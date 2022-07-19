Угорщина дозволила транзит зброї до України через її територію
19 липня заступник Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим та висловив урядову позицію щодо транзиту зброї до України через територію Угорщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської міської ради.
За словами чиновника, Угорщина змінила думку та не заперечує проти того, щоб треті країни перевозили її територією зброю для України.
"Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому, сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією", – зазначив Мадяр.
Також дипломат додав, що угорські літні табори та санаторії готові прийняти українських дітей, а лікарні - поранених цивільних та військових. Як розповіли представники угорської делегації, країна надасть 1000 стипендій для навчання українців в університетах.
Будь ласка, зачекайте...
сіярто яйця відбили!
Ужгороду приготуватись до рашиських ракет...
Будуть направляти звіт у москву щодо одиниць зброї, транспорту та иожоивих шляхів в Україну. Тільки но зброя перетнк кордон Українм, фсб буде знати все.
якщо це справді зміна - це просто дуже потужний сигнал. отже на заході вже впевнені в перемозі, і ніхто не хоче бути з лузером.
тільки якою ціною то все буде
Але РФ недостатньо було цього, а блокувати санкції чи рішення ЄС вони не наважувались, тож угорці це покинули.
Брити і Нато ж сказали - атака на військовий конвой зі зброєю = атака на НАТО.
Думаєте немає цих москалів на західній, не бачать де і як зброя іде? ссуться, гопнікі одним словом
ненавижу этих уродов. Сколько они нам крови выпили!
а со вчерашнего дня ненавижу швейцарцев!
Схоже, що від вуйка Олафа також.
Як розповіли представники угорської делегації, країна надасть 1000 стипендій для навчання українців в університетах.
Джерело:
У яких університетах ? У мадярських ?
А хто не знає - мадярська мова для українців - складна у вивченні
Тобто - стипендії будуть для мадяр - які є Громадянами України
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/17/7143373/ Ось так ві виглядає
Але от - перешкодити надходженню зброї , вони не можуть ніяк . Тут у них - кішка тонка . Пічалька ..
А от в Україні - дійсно так. Тут кротів кгб-фсб вистачає. От, наприклад, керівництво хх-ї бригади - маючи достатні ресурси для озброєння солдатів, кидало їх на передову голими-босими, навіть без лопат. За що сяде або буде розстріляне за законами військового часу. Йде слідство, готуються судові рішення... Це буде бомба.
Вони знають ВСЕ , повір ,, до дрібниць . В них агентура по всьому світу , і серед політиків , і серед військових , і серед населення . Була , є і буде .
фсб за дарма зарплату не отримує , невже не зрозуміло . !?
Те, що сечу своїх спортсменів замінила своєю, ще й одноковою в різні пробірки?
Чи те, що влаштувало замах на соловйова від "Подпись Неразборчива"?
Хай жере свою зарплату хоч вдавиться.
Ну добре , я забираю свої слова назад , і що ,, кількість кротів СЗР ( не фсб звісно ж ,, бо в неї дещо інші функції ) кацапстану , на Заході різко зменшиться ? Так ні . До чого тут ці ваші докори . ?
Никогда еще орбан не был так близок к провалу=)))
может спецом хотят чтоб через них ехало, а они будут считать что и куда проехало и в каком количестве и сообщать в мацкву.
очень очень странненько.
орбан то все тот же, никуда не делся. падла, все так же получает подачки от мацквы.