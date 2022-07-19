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Угорщина (2150) Садовий (534) українська зброя (151)

Угорщина дозволила транзит зброї до України через її територію

угорщина

19 липня заступник Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим та висловив урядову позицію щодо транзиту зброї до України через територію Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської міської ради.

За словами чиновника, Угорщина змінила думку та не заперечує проти того, щоб треті країни перевозили її територією зброю для України.

"Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому, сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією", – зазначив Мадяр.

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Також дипломат додав, що угорські літні табори та санаторії готові прийняти українських дітей, а лікарні - поранених цивільних та військових. Як розповіли представники угорської делегації, країна надасть 1000 стипендій для навчання українців в університетах.
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Топ коментарі
+50
Щось в лісі здохло...може хутін
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19.07.2022 17:28
+26
головне щоб кацапів угорці не інформували що ось тільки но зброя переткнула кордон і вже на нашій теріторії
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19.07.2022 17:32
+24
Aби тільки ***** не зливали що та коли їде….
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19.07.2022 17:33
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Щось в лісі здохло...може хутін
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19.07.2022 17:28 Відповісти
співпало ж..буває...значить мислим одинаково..
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19.07.2022 17:30 Відповісти
полньій нихт шиссен
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19.07.2022 17:35 Відповісти
Комрадес, ви маст хелп аур френдс ту дистрой зе машин ган (с) вторая колда
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19.07.2022 17:46 Відповісти
ні!
сіярто яйця відбили!
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19.07.2022 17:46 Відповісти
Може в угорців щось здохло?
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19.07.2022 17:59 Відповісти
Пока никио и никому. Все просто как в аптеке. Приближается нефтяное эмбарго в евросоюзе. Нефть по трубе оставили только для Венгрии, Словакии и Чехии. И если угорцы будут очень выпендприваться, с нефтепроводом то же может что-то случиться..
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19.07.2022 18:54 Відповісти
***** поехало лично в Иран клянчить дроны для « второй армии « мира.
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19.07.2022 17:46 Відповісти
Значить цей мадяр довідався про щось дуже позитивне для нас. Це добре.
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19.07.2022 17:54 Відповісти
Або пересрало, що туркмени заборонили ру.язьік, тв, друковку, книги.
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19.07.2022 18:06 Відповісти
Мадярам просто поставили задачу здавати координати і кількість того що буде йти від наших союзників.
Ужгороду приготуватись до рашиських ракет...
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19.07.2022 18:06 Відповісти
Ну Ужгород я би поки не згадував. Як неяк місто прикордонне, та й словаки на іншій стороні кордону
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19.07.2022 18:37 Відповісти
поосторожней с радостями ... шо откуда-куда ляжет в путлеровский бункер , доверять продажным цыганам себе дорого выйдет...
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19.07.2022 18:07 Відповісти
Может засранец Сиярто?
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19.07.2022 18:07 Відповісти
Щось в лісі ***** здохло чи що? Я останні дні трохи приємно ********* здивований. То оголошують 7й пакет санкцій (до того як за ***** топили, старшими братами рахують), тепер ось дозволили транзитом перевозити зброю
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19.07.2022 18:34 Відповісти
Думаю, це якраз з дозволу фсб.
Будуть направляти звіт у москву щодо одиниць зброї, транспорту та иожоивих шляхів в Україну. Тільки но зброя перетнк кордон Українм, фсб буде знати все.
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19.07.2022 18:38 Відповісти
Та ні. Пани американці зробили якусь пропозицію від якої неможливо відмовитися. А пани європейці при цьому присутні були та покивали головами, що таки да, відмовлятися не варто бо... Ну не варто та й годі.
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19.07.2022 18:48 Відповісти
Щось в лісі сильно смердить дохляком(кацапорилим)..
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19.07.2022 17:29 Відповісти
ох пуйло стратег, тепер вже і угорщину втрачає.
якщо це справді зміна - це просто дуже потужний сигнал. отже на заході вже впевнені в перемозі, і ніхто не хоче бути з лузером.
тільки якою ціною то все буде
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19.07.2022 17:29 Відповісти
Думаю, Угорщина хотіла щось вибити на цих своїх позиціях від Росії. Он були новини про нові газові договори, може знижку хотіли…
Але РФ недостатньо було цього, а блокувати санкції чи рішення ЄС вони не наважувались, тож угорці це покинули.
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19.07.2022 17:40 Відповісти
Добре щоб Ваші слова та збулись. Коли б це не була пастка кацапська, бо там повно їх агентури, це ж вони усі конфлікти підігрівали з етнічними угорцями, а коли ці падлюки здадуть усі колони і що буде... крилаті ракети по закарпаттю та львівщині???
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19.07.2022 19:39 Відповісти
тут дякувати Богу трошки не так працює.
Брити і Нато ж сказали - атака на військовий конвой зі зброєю = атака на НАТО.
Думаєте немає цих москалів на західній, не бачать де і як зброя іде? ссуться, гопнікі одним словом
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19.07.2022 20:07 Відповісти
Навєрнає бєліни аб'єлісь...
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19.07.2022 17:30 Відповісти
Левенте Мадяр...
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19.07.2022 17:30 Відповісти
А що случилось? ЕС лишает денег или спужались Шольца
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19.07.2022 17:30 Відповісти
шольц вчера сказал что больше не будет вето, а большинство. Эти ус*лись и решили сделать "жест доброй воли".
ненавижу этих уродов. Сколько они нам крови выпили!

