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НБУ вводит в обращение монеты, посвященные песне "Червона калина". ФОТО

нбу,нацбанк

Национальный банк Украины продолжил выпуск коллекционных монет, посвященных героической борьбе украинцев против российских оккупантов

18 июля Национальный банк вводит в обращение памятные монеты "Ой у лізу червона калина". Об этом сообщается на странице НБУ в Фейсбуке, передает Цензор. НЕТ.

Монеты посвящены песне сечевых стрельцов, которая с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов в феврале на территорию Украины стала новым символом несокрушимости украинского народа.

На аверсе монет изображены казак, сечевой стрелец и военный Вооруженных сил Украины.. Они вместе поднимают калину, очертания кроны которой напоминают карту Украины. Вверху размещена полукругом надпись: "А ми тую червону калину підіймемо!"

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На реверсе высечено продолжение куплета: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!". В центре изображен лист и кисти калины. Дизайнеры и скульпторы: Дмитрий Кривонос, Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

Выпущены монеты номиналом 5 гривен (из нейзильбера) и 10 гривен (из серебра). Тираж монет из серебра – до 5 000 штук (в том числе – до 2 500 шт. в 2022 году), из нейзильбера – до 250 000 штук (в том числе – до 75 000 шт. в 2022 году, в сувенирной упаковке)

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НБУ вводит в обращение монеты, посвященные песне Червона калина 01

монеты (145) НБУ (4836)


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Топ комментарии
+8
Це прям вдалий хід зі сторони НБУ. Водночас і "напечатати" грошей, і "заморозити" цей об'єм на руках населення.

Я в тому сенсі, що якщо мені десь попадеться ця монета, то, звісно ж, я її собі залишу на пам'ять - тобто вилучу з обігу
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18.07.2022 13:09
+4
Дуже гарний дизайн!
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18.07.2022 13:04
+3
...а як на мене, то ти звичайнісенький дурень, а може навіть довбо*об
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18.07.2022 14:12
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Дуже гарний дизайн!
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18.07.2022 13:04 Ответить
Це прям вдалий хід зі сторони НБУ. Водночас і "напечатати" грошей, і "заморозити" цей об'єм на руках населення.

Я в тому сенсі, що якщо мені десь попадеться ця монета, то, звісно ж, я її собі залишу на пам'ять - тобто вилучу з обігу
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18.07.2022 13:09 Ответить
+ 100 !

тираж маловатий, особливо 10 гр.
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18.07.2022 13:45 Ответить
эта монета столько стоит, что в оборот никогда не попадет.
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18.07.2022 21:01 Ответить
Вводить монету з написом "гей" два рази? Куди дивляться "нацжони"?
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18.07.2022 13:12 Ответить
гей гей - это чтобы опять кацапы ржали? Если как по мне, то песня не очень
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18.07.2022 13:49 Ответить
...а як на мене, то ти звичайнісенький дурень, а може навіть довбо*об
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18.07.2022 14:12 Ответить
отличный уровень! Ты из упоротых збирателей зелножопых, я понял
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18.07.2022 14:48 Ответить
Згоден. Пісня трохитупа. Краще б "зродились ми великої години" зробили. Доречі, калина литовською буде putinas. Так само як і прізвище *****
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18.07.2022 14:14 Ответить
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Что в этой песне "трохитупого"? И "Доречі", всесоюзный староста сталинского периода здесь не при чем.
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18.07.2022 17:56 Ответить
Много слов в контексте "грусть-печаль, всё положительное - в будущем времени. Нет накала, мОщи, напора, так что бы пару предложений действовали неотвратимо-грозно и в контексте несли опасность для врага. Вот что не очень.
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18.07.2022 18:45 Ответить
Ну что ж поделать, с учетом того, что люди, в принципе, со временем не меняются, а только "портятся от квартирных вопросов", то неудивительно, что практически все украинские песни (включая и гимн) пронизаны "грустью-печалью" ибо 73% "гречкосеев" опять какую нибудь подляну сделают. И тем не менее, 25% продолжают верить в будущее.
C'est la vie.
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18.07.2022 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AUFOqfZNI6E
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18.07.2022 18:04 Ответить
Потрібні не колекційні. потрібна програма з чеканки обігових монет з патріотичною темою. Тиражами 5-10 мільонів щтук. скільки вже сказано цим двбйбам з НБУ. Навіть приклад Укрпошти їх нічому не вчить.
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18.07.2022 17:31 Ответить
На аверсе надо было изобразить зеленского с роялем.
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18.07.2022 17:42 Ответить
Це все дуже добре, але ці монети не знайдеш... усе куплять перекупи і будуть барижити
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18.07.2022 18:29 Ответить
 
 