Последствия вражеского артобстрела Харькова: повреждены дома мирных жителей. ФОТОрепортаж

Ночью российская армия ударила по Киевскому району Харькова. Полиция фиксирует последствия артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, военные РФ продолжают уничтожать инфраструктуру города и жилые дома харьковчан. Пострадавших нет.

"18 июля в 00:20 в Харьковское районное управление полиции №1 поступило сообщение об обстреле района военными Российской Федерации. В результате попаданий артиллерийских снарядов реактивной системы залпового огня частично разрушены два жилых дома: повреждены два этажа многоэтажки и крыша соседнего дома, оконные рамы ", – говорится в сообщении.

Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №1 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства преступлений страны-агрессора.

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По этому факту следователем возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью враг нанес артиллерийские удары по Киевскому району Харькова.