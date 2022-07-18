НБУ вводит в обращение монеты, посвященные песне "Червона калина". ФОТО

Национальный банк Украины продолжил выпуск коллекционных монет, посвященных героической борьбе украинцев против российских оккупантов

18 июля Национальный банк вводит в обращение памятные монеты "Ой у лізу червона калина". Об этом сообщается на странице НБУ в Фейсбуке, передает Цензор. НЕТ.

Монеты посвящены песне сечевых стрельцов, которая с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов в феврале на территорию Украины стала новым символом несокрушимости украинского народа.

На аверсе монет изображены казак, сечевой стрелец и военный Вооруженных сил Украины.. Они вместе поднимают калину, очертания кроны которой напоминают карту Украины. Вверху размещена полукругом надпись: "А ми тую червону калину підіймемо!"

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На реверсе высечено продолжение куплета: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!". В центре изображен лист и кисти калины. Дизайнеры и скульпторы: Дмитрий Кривонос, Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

Выпущены монеты номиналом 5 гривен (из нейзильбера) и 10 гривен (из серебра). Тираж монет из серебра – до 5 000 штук (в том числе – до 2 500 шт. в 2022 году), из нейзильбера – до 250 000 штук (в том числе – до 75 000 шт. в 2022 году, в сувенирной упаковке)

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