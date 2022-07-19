Окупанти повідомили про обстріл Антонівського мосту в Херсоні. Удару завдано із HIMARS (оновлено). ВIДЕО
Російські окупанти заявили про обстріл Збройними силами України Антонівського мосту в Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, удару по Херсону було завдано з HIMARS.
Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі національного телемарафону.
"Передають, що є точне влучення в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро та через Конку, поблизу кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - сказав Хлань.
Він зазначив, що наразі над цією територією здіймається хмара чорного диму.
"Це було точкове знищення військового розташування орків біля Антонівського мосту", - констатував радник голови Херсонської ОВА.
За його словами, так звана "окупаційна влада" в Херсоні розгублена через успішну діяльність ЗСУ в регіоні.
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говорит, что там не один, а два стратегических моста....
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а наші військові тим більше.
тільки б не заважала Боневтіка
І їздять далі.
Там по дамбі ще й залізна дорога проходить - вона теж ремонтується за добу.
Потім можна спокійно перекидати звідти війська під Запоріжжя для наступу на Перекоп
Якщо ж перед тим ще й зруйнувати Кримський міст, то рашиським військам і взагалі крисчанам буде капець
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але для мостів достатньо й фугасних
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якщо ЗСУ зруйнують мости то відріжуть рашистів від комунікацій з лівим берегом Дніпра і мінімум 15 тис солдатіков-бурятіков можна буде брати голими руками
Для ***** це буде катастрофа!
Тільки не дайте їм втекти як з-під Києва
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Пам'ятаєте в 2016-2020 ми "лаяли" на "владу" за держоборонзамовлення який виконувався на 40-60%...
Думаєте зараз при повноцінній війні він 100%? Ні - даже не 80...
-Аналогично!(с)
вхід на Херсон є, а виходу не буде 👍
там и артилерия хорошо справится
по мосту не нужно он нам еще пригодится
а вот вьезд и выезд с моста стоить пристрелять
каждый день по 10-15 выстрелов нужно делать
что б они боялись сунуться на мост
УМЕР НАШ ПЫНЯ ВЛАДИМИРОВИЧ...