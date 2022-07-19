Антонівський міст у Херсоні пошкоджений, але поки придатний до експлуатації, - облрада

Антонівський міст у Херсоні пошкоджено, але він поки що залишився придатним до експлуатації.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Антонівський міст був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації (поки що)", - написав він.

Деталі дізнаємось в офіційних коментарях від ЗСУ, наголосив Соболевський.

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Видання зазначає, що раніше місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили про вибух у районі Антонівського мосту. Антонівський міст – це головний міст через річку Дніпро, що з'єднує Херсон з рештою області.