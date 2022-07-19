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Венгрия (1835) Садовый (651) украинское оружие (139)

Венгрия разрешила транзит оружия в Украину через ее территорию

зброя,гаубиця,fh70

19 июля заместитель Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр встретился с городским головой Львова Андреем Садовым и высказал правительственную позицию по транзиту оружия в Украину через территорию Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

По словам чиновника, Венгрия изменила мнение и не возражает против того, чтобы третьи страны перевозили по ее территории оружие для Украины.

"Мы поражены происходящими здесь событиями, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое - противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие - это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", - отметил Мадяр.

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Также дипломат добавил, что венгерские летние лагеря и санатории готовы принять украинских детей, а больницы – раненых гражданских и военных. Как рассказали представители венгерской делегации, страна предоставит 1000 стипендий для обучения украинцев в университетах.
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Топ комментарии
+50
Щось в лісі здохло...може хутін
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19.07.2022 17:28
+26
головне щоб кацапів угорці не інформували що ось тільки но зброя переткнула кордон і вже на нашій теріторії
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19.07.2022 17:32
+24
Aби тільки ***** не зливали що та коли їде….
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19.07.2022 17:33
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Щось в лісі здохло...може хутін
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19.07.2022 17:28 Ответить
співпало ж..буває...значить мислим одинаково..
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19.07.2022 17:30 Ответить
полньій нихт шиссен
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19.07.2022 17:35 Ответить
Комрадес, ви маст хелп аур френдс ту дистрой зе машин ган (с) вторая колда
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19.07.2022 17:46 Ответить
ні!
сіярто яйця відбили!
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19.07.2022 17:46 Ответить
Може в угорців щось здохло?
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19.07.2022 17:59 Ответить
Пока никио и никому. Все просто как в аптеке. Приближается нефтяное эмбарго в евросоюзе. Нефть по трубе оставили только для Венгрии, Словакии и Чехии. И если угорцы будут очень выпендприваться, с нефтепроводом то же может что-то случиться..
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19.07.2022 18:54 Ответить
***** поехало лично в Иран клянчить дроны для « второй армии « мира.
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19.07.2022 17:46 Ответить
Значить цей мадяр довідався про щось дуже позитивне для нас. Це добре.
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19.07.2022 17:54 Ответить
Або пересрало, що туркмени заборонили ру.язьік, тв, друковку, книги.
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19.07.2022 18:06 Ответить
Мадярам просто поставили задачу здавати координати і кількість того що буде йти від наших союзників.
Ужгороду приготуватись до рашиських ракет...
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19.07.2022 18:06 Ответить
Ну Ужгород я би поки не згадував. Як неяк місто прикордонне, та й словаки на іншій стороні кордону
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19.07.2022 18:37 Ответить
поосторожней с радостями ... шо откуда-куда ляжет в путлеровский бункер , доверять продажным цыганам себе дорого выйдет...
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19.07.2022 18:07 Ответить
Может засранец Сиярто?
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19.07.2022 18:07 Ответить
Щось в лісі ***** здохло чи що? Я останні дні трохи приємно ********* здивований. То оголошують 7й пакет санкцій (до того як за ***** топили, старшими братами рахують), тепер ось дозволили транзитом перевозити зброю
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19.07.2022 18:34 Ответить
Думаю, це якраз з дозволу фсб.
Будуть направляти звіт у москву щодо одиниць зброї, транспорту та иожоивих шляхів в Україну. Тільки но зброя перетнк кордон Українм, фсб буде знати все.
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19.07.2022 18:38 Ответить
Та ні. Пани американці зробили якусь пропозицію від якої неможливо відмовитися. А пани європейці при цьому присутні були та покивали головами, що таки да, відмовлятися не варто бо... Ну не варто та й годі.
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19.07.2022 18:48 Ответить
Щось в лісі сильно смердить дохляком(кацапорилим)..
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19.07.2022 17:29 Ответить
ох пуйло стратег, тепер вже і угорщину втрачає.
якщо це справді зміна - це просто дуже потужний сигнал. отже на заході вже впевнені в перемозі, і ніхто не хоче бути з лузером.
тільки якою ціною то все буде
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19.07.2022 17:29 Ответить
Думаю, Угорщина хотіла щось вибити на цих своїх позиціях від Росії. Он були новини про нові газові договори, може знижку хотіли…
Але РФ недостатньо було цього, а блокувати санкції чи рішення ЄС вони не наважувались, тож угорці це покинули.
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19.07.2022 17:40 Ответить
Добре щоб Ваші слова та збулись. Коли б це не була пастка кацапська, бо там повно їх агентури, це ж вони усі конфлікти підігрівали з етнічними угорцями, а коли ці падлюки здадуть усі колони і що буде... крилаті ракети по закарпаттю та львівщині???
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19.07.2022 19:39 Ответить
тут дякувати Богу трошки не так працює.
Брити і Нато ж сказали - атака на військовий конвой зі зброєю = атака на НАТО.
Думаєте немає цих москалів на західній, не бачать де і як зброя іде? ссуться, гопнікі одним словом
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19.07.2022 20:07 Ответить
Навєрнає бєліни аб'єлісь...
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19.07.2022 17:30 Ответить
Левенте Мадяр...
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19.07.2022 17:30 Ответить
А що случилось? ЕС лишает денег или спужались Шольца
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19.07.2022 17:30 Ответить
шольц вчера сказал что больше не будет вето, а большинство. Эти ус*лись и решили сделать "жест доброй воли".
ненавижу этих уродов. Сколько они нам крови выпили!