а со вчерашнего дня ненавижу швейцарцев!
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19.07.2022 19:08 Відповісти
Садовий прогнувся.
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19.07.2022 17:30 Відповісти
..це шось в Кремлі здохло
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19.07.2022 17:31 Відповісти
Офигеть. Слон здох??
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19.07.2022 17:32 Відповісти
Може лошадь?
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19.07.2022 17:35 Відповісти
обережно , ординці 100% про цей маршрут все знають
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19.07.2022 17:32 Відповісти
не сци, тебе почули)))
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19.07.2022 17:42 Відповісти
А есть ли сейчас практическая необходимость в таком транзите?
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19.07.2022 17:32 Відповісти
головне щоб кацапів угорці не інформували що ось тільки но зброя переткнула кордон і вже на нашій теріторії
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19.07.2022 17:32 Відповісти
Що мадяри прозріли? Напевно згадали як була окупована країна і слільки збитків нанесли окупаційна бидлота СРСР. Скільки реське вбило патріотів Угорщини.
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19.07.2022 17:33 Відповісти
Aби тільки ***** не зливали що та коли їде….
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19.07.2022 17:33 Відповісти
Прижали ******* угрозой лишить права вето. Если бы это произошло, венгры потеряли бы всякую возможность пакостить ЕС и Украине в интересах мордора.
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19.07.2022 17:33 Відповісти
як не сідай, газу все одно не буде, бо то є маньяк, якого треба знищити, і весь світ буде святкувати)
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19.07.2022 17:33 Відповісти
Як так далі піде то я перестану звати їх ********....
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19.07.2022 17:34 Відповісти
не торопитесь
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19.07.2022 19:09 Відповісти
ни *** се! шо си стало?!
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19.07.2022 17:36 Відповісти
когда на байрактар для Украины собирать будете?)
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19.07.2022 17:37 Відповісти
ШТО
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19.07.2022 17:40 Відповісти
легше транспортувати через Польщу чи через Румунію.
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19.07.2022 17:40 Відповісти
Кращє цього не робити, бо вся кількість, що пройшло і.т.і. буде злито в кремль, а їм як раз це дуже потрібно.
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19.07.2022 17:41 Відповісти
ЕС "тихонько поговорил в подъезде " с Венгрией ? )))
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19.07.2022 17:42 Відповісти
Дядя Сем пропи##она ******** вставив
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19.07.2022 17:44 Відповісти
Як на мене, стрьомно: вся інфа, скільки чого і куди заїхало, буде зливатися кацапам.
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19.07.2022 17:45 Відповісти
100%
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19.07.2022 18:40 Відповісти
оце так..., щось таке трапилось, чи путлер мад'яр покинув, та пішов до іранців і вони образились...
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19.07.2022 17:48 Відповісти
коли зрозуміли що віджати територію України вже не вийде, коли зрозуміли, що їхній союзник Москва скоро мабуть фсе
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19.07.2022 17:49 Відповісти
Шо сі стало? Угорці отямились і згадали уроки історії? Це їм більш вигідно? Чи їм вставили і провернули англосакси?
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19.07.2022 17:49 Відповісти
щось не віриться...там на раїсі зброя закінчується..не здадуть потім угорці зброю параші? в обмін на газ
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19.07.2022 17:54 Відповісти
******* прийшла бандероль з чорною міткою від вуйка Сема?
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19.07.2022 17:56 Відповісти
І не лише.

