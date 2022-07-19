Антоновский мост в Херсоне поврежден, но пока пригоден к эксплуатации, - облсовет
Антоновский мост в Херсоне поврежден, но пока он остался пригодным к эксплуатации.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Антоновский мост был поврежден, но остался пригоден к эксплуатации (пока)", - написал он.
Подробности узнаем в официальных комментариях от ВСУ, подчеркнул Соболевский.
Издание отмечает, что ранее местные СМИ и телеграмм-каналы сообщили о взрыве в районе Антоновского моста. Антоновский мост – это главный мост через реку Днепр, соединяющий Херсон с остальной областью.
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будуть зайві перешкоди на мосту
для рашки це буде катастрофа, яка може скинути *****!
не дайте втекти як з-під Києва !!!!!!!!!!!!!
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а без БК сильно не повоюють - склеють ласти
операції евакуації не буде
ізолювати та нищити!
питання чому випустили орків з-під Києва
зараз їх можна вибити на раз-два
ворога знищують, а не прогоняють
питання чому випустили орків з-під Києва
зараз - фантастичний шанс для ЗСУ та для Залужного особисто!
пане Генерале, не пройобіть !!!!!!!!!!!
чи не так ?
Общая длина: 1366 м. Великолепная цель , без хирургических навыков можно тупо завалить его в хлам... Это даст нам форы отрежем ко всем чертям доступ воза ,и вывоза , на долго. Продолжая посыпать его огнем , даже при попытке его восстановлении ******** ...
бо хотіли бути вільними !