а со вчерашнего дня ненавижу швейцарцев!
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19.07.2022 19:08 Ответить
Садовий прогнувся.
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19.07.2022 17:30 Ответить
..це шось в Кремлі здохло
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19.07.2022 17:31 Ответить
Офигеть. Слон здох??
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19.07.2022 17:32 Ответить
Може лошадь?
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19.07.2022 17:35 Ответить
обережно , ординці 100% про цей маршрут все знають
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19.07.2022 17:32 Ответить
не сци, тебе почули)))
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19.07.2022 17:42 Ответить
А есть ли сейчас практическая необходимость в таком транзите?
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19.07.2022 17:32 Ответить
головне щоб кацапів угорці не інформували що ось тільки но зброя переткнула кордон і вже на нашій теріторії
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19.07.2022 17:32 Ответить
Що мадяри прозріли? Напевно згадали як була окупована країна і слільки збитків нанесли окупаційна бидлота СРСР. Скільки реське вбило патріотів Угорщини.
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19.07.2022 17:33 Ответить
Aби тільки ***** не зливали що та коли їде….
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19.07.2022 17:33 Ответить
Прижали ******* угрозой лишить права вето. Если бы это произошло, венгры потеряли бы всякую возможность пакостить ЕС и Украине в интересах мордора.
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19.07.2022 17:33 Ответить
як не сідай, газу все одно не буде, бо то є маньяк, якого треба знищити, і весь світ буде святкувати)
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19.07.2022 17:33 Ответить
Як так далі піде то я перестану звати їх ********....
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19.07.2022 17:34 Ответить
не торопитесь
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19.07.2022 19:09 Ответить
ни *** се! шо си стало?!
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19.07.2022 17:36 Ответить
когда на байрактар для Украины собирать будете?)
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19.07.2022 17:37 Ответить
ШТО
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19.07.2022 17:40 Ответить
легше транспортувати через Польщу чи через Румунію.
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19.07.2022 17:40 Ответить
Кращє цього не робити, бо вся кількість, що пройшло і.т.і. буде злито в кремль, а їм як раз це дуже потрібно.
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19.07.2022 17:41 Ответить
ЕС "тихонько поговорил в подъезде " с Венгрией ? )))
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19.07.2022 17:42 Ответить
Дядя Сем пропи##она ******** вставив
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19.07.2022 17:44 Ответить
Як на мене, стрьомно: вся інфа, скільки чого і куди заїхало, буде зливатися кацапам.
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19.07.2022 17:45 Ответить
100%
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19.07.2022 18:40 Ответить
оце так..., щось таке трапилось, чи путлер мад'яр покинув, та пішов до іранців і вони образились...
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19.07.2022 17:48 Ответить
коли зрозуміли що віджати територію України вже не вийде, коли зрозуміли, що їхній союзник Москва скоро мабуть фсе
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19.07.2022 17:49 Ответить
Шо сі стало? Угорці отямились і згадали уроки історії? Це їм більш вигідно? Чи їм вставили і провернули англосакси?
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19.07.2022 17:49 Ответить
щось не віриться...там на раїсі зброя закінчується..не здадуть потім угорці зброю параші? в обмін на газ
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19.07.2022 17:54 Ответить
******* прийшла бандероль з чорною міткою від вуйка Сема?
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19.07.2022 17:56 Ответить
І не лише.

