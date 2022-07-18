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НБУ вводить в обіг монети, присвячені пісні "Червона калина". ФОТО

нбу,нацбанк

Національний банк України продовжив випуск колекційних монет, що присвячені героїчній боротьбі українців проти російських окупантів

18 липня Національний банк вводить в обіг пам’ятні монети "Ой у лізу червона калина". Про це повідомляється на сторінці НБУ в Фейсбук, передає Цензор. НЕТ.

Монети присвячені пісні січових стрільців, яка з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів в лютому на територію України стала новим символом незламності українського народу.

На аверсі монет зображено козака, січового стрільця та військового Збройних Сил України. Вони разом підіймають калину, обриси крони якої нагадують мапу України. Угорі розміщено напівколом напис: "А ми тую червону калину підіймемо!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк представив нову пам’ятну монету, присвячену Військово-Морським Силам ЗСУ. ФОТО

На реверсі викарбувано продовження куплету: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!". У центрі зображено листок та китиці калини. Дизайнери та скульптори: Дмитро Кривонос, Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.

Випущено монети номіналом 5 гривень (із нейзильберу) та 10 гривень (зі срібла).Тираж монет зі срібла – до 5 000 штук (у тому числі – до 2 500 шт. у 2022 році), з нейзильберу – до 250 000 штук (у тому числі – до 75 000 шт. у 2022 році, в сувенірній упаковці).

Читайте також: Перші "воєнні" монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну. ФОТОрепортаж

НБУ вводить в обіг монети, присвячені пісні Червона калина 01

монети (275) НБУ (10392)


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Топ коментарі
+8
Це прям вдалий хід зі сторони НБУ. Водночас і "напечатати" грошей, і "заморозити" цей об'єм на руках населення.

Я в тому сенсі, що якщо мені десь попадеться ця монета, то, звісно ж, я її собі залишу на пам'ять - тобто вилучу з обігу
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18.07.2022 13:09
+4
Дуже гарний дизайн!
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18.07.2022 13:04
+3
...а як на мене, то ти звичайнісенький дурень, а може навіть довбо*об
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18.07.2022 14:12
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Дуже гарний дизайн!
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18.07.2022 13:04 Відповісти
Це прям вдалий хід зі сторони НБУ. Водночас і "напечатати" грошей, і "заморозити" цей об'єм на руках населення.

Я в тому сенсі, що якщо мені десь попадеться ця монета, то, звісно ж, я її собі залишу на пам'ять - тобто вилучу з обігу
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18.07.2022 13:09 Відповісти
+ 100 !

тираж маловатий, особливо 10 гр.
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18.07.2022 13:45 Відповісти
эта монета столько стоит, что в оборот никогда не попадет.
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18.07.2022 21:01 Відповісти
Вводить монету з написом "гей" два рази? Куди дивляться "нацжони"?
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18.07.2022 13:12 Відповісти
гей гей - это чтобы опять кацапы ржали? Если как по мне, то песня не очень
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18.07.2022 13:49 Відповісти
...а як на мене, то ти звичайнісенький дурень, а може навіть довбо*об
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18.07.2022 14:12 Відповісти
отличный уровень! Ты из упоротых збирателей зелножопых, я понял
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18.07.2022 14:48 Відповісти
Згоден. Пісня трохитупа. Краще б "зродились ми великої години" зробили. Доречі, калина литовською буде putinas. Так само як і прізвище *****
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18.07.2022 14:14 Відповісти
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Что в этой песне "трохитупого"? И "Доречі", всесоюзный староста сталинского периода здесь не при чем.
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18.07.2022 17:56 Відповісти
Много слов в контексте "грусть-печаль, всё положительное - в будущем времени. Нет накала, мОщи, напора, так что бы пару предложений действовали неотвратимо-грозно и в контексте несли опасность для врага. Вот что не очень.
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18.07.2022 18:45 Відповісти
Ну что ж поделать, с учетом того, что люди, в принципе, со временем не меняются, а только "портятся от квартирных вопросов", то неудивительно, что практически все украинские песни (включая и гимн) пронизаны "грустью-печалью" ибо 73% "гречкосеев" опять какую нибудь подляну сделают. И тем не менее, 25% продолжают верить в будущее.
C'est la vie.
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18.07.2022 19:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AUFOqfZNI6E
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18.07.2022 18:04 Відповісти
Потрібні не колекційні. потрібна програма з чеканки обігових монет з патріотичною темою. Тиражами 5-10 мільонів щтук. скільки вже сказано цим двбйбам з НБУ. Навіть приклад Укрпошти їх нічому не вчить.
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18.07.2022 17:31 Відповісти
На аверсе надо было изобразить зеленского с роялем.
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18.07.2022 17:42 Відповісти
Це все дуже добре, але ці монети не знайдеш... усе куплять перекупи і будуть барижити
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18.07.2022 18:29 Відповісти
 
 