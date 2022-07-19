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Мариуполь (5693) оккупация (9987) Андрющенко Петр (579)

Рашисты возобновили сбор данных для "референдума" в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко

маріуполь

Российские захватчики возобновили сбор персональных данных для проведения "референдума" на территории временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты для подготовки к проведению референдума начали новую волну сбора персональных данных под видом очередного сбора заявлений на восстановление жилья. Это уже третья волна сбора заявлений под этим поводом. ... Продолжается подготовка к мобилизации. ... Не только формируются списки для подтасовки референдума , но и восстанавливают военный учет", - объяснил Андрющенко.

По словам советника мэра, активизация связана с новыми планами/указаниями от российских кураторов о переносе даты "референдума" на конец июля-начало августа.

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Рашисты возобновили сбор данных для референдума в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко 01
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Три каліки будуть референдити.
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19.07.2022 13:14 Ответить
НЕТ ПОКОЯ ********* ************ ********** КАК С ГОВНОМ ***** В СЕКРЕТНОМ ПОРТФЕЛЬЧИКЕ ********* ЕВБАННЫЕ ******** И ****** НОСЯТСЯ ТО С РЕХФЕРЕНДУМОМ ТО ***** С ИМПЕРИЕЙ ТО ВОЗРОЖДЕНИЕМ ОБОСРАННОЙ ЧЧЧР ТО ЕЩЕ *** ЗНАЕТ С ЧЕМ ВЛАСТЕЛИН ********** И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ ЕВБНУТЫЕ КОНЧЕННЫЕ ********.. ИХ РОДИЛА НЕ МАМА И ДАЖЕ НЕ *****.... ИХ ВОССОЗДАЛ САМ ДЬЯВОЛ...
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19.07.2022 13:17 Ответить
дуже емоційно, але по СУТІ так і є(
*******, вони й параші є *********
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19.07.2022 16:44 Ответить
у воп, з окупованих теріторій, кожен раз, перед тим, як видати гуманітарку, збирають персональні дані різні організаціі
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19.07.2022 13:21 Ответить
Жителей нет...а рехверендум есть...
Крысы Мавзолейные...в Бурятии и Татарии скоро Майдан...Бумеранг прилетит в августе на день Распада дохлого Сссра...
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19.07.2022 14:20 Ответить
 
 