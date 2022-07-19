Рашисты возобновили сбор данных для "референдума" в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко

Российские захватчики возобновили сбор персональных данных для проведения "референдума" на территории временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты для подготовки к проведению референдума начали новую волну сбора персональных данных под видом очередного сбора заявлений на восстановление жилья. Это уже третья волна сбора заявлений под этим поводом. ... Продолжается подготовка к мобилизации. ... Не только формируются списки для подтасовки референдума , но и восстанавливают военный учет", - объяснил Андрющенко.

По словам советника мэра, активизация связана с новыми планами/указаниями от российских кураторов о переносе даты "референдума" на конец июля-начало августа.

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