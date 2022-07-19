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Антонівський міст у Херсоні пошкоджений, але поки придатний до експлуатації, - облрада

міст,антонівський

Антонівський міст у Херсоні пошкоджено, але він поки що залишився придатним до експлуатації.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Антонівський міст був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації (поки що)", - написав він.

Деталі дізнаємось в офіційних коментарях від ЗСУ, наголосив Соболевський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти повідомили про обстріл Антонівського мосту в Херсоні. Удару завдано із HIMARS (оновлено). ВIДЕО

Видання зазначає, що раніше місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили про вибух у районі Антонівського мосту. Антонівський міст – це головний міст через річку Дніпро, що з'єднує Херсон з рештою області.

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Топ коментарі
+24
розбивайте всі мости якнайшвидше та ізолюйте правобережну групіровку орків - мінімум 15 тис. !
не дайте втекти як з-під Києва !!!!!!!!!!!!!

.
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19.07.2022 20:49
+20
Пристрілка вдала 👍
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19.07.2022 20:47
+15
Тю, это фору длали цапорылым... Не свалят, мост будет разрушен , а в котле до 20 000 пынезагарбникiв, по которым будут тренироваться все , кому не лень, даже из самопалов.
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19.07.2022 20:48
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Ниче скоро буде не придатний
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19.07.2022 20:46 Відповісти
Пристрілка вдала 👍
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19.07.2022 20:47 Відповісти
Скоріше це попередження - РУССОФАШИСТО ,ДРАПАЙТЕ,ДОПОКИ МОЖЕТЕ !
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20.07.2022 08:40 Відповісти
Та то хлопцы просто пристреливались. Дождутся колоны с боеприпасами для артиллерии и .....
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19.07.2022 20:48 Відповісти
Что бы его разрушить нужно две ракеты ATACMS выпустить
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19.07.2022 20:48 Відповісти
достатньо розбити полотно артою чи Хімарсами і фсьо !
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19.07.2022 20:50 Відповісти
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19.07.2022 22:05 Відповісти
і це теж розібьють !

будуть зайві перешкоди на мосту
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19.07.2022 22:39 Відповісти
Тю, это фору длали цапорылым... Не свалят, мост будет разрушен , а в котле до 20 000 пынезагарбникiв, по которым будут тренироваться все , кому не лень, даже из самопалов.
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19.07.2022 20:48 Відповісти
вони самі здадуться без БК

для рашки це буде катастрофа, яка може скинути *****!
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19.07.2022 20:51 Відповісти
полотно ремонтируется довольно быстро.только опора
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19.07.2022 22:01 Відповісти
ремонтується, але не під артою
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19.07.2022 22:40 Відповісти
розбивайте всі мости якнайшвидше та ізолюйте правобережну групіровку орків - мінімум 15 тис. !
не дайте втекти як з-під Києва !!!!!!!!!!!!!

.
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19.07.2022 20:49 Відповісти
Пане, орков лучше будет в поле накрыть , чем в городе.
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19.07.2022 20:51 Відповісти
Нужно понимать, что если их отрезать, то Херсону капец, так как в плен они сдаватся не будут, и что бы их всех завалить придется Херсон разрушать
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19.07.2022 20:51 Відповісти
вот для этого мост только пощекотали
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19.07.2022 20:54 Відповісти
Ну так и я о том же
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19.07.2022 20:56 Відповісти
..кто не будет сдаваться? Кацапсячие? Так они герои в стаде... А когда стадо разделят и начнут планомерно разрезать и утилизировать... псины побегут по полям..как зайцы. Недаром у псин зайцы РУСАКАМИ зовут. Знают свою придуманную историю о *героической русне*)))
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19.07.2022 21:13 Відповісти
А с чего это орки в плен сдаваться не будут? Идейных там единицы, а ради бабок подыхать они не собираются.
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19.07.2022 22:02 Відповісти
Чому в полон здаватись не будуть? Ще як будуть!!!
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19.07.2022 23:04 Відповісти
Вони усе одно встигнуть втекти через дамбу. Без техніки, звісно що.
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19.07.2022 20:52 Відповісти
якщо бити і по мосту на шлюзах - то не встигнуть

а без БК сильно не повоюють - склеють ласти
операції евакуації не буде
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19.07.2022 20:54 Відповісти
А насчет дамбы для этого есть мосты через Ингулец в Дарьевке и Тягинке. даже один какой то разбить и орки до Каховской дамбы из Херсона не доберутся.
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20.07.2022 00:32 Відповісти
Это намёк, пусть уйобуют, пока есть возможность.
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19.07.2022 20:50 Відповісти
і потім попрут на Запоріжжя по лівому берегу?

