клименко", - отметил парламентарий.

Клименко выиграл конкурс полгода назад, сегодня комиссия утвердила результаты. Клименко – детектив НАБУ, известный расследованием дела заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

Теперь комиссия должна обратиться в Офис генпрокурора, чтобы Клименко был назначен новым руководителем САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначить руководителя САП может только Генпрокурор, если это сделает исполняющий обязанности, то назначение будет нелегитимным, - юрист Романчук
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Топ комментарии
+80
Призначення на адміністративні посади в САП здійснює Генеральний прокурор за результатами відкритого конкурсу.

Саме Генпрокурор, а не В.о.
От вам і реальна причина звільнення Венедиктової. Далі Зеля буде казати, ми би призначили, але у нас не має генпрокурора, є тільки в.о. і ми не можемо...
Шапіто зелене.

Цікаво буде, якщо Венедиктова у помсту, перед самим звільненням підмахне наказ про його призначення )
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19.07.2022 11:30
+63
Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?

Бо "є нюанси"
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19.07.2022 11:23
+30
Необхідно венедіктовій швиденько підписати призначення. Бо інакше підпис якогось тимчасово виконуючого ставить під питання легітимність обраного.
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19.07.2022 11:26
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Вы юрист ,или так , проходили мимо ?

Читаем :
комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов'язків. Джерело:
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19.07.2022 19:25 Ответить
Як вже задовбало це зелене кодло.
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19.07.2022 17:12 Ответить
Стане..... Може..... Колись..... Потім..... Як призначать генпрокурора.... Якщо генпрокурор призначить.... Так Україна виконує зобов`язання для вступу в ЄС.
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19.07.2022 19:09 Ответить
К Л О У Н А Д А.
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19.07.2022 19:27 Ответить
Расходимся,зрада отменяется. В.О. имет право назначать Клименка.
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19.07.2022 19:28 Ответить
право та имеет, а назначит?
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19.07.2022 21:58 Ответить
Якщо Комісія оголосила керівника САП - Олександр Клименко, то Генеральний прокурор зобов'язаний затвердити і підписати призначення. А Зеленський повинен поставити на контроль це призначення. Якщо не буде призначення впродовж трьох днів, то ЗЕ не потрібно це призначення, відповідальність в цьому тільки його, а не його секретарів.
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20.07.2022 05:35 Ответить
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