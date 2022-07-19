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Новим очільником САП стане Олександр Клименко, - комісія

клименко

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Новим очільником САП стане Олександр Клименко.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія оголосила керівника САП - Олександр Клименко", - зазначив парламентар.

Клименко виграв конкурс пів року тому, сьогодні комісія затвердила результати. Клименко - детектив НАБУ, відомий розслідуванням справи заступника очільник Офісу Президента Олега Татарова.

Тепер комісія має звернутися до Офісу генпрокурора, щоб Клименка призначили новим керівником САП.

Читайте: Є кворум для засідання, - конкурсна комісія з обрання керівника САП зібралася після піврічної паузи

Автор: 
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Топ коментарі
+80
Призначення на адміністративні посади в САП здійснює Генеральний прокурор за результатами відкритого конкурсу.

Саме Генпрокурор, а не В.о.
От вам і реальна причина звільнення Венедиктової. Далі Зеля буде казати, ми би призначили, але у нас не має генпрокурора, є тільки в.о. і ми не можемо...
Шапіто зелене.

Цікаво буде, якщо Венедиктова у помсту, перед самим звільненням підмахне наказ про його призначення )
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19.07.2022 11:30
+63
Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?

Бо "є нюанси"
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19.07.2022 11:23
+30
Необхідно венедіктовій швиденько підписати призначення. Бо інакше підпис якогось тимчасово виконуючого ставить під питання легітимність обраного.
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19.07.2022 11:26
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Вы юрист ,или так , проходили мимо ?

Читаем :
комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов'язків. Джерело:
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19.07.2022 19:25 Відповісти
Як вже задовбало це зелене кодло.
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19.07.2022 17:12 Відповісти
Стане..... Може..... Колись..... Потім..... Як призначать генпрокурора.... Якщо генпрокурор призначить.... Так Україна виконує зобов`язання для вступу в ЄС.
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19.07.2022 19:09 Відповісти
К Л О У Н А Д А.
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19.07.2022 19:27 Відповісти
Расходимся,зрада отменяется. В.О. имет право назначать Клименка.
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19.07.2022 19:28 Відповісти
право та имеет, а назначит?
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19.07.2022 21:58 Відповісти
Якщо Комісія оголосила керівника САП - Олександр Клименко, то Генеральний прокурор зобов'язаний затвердити і підписати призначення. А Зеленський повинен поставити на контроль це призначення. Якщо не буде призначення впродовж трьох днів, то ЗЕ не потрібно це призначення, відповідальність в цьому тільки його, а не його секретарів.
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20.07.2022 05:35 Відповісти
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