Схоже, що від вуйка Олафа також.
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19.07.2022 18:08 Ответить
Головне - ще один канал постачання зброї в Україну ! Оздоровлювати наших діток , лікувати поранених мирних жителів і військовиз - багато вартує ! Дякуємо!
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19.07.2022 18:00 Ответить
Так це усе добре ! Але мене зацікавило інше ...
Як розповіли представники угорської делегації, країна надасть 1000 стипендій для навчання українців в університетах.
Джерело:
У яких університетах ? У мадярських ?
А хто не знає - мадярська мова для українців - складна у вивченні
Тобто - стипендії будуть для мадяр - які є Громадянами України
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19.07.2022 18:34 Ответить
Мабуть, когось таки у Бучу звозили. По-любому, дякуємо.
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19.07.2022 18:03 Ответить
не пройшло і пів року...
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19.07.2022 18:04 Ответить
Просто Сегодня увидели фото ***** в Иране
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19.07.2022 18:06 Ответить
и что? это их любимый партнер...
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19.07.2022 19:11 Ответить
Будуть здавати параші що,коли,скільки і куди поїхало! Радощів від цього не дуже!!!
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19.07.2022 18:06 Ответить
Ну, ракєтчики ханти-мансійського автономного округу, влупіть по іншим ханти-мансі з Мадьярорсцаґу! Покажіть яйця, покарайте члена NATO!
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19.07.2022 18:07 Ответить
Думаю. Це вже не актуально. А якщо ще актуально. То скоріше всього це був крок доброї волі....

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/17/7143373/ Ось так ві виглядає
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19.07.2022 18:10 Ответить
Навіть по тому як боти тут почали вилизувати *******, вже можна зрозуміти що кацапи не можуть відслідкувати точний час і місце переправлення зброї. Для цього сируяртів і підключили, коли знаєш точний час і транспорт який це перевозе можна легко вилазити шпигунам і контролювати шлях. А потім через деякий час ,щоб відвести підозру від долборбанів , пробувати знищити. Тільки ідіоти можуть повірити в світлі наміри мадярських морд після всього що вони робили. Це те саме що лукадрищу або сєрбським свиням сказати час і місце на кордоні де будуть їхати хамерси.
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19.07.2022 18:11 Ответить
Точно хтось з ********** здох
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19.07.2022 18:20 Ответить
а шо сталось?
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19.07.2022 18:22 Ответить
Хороший сигнал.Побачили ,що газ їсти не будеш ,як і москальські обіцянки.Що рашка то відходяще,а ЄС поряд.
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19.07.2022 18:28 Ответить
бойтесь мадяров паспорта подносящих...
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19.07.2022 18:29 Ответить
Мадярам вірити-себе не поважати, це зроблено для того щоб знати скільки і яка техніка заїхала, потім інформацію нададуть кацапам
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19.07.2022 18:30 Ответить
Це точно зливатиметься вся інформація про кількість зброї і куди прямує перевізник. Мадяри ненавидять українців.
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19.07.2022 18:30 Ответить
Кацапи й так чудово знають - що , куди і в якій кількості поставляється в Україну . Вони контролюють весь процес надходження зброї , починаючи ще з вивезення її зі складу . Мало того , куплені ними чинуші ( їхні - кроти ) на Заході , всіляко стараються перешкодити , або хоча б - затримати відправку тієї зброї нам . .
Але от - перешкодити надходженню зброї , вони не можуть ніяк . Тут у них - кішка тонка . Пічалька ..
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19.07.2022 18:47 Ответить
Звідки би вони могли знати, яка зброя і де збирається для нас по світу?
А от в Україні - дійсно так. Тут кротів кгб-фсб вистачає. От, наприклад, керівництво хх-ї бригади - маючи достатні ресурси для озброєння солдатів, кидало їх на передову голими-босими, навіть без лопат. За що сяде або буде розстріляне за законами військового часу. Йде слідство, готуються судові рішення... Це буде бомба.
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19.07.2022 18:51 Ответить
Та ну як - звідки .? . Дивне питання .
Вони знають ВСЕ , повір ,, до дрібниць . В них агентура по всьому світу , і серед політиків , і серед військових , і серед населення . Була , є і буде .
фсб за дарма зарплату не отримує , невже не зрозуміло . !?
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19.07.2022 19:00 Ответить
Це яке ви тут фэсэбэ вихваляєте?

