Рашисти поновили збір даних для "референдуму" в окупованому Маріуполі, - Андрющенко
Російські загарбники поновили збір персональних даних для проведення "референдуму" на території тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти для підготовки до проведення референдуму почали нову хвилю збору персональних даних під виглядом чергового збору заяв на відновлення житла. Це вже третя хвиля збору заяв під цим приводом. ... Триває підготовка до мобілізації. ... Не тільки формуються списки для підтасовки референдуму, але й відновлюють військовий облік", - пояснив Андрющенко.
За словами радника мера, активізація пов’язана з новими планами/вказівками від російських кураторів про перенесення дати "референдуму" на кінець липня-початок серпня.
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