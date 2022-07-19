Антонівський міст у Херсоні пошкоджений, але поки придатний до експлуатації, - облрада
Антонівський міст у Херсоні пошкоджено, але він поки що залишився придатним до експлуатації.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Антонівський міст був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації (поки що)", - написав він.
Деталі дізнаємось в офіційних коментарях від ЗСУ, наголосив Соболевський.
Видання зазначає, що раніше місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили про вибух у районі Антонівського мосту. Антонівський міст – це головний міст через річку Дніпро, що з'єднує Херсон з рештою області.
Топ коментарі
+24 Алекс Мышкевич
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+20 Андрюха71
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+15 alexandr shamov
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Будь ласка, зачекайте...
будуть зайві перешкоди на мосту
для рашки це буде катастрофа, яка може скинути *****!
не дайте втекти як з-під Києва !!!!!!!!!!!!!
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а без БК сильно не повоюють - склеють ласти
операції евакуації не буде
ізолювати та нищити!
питання чому випустили орків з-під Києва
зараз їх можна вибити на раз-два
ворога знищують, а не прогоняють
питання чому випустили орків з-під Києва
зараз - фантастичний шанс для ЗСУ та для Залужного особисто!
пане Генерале, не пройобіть !!!!!!!!!!!
чи не так ?
Общая длина: 1366 м. Великолепная цель , без хирургических навыков можно тупо завалить его в хлам... Это даст нам форы отрежем ко всем чертям доступ воза ,и вывоза , на долго. Продолжая посыпать его огнем , даже при попытке его восстановлении ******** ...
бо хотіли бути вільними !