Те, що сечу своїх спортсменів замінила своєю, ще й одноковою в різні пробірки?

Чи те, що влаштувало замах на соловйова від "Подпись Неразборчива"?

Хай жере свою зарплату хоч вдавиться.
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19.07.2022 19:45 Ответить
.Я не вихваляю , а лише констатую факт .
Ну добре , я забираю свої слова назад , і що ,, кількість кротів СЗР ( не фсб звісно ж ,, бо в неї дещо інші функції ) кацапстану , на Заході різко зменшиться ? Так ні . До чого тут ці ваші докори . ?
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19.07.2022 20:27 Ответить
Іди в дупу,мадяр!
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19.07.2022 18:42 Ответить
Они могут сливать всю инфу кацапо-фашистам...
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19.07.2022 18:45 Ответить
Обходились без них-обійдемось і надалі. Угорщина втратила довіру до себе.
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19.07.2022 18:45 Ответить
100% будуть зливати інфу кацам
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19.07.2022 18:45 Ответить
Не минуло і 5 місяців війни, як мадяри зрозуміли, що Закарпаття таки належить Україні. І ніякий *уйло його їм не подарує.
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19.07.2022 18:48 Ответить
ти ніц не зрозумів.
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19.07.2022 19:46 Ответить
Ще нехай не блокують санкції проти сатаніста гундяєва і його сатанату.
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19.07.2022 18:53 Ответить
після того, як всеріятам ,в усній формі дали зрозуміти, про українські санкції на нафтопровід "дружба" з котрого угорські всеріяти годуються, будуть задіяні і засувка може закритися, угорці пом'якшали,як турецькі помідори
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19.07.2022 18:56 Ответить
Реакція на те що в Європі поговорюють про відмову від права вето індивідуальних країн (блокуючи весь процесс) коли йде справа про безпеку Європи. Венгрія дуже часто використовувала вето в тій чи інший спосіб, і виглядає так що більше вона ветом скористатися не зможе. Напевне все таки прийдеться приняти Венгрії санкція накладені на Гундяя.
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19.07.2022 19:10 Ответить
тепер будуть зливати *****..
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19.07.2022 19:39 Ответить
Ага. Сейчас. Уже повезли Химарсы и Арчеры через территорию ********* шлюх =)
Никогда еще орбан не был так близок к провалу=)))
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19.07.2022 19:44 Ответить
А може через Бульбостан? или через Приднестровье?
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19.07.2022 19:47 Ответить
ждём появления медведева со спичем про судный день для буддапешта
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19.07.2022 19:58 Ответить
Слизькі, як вугри ці вугри.
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19.07.2022 20:29 Ответить
чет как то странненько прозрели мадьяры.
может спецом хотят чтоб через них ехало, а они будут считать что и куда проехало и в каком количестве и сообщать в мацкву.
очень очень странненько.
орбан то все тот же, никуда не делся. падла, все так же получает подачки от мацквы.
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19.07.2022 21:20 Ответить
Венгры как и быдлорусы давно балансировали на шпагате, бульбафюрер не выдержал и сорвался, Орбан продолжает хитрожопить - потому что хочет вернуть поляков в союзники против ЕС.
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19.07.2022 22:06 Ответить
Кільце стискається!
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19.07.2022 22:35 Ответить
 
 