Схоже, що від вуйка Олафа також.
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19.07.2022 18:08 Відповісти
Головне - ще один канал постачання зброї в Україну ! Оздоровлювати наших діток , лікувати поранених мирних жителів і військовиз - багато вартує ! Дякуємо!
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19.07.2022 18:00 Відповісти
Так це усе добре ! Але мене зацікавило інше ...
Як розповіли представники угорської делегації, країна надасть 1000 стипендій для навчання українців в університетах.
Джерело:
У яких університетах ? У мадярських ?
А хто не знає - мадярська мова для українців - складна у вивченні
Тобто - стипендії будуть для мадяр - які є Громадянами України
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19.07.2022 18:34 Відповісти
Мабуть, когось таки у Бучу звозили. По-любому, дякуємо.
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19.07.2022 18:03 Відповісти
не пройшло і пів року...
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19.07.2022 18:04 Відповісти
Просто Сегодня увидели фото ***** в Иране
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19.07.2022 18:06 Відповісти
и что? это их любимый партнер...
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19.07.2022 19:11 Відповісти
Будуть здавати параші що,коли,скільки і куди поїхало! Радощів від цього не дуже!!!
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19.07.2022 18:06 Відповісти
Ну, ракєтчики ханти-мансійського автономного округу, влупіть по іншим ханти-мансі з Мадьярорсцаґу! Покажіть яйця, покарайте члена NATO!
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19.07.2022 18:07 Відповісти
Думаю. Це вже не актуально. А якщо ще актуально. То скоріше всього це був крок доброї волі....

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/17/7143373/ Ось так ві виглядає
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19.07.2022 18:10 Відповісти
Навіть по тому як боти тут почали вилизувати *******, вже можна зрозуміти що кацапи не можуть відслідкувати точний час і місце переправлення зброї. Для цього сируяртів і підключили, коли знаєш точний час і транспорт який це перевозе можна легко вилазити шпигунам і контролювати шлях. А потім через деякий час ,щоб відвести підозру від долборбанів , пробувати знищити. Тільки ідіоти можуть повірити в світлі наміри мадярських морд після всього що вони робили. Це те саме що лукадрищу або сєрбським свиням сказати час і місце на кордоні де будуть їхати хамерси.
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19.07.2022 18:11 Відповісти
Точно хтось з ********** здох
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19.07.2022 18:20 Відповісти
а шо сталось?
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19.07.2022 18:22 Відповісти
Хороший сигнал.Побачили ,що газ їсти не будеш ,як і москальські обіцянки.Що рашка то відходяще,а ЄС поряд.
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19.07.2022 18:28 Відповісти
бойтесь мадяров паспорта подносящих...
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19.07.2022 18:29 Відповісти
Мадярам вірити-себе не поважати, це зроблено для того щоб знати скільки і яка техніка заїхала, потім інформацію нададуть кацапам
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19.07.2022 18:30 Відповісти
Це точно зливатиметься вся інформація про кількість зброї і куди прямує перевізник. Мадяри ненавидять українців.
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19.07.2022 18:30 Відповісти
Кацапи й так чудово знають - що , куди і в якій кількості поставляється в Україну . Вони контролюють весь процес надходження зброї , починаючи ще з вивезення її зі складу . Мало того , куплені ними чинуші ( їхні - кроти ) на Заході , всіляко стараються перешкодити , або хоча б - затримати відправку тієї зброї нам . .
Але от - перешкодити надходженню зброї , вони не можуть ніяк . Тут у них - кішка тонка . Пічалька ..
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19.07.2022 18:47 Відповісти
Звідки би вони могли знати, яка зброя і де збирається для нас по світу?
А от в Україні - дійсно так. Тут кротів кгб-фсб вистачає. От, наприклад, керівництво хх-ї бригади - маючи достатні ресурси для озброєння солдатів, кидало їх на передову голими-босими, навіть без лопат. За що сяде або буде розстріляне за законами військового часу. Йде слідство, готуються судові рішення... Це буде бомба.
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19.07.2022 18:51 Відповісти
Та ну як - звідки .? . Дивне питання .
Вони знають ВСЕ , повір ,, до дрібниць . В них агентура по всьому світу , і серед політиків , і серед військових , і серед населення . Була , є і буде .
фсб за дарма зарплату не отримує , невже не зрозуміло . !?
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19.07.2022 19:00 Відповісти
Це яке ви тут фэсэбэ вихваляєте?

