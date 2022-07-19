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міст (1220) обстріл (27070) Херсон (3192)

Окупанти повідомили про обстріл Антонівського мосту в Херсоні. Удару завдано із HIMARS (оновлено). ВIДЕО

херсон,міст

Російські окупанти заявили про обстріл Збройними силами України Антонівського мосту в Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, удару по Херсону було завдано з HIMARS.

Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі національного телемарафону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборанти в Херсоні знищили мурал на стіні міськради з вимогою розкрити вбивство Катерини Гандзюк. ФОТО

"Передають, що є точне влучення в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро та через Конку, поблизу кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - сказав Хлань.