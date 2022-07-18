НБУ вводит в обращение монеты, посвященные песне "Червона калина". ФОТО
Национальный банк Украины продолжил выпуск коллекционных монет, посвященных героической борьбе украинцев против российских оккупантов
18 июля Национальный банк вводит в обращение памятные монеты "Ой у лізу червона калина". Об этом сообщается на странице НБУ в Фейсбуке, передает Цензор. НЕТ.
Монеты посвящены песне сечевых стрельцов, которая с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов в феврале на территорию Украины стала новым символом несокрушимости украинского народа.
На аверсе монет изображены казак, сечевой стрелец и военный Вооруженных сил Украины.. Они вместе поднимают калину, очертания кроны которой напоминают карту Украины. Вверху размещена полукругом надпись: "А ми тую червону калину підіймемо!"
На реверсе высечено продолжение куплета: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!". В центре изображен лист и кисти калины. Дизайнеры и скульпторы: Дмитрий Кривонос, Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.
Выпущены монеты номиналом 5 гривен (из нейзильбера) и 10 гривен (из серебра). Тираж монет из серебра – до 5 000 штук (в том числе – до 2 500 шт. в 2022 году), из нейзильбера – до 250 000 штук (в том числе – до 75 000 шт. в 2022 году, в сувенирной упаковке)
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Я в тому сенсі, що якщо мені десь попадеться ця монета, то, звісно ж, я її собі залишу на пам'ять - тобто вилучу з обігу
тираж маловатий, особливо 10 гр.
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Что в этой песне "трохитупого"? И "Доречі", всесоюзный староста сталинского периода здесь не при чем.
C'est la vie.