Те, що сечу своїх спортсменів замінила своєю, ще й одноковою в різні пробірки?

Чи те, що влаштувало замах на соловйова від "Подпись Неразборчива"?

Хай жере свою зарплату хоч вдавиться.
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19.07.2022 19:45 Відповісти
.Я не вихваляю , а лише констатую факт .
Ну добре , я забираю свої слова назад , і що ,, кількість кротів СЗР ( не фсб звісно ж ,, бо в неї дещо інші функції ) кацапстану , на Заході різко зменшиться ? Так ні . До чого тут ці ваші докори . ?
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19.07.2022 20:27 Відповісти
Іди в дупу,мадяр!
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19.07.2022 18:42 Відповісти
Они могут сливать всю инфу кацапо-фашистам...
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19.07.2022 18:45 Відповісти
Обходились без них-обійдемось і надалі. Угорщина втратила довіру до себе.
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19.07.2022 18:45 Відповісти
100% будуть зливати інфу кацам
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19.07.2022 18:45 Відповісти
Не минуло і 5 місяців війни, як мадяри зрозуміли, що Закарпаття таки належить Україні. І ніякий *уйло його їм не подарує.
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19.07.2022 18:48 Відповісти
ти ніц не зрозумів.
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19.07.2022 19:46 Відповісти
Ще нехай не блокують санкції проти сатаніста гундяєва і його сатанату.
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19.07.2022 18:53 Відповісти
після того, як всеріятам ,в усній формі дали зрозуміти, про українські санкції на нафтопровід "дружба" з котрого угорські всеріяти годуються, будуть задіяні і засувка може закритися, угорці пом'якшали,як турецькі помідори
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19.07.2022 18:56 Відповісти
Реакція на те що в Європі поговорюють про відмову від права вето індивідуальних країн (блокуючи весь процесс) коли йде справа про безпеку Європи. Венгрія дуже часто використовувала вето в тій чи інший спосіб, і виглядає так що більше вона ветом скористатися не зможе. Напевне все таки прийдеться приняти Венгрії санкція накладені на Гундяя.
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19.07.2022 19:10 Відповісти
тепер будуть зливати *****..
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19.07.2022 19:39 Відповісти
Ага. Сейчас. Уже повезли Химарсы и Арчеры через территорию ********* шлюх =)
Никогда еще орбан не был так близок к провалу=)))
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19.07.2022 19:44 Відповісти
А може через Бульбостан? или через Приднестровье?
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19.07.2022 19:47 Відповісти
ждём появления медведева со спичем про судный день для буддапешта
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19.07.2022 19:58 Відповісти
Слизькі, як вугри ці вугри.
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19.07.2022 20:29 Відповісти
чет как то странненько прозрели мадьяры.
может спецом хотят чтоб через них ехало, а они будут считать что и куда проехало и в каком количестве и сообщать в мацкву.
очень очень странненько.
орбан то все тот же, никуда не делся. падла, все так же получает подачки от мацквы.
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19.07.2022 21:20 Відповісти
Венгры как и быдлорусы давно балансировали на шпагате, бульбафюрер не выдержал и сорвался, Орбан продолжает хитрожопить - потому что хочет вернуть поляков в союзники против ЕС.
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19.07.2022 22:06 Відповісти
Кільце стискається!
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19.07.2022 22:35 Відповісти
 
 