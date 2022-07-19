Новим очільником САП стане Олександр Клименко, - комісія

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Новим очільником САП стане Олександр Клименко.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія оголосила керівника САП - Олександр Клименко", - зазначив парламентар.

Клименко виграв конкурс пів року тому, сьогодні комісія затвердила результати. Клименко - детектив НАБУ, відомий розслідуванням справи заступника очільник Офісу Президента Олега Татарова.

Тепер комісія має звернутися до Офісу генпрокурора, щоб Клименка призначили новим керівником САП.

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