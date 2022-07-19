Антоновский мост в Херсоне поврежден, но пока пригоден к эксплуатации, - облсовет

Антоновский мост в Херсоне поврежден, но пока он остался пригодным к эксплуатации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Антоновский мост был поврежден, но остался пригоден к эксплуатации (пока)", - написал он.

Подробности узнаем в официальных комментариях от ВСУ, подчеркнул Соболевский.

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Издание отмечает, что ранее местные СМИ и телеграмм-каналы сообщили о взрыве в районе Антоновского моста. Антоновский мост – это главный мост через реку Днепр, соединяющий Херсон с остальной областью.