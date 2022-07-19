К "Дія.City" уже присоединились почти 300 компаний, - Федоров

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса "Дія.City" уже присоединились около 300 компаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в телеграм-канале.

"Дія.City" - специальное пространство с самыми низкими налогами для компаний. Оно создает лучшие условия для развития технологического бизнеса в Украине. Сейчас почти 300 компаний - резиденты "Дія.City". У них работают более 21 000 специалистов", - заявил Федоров.

По его словам, Минцифры стремится к тому, чтобы таких компаний становилось больше, а процесс вступления в "Дію.City" был максимально удобным и комфортным.

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"Поэтому команда запустила YouTube-канал с инструкциями и разъяснениями о резидентстве, его условиях, формах сотрудничества и размере налогов в "Дії.Сity". Это поможет многим компаниям, которые пока колеблются относительно резидентства, принять правильное решение", - подчеркнул Федоров.

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