ізолювати та нищити!
питання чому випустили орків з-під Києва

зараз їх можна вибити на раз-два
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19.07.2022 20:52 Відповісти
Ну так и мы перекинем группировку из под Херсона туда
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19.07.2022 20:55 Відповісти
дуже розумно: Донбас-2 ?

ворога знищують, а не прогоняють
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19.07.2022 21:15 Відповісти
Мне кажется им недвусмысленно дали понять, что пора валить.
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19.07.2022 20:51 Відповісти
ізолювати та нищити!
питання чому випустили орків з-під Києва

зараз - фантастичний шанс для ЗСУ та для Залужного особисто!
пане Генерале, не пройобіть !!!!!!!!!!!
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19.07.2022 20:56 Відповісти
Просто пошкоджений??? Ще не зруйнований нашими РСЗВ??? І це тоді, коли москальня з Криму цілодобово по тих мостах гонить на наш південь зброю та матеріали для укріпрайонів та перетворює Херсон та область в фортецю??? Може зеленський ще виступить з ініціативою виділити кошти з "великого будівництва" та полагодить за кошти українського бюджету той міст? Як він лагодив мости сєпарам в 2020 році ? Чи може Єрмак ще не підказав йому таку "чудову" ідею?
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19.07.2022 20:53 Відповісти
Ну так добейтесь его
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19.07.2022 20:56 Відповісти
Намек рашистам что пока еще есть возможность удрать. Дальше в Херсон ночью заходит полк Азов и начинаются вопли и стоны и блеск ножей в лунном свете
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19.07.2022 21:00 Відповісти
Ювелирная работа) чтоб мирные могли ещё пользоваться а военная техника пройти не смогл
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19.07.2022 21:05 Відповісти
Ты дебил тупой
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19.07.2022 22:18 Відповісти
А если бы в начале войны взорвали бы етот мост то вряд ли бы рашисты вообще захватили бы Херсон
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19.07.2022 21:05 Відповісти
саме тому треба розбивати мости, нищити правобережну групіровку орків і **** може навіки забути про наступ на Одесу і на Правобережжя взагалі
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19.07.2022 21:17 Відповісти
А если бы в 19 году идиоты не выбрали Зеленского и не голосовали как зомбаки за "СН", наша армия если бы не освободила Донецк, то уж точна оставалась на своих позициях в пару километрах от города
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19.07.2022 21:48 Відповісти
ЗСУ от Донецка не отступили ни на шаг.
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19.07.2022 22:37 Відповісти
це привід зробити орг. висновки по "прориву" орками Перекопа.

чи не так ?
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19.07.2022 22:43 Відповісти
Тренировка перед крымским мостом
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19.07.2022 21:07 Відповісти
Надо просто повторить
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19.07.2022 21:23 Відповісти
Хімарсом Кримський міст не зруйнувати... (https://www.youtube.com/watch?v=sD2qaWPodnY тут )
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19.07.2022 21:27 Відповісти
та ну на !
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19.07.2022 22:45 Відповісти
Ты результат бачиш?
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19.07.2022 22:51 Відповісти
Никогда не думал, что буду рад повреждениям украинского моста
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19.07.2022 21:29 Відповісти
Антоновский мост , ширина моста: 25 м

Общая длина: 1366 м. Великолепная цель , без хирургических навыков можно тупо завалить его в хлам... Это даст нам форы отрежем ко всем чертям доступ воза ,и вывоза , на долго. Продолжая посыпать его огнем , даже при попытке его восстановлении ******** ...
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19.07.2022 21:40 Відповісти
Антонівський міст вже "пристріляний"
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19.07.2022 21:51 Відповісти
Химка, вогню.
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19.07.2022 21:51 Відповісти
Гандоны *******, что там на мосту РФ войска стоят ******
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19.07.2022 22:16 Відповісти
Это сегодня пара наших Грачей отработала по мосту. Шо б его свалить там надо бомбу тонн на 5. Но остаётся Каховская ГЭС - её валить нельзя - пол-Херсонской области смоет в море.
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19.07.2022 22:23 Відповісти
голанці самі змили половину Голандії, щоб потопити іспанців

бо хотіли бути вільними !
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19.07.2022 22:47 Відповісти
Це підказка руським оркам, що пора залишати позиції і додому. Інакше загинуть в оточенні після знищення моста
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20.07.2022 00:09 Відповісти
 
 