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Рашисти поновили збір даних для "референдуму" в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

маріуполь

Російські загарбники поновили збір персональних даних для проведення "референдуму" на території тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти для підготовки до проведення референдуму почали нову хвилю збору персональних даних під виглядом чергового збору заяв на відновлення житла. Це вже третя хвиля збору заяв під цим приводом. ... Триває підготовка до мобілізації. ... Не тільки формуються списки для підтасовки референдуму, але й відновлюють військовий облік", - пояснив Андрющенко.

За словами радника мера, активізація пов’язана з новими планами/вказівками від російських кураторів про перенесення дати "референдуму" на кінець липня-початок серпня.

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Рашисти поновили збір даних для референдуму в окупованому Маріуполі, - Андрющенко 01

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Три каліки будуть референдити.
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19.07.2022 13:14 Відповісти
НЕТ ПОКОЯ ********* ************ ********** КАК С ГОВНОМ ***** В СЕКРЕТНОМ ПОРТФЕЛЬЧИКЕ ********* ЕВБАННЫЕ ******** И ****** НОСЯТСЯ ТО С РЕХФЕРЕНДУМОМ ТО ***** С ИМПЕРИЕЙ ТО ВОЗРОЖДЕНИЕМ ОБОСРАННОЙ ЧЧЧР ТО ЕЩЕ *** ЗНАЕТ С ЧЕМ ВЛАСТЕЛИН ********** И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ ЕВБНУТЫЕ КОНЧЕННЫЕ ********.. ИХ РОДИЛА НЕ МАМА И ДАЖЕ НЕ *****.... ИХ ВОССОЗДАЛ САМ ДЬЯВОЛ...
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19.07.2022 13:17 Відповісти
дуже емоційно, але по СУТІ так і є(
*******, вони й параші є *********
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19.07.2022 16:44 Відповісти
у воп, з окупованих теріторій, кожен раз, перед тим, як видати гуманітарку, збирають персональні дані різні організаціі
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19.07.2022 13:21 Відповісти
Жителей нет...а рехверендум есть...
Крысы Мавзолейные...в Бурятии и Татарии скоро Майдан...Бумеранг прилетит в августе на день Распада дохлого Сссра...
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19.07.2022 14:20 Відповісти
 
 