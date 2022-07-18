НБУ вводить в обіг монети, присвячені пісні "Червона калина". ФОТО
Національний банк України продовжив випуск колекційних монет, що присвячені героїчній боротьбі українців проти російських окупантів
18 липня Національний банк вводить в обіг пам’ятні монети "Ой у лізу червона калина". Про це повідомляється на сторінці НБУ в Фейсбук, передає Цензор. НЕТ.
Монети присвячені пісні січових стрільців, яка з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів в лютому на територію України стала новим символом незламності українського народу.
На аверсі монет зображено козака, січового стрільця та військового Збройних Сил України. Вони разом підіймають калину, обриси крони якої нагадують мапу України. Угорі розміщено напівколом напис: "А ми тую червону калину підіймемо!".
На реверсі викарбувано продовження куплету: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!". У центрі зображено листок та китиці калини. Дизайнери та скульптори: Дмитро Кривонос, Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.
Випущено монети номіналом 5 гривень (із нейзильберу) та 10 гривень (зі срібла).Тираж монет зі срібла – до 5 000 штук (у тому числі – до 2 500 шт. у 2022 році), з нейзильберу – до 250 000 штук (у тому числі – до 75 000 шт. у 2022 році, в сувенірній упаковці).
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Я в тому сенсі, що якщо мені десь попадеться ця монета, то, звісно ж, я її собі залишу на пам'ять - тобто вилучу з обігу
тираж маловатий, особливо 10 гр.
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Что в этой песне "трохитупого"? И "Доречі", всесоюзный староста сталинского периода здесь не при чем.
C'est la vie.