Венгрия разрешила транзит оружия в Украину через ее территорию
19 июля заместитель Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр встретился с городским головой Львова Андреем Садовым и высказал правительственную позицию по транзиту оружия в Украину через территорию Венгрии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовского городского совета.
По словам чиновника, Венгрия изменила мнение и не возражает против того, чтобы третьи страны перевозили по ее территории оружие для Украины.
"Мы поражены происходящими здесь событиями, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое - противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие - это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", - отметил Мадяр.
Также дипломат добавил, что венгерские летние лагеря и санатории готовы принять украинских детей, а больницы – раненых гражданских и военных. Как рассказали представители венгерской делегации, страна предоставит 1000 стипендий для обучения украинцев в университетах.
Пожалуйста, подождите...
сіярто яйця відбили!
Ужгороду приготуватись до рашиських ракет...
Будуть направляти звіт у москву щодо одиниць зброї, транспорту та иожоивих шляхів в Україну. Тільки но зброя перетнк кордон Українм, фсб буде знати все.
якщо це справді зміна - це просто дуже потужний сигнал. отже на заході вже впевнені в перемозі, і ніхто не хоче бути з лузером.
тільки якою ціною то все буде
Але РФ недостатньо було цього, а блокувати санкції чи рішення ЄС вони не наважувались, тож угорці це покинули.
Брити і Нато ж сказали - атака на військовий конвой зі зброєю = атака на НАТО.
Думаєте немає цих москалів на західній, не бачать де і як зброя іде? ссуться, гопнікі одним словом
ненавижу этих уродов. Сколько они нам крови выпили!
а со вчерашнего дня ненавижу швейцарцев!
Схоже, що від вуйка Олафа також.
Як розповіли представники угорської делегації, країна надасть 1000 стипендій для навчання українців в університетах.
Джерело:
У яких університетах ? У мадярських ?
А хто не знає - мадярська мова для українців - складна у вивченні
Тобто - стипендії будуть для мадяр - які є Громадянами України
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/17/7143373/ Ось так ві виглядає
Але от - перешкодити надходженню зброї , вони не можуть ніяк . Тут у них - кішка тонка . Пічалька ..
А от в Україні - дійсно так. Тут кротів кгб-фсб вистачає. От, наприклад, керівництво хх-ї бригади - маючи достатні ресурси для озброєння солдатів, кидало їх на передову голими-босими, навіть без лопат. За що сяде або буде розстріляне за законами військового часу. Йде слідство, готуються судові рішення... Це буде бомба.
Вони знають ВСЕ , повір ,, до дрібниць . В них агентура по всьому світу , і серед політиків , і серед військових , і серед населення . Була , є і буде .
фсб за дарма зарплату не отримує , невже не зрозуміло . !?
Те, що сечу своїх спортсменів замінила своєю, ще й одноковою в різні пробірки?
Чи те, що влаштувало замах на соловйова від "Подпись Неразборчива"?
Хай жере свою зарплату хоч вдавиться.
Ну добре , я забираю свої слова назад , і що ,, кількість кротів СЗР ( не фсб звісно ж ,, бо в неї дещо інші функції ) кацапстану , на Заході різко зменшиться ? Так ні . До чого тут ці ваші докори . ?
Никогда еще орбан не был так близок к провалу=)))
может спецом хотят чтоб через них ехало, а они будут считать что и куда проехало и в каком количестве и сообщать в мацкву.
очень очень странненько.
орбан то все тот же, никуда не делся. падла, все так же получает подачки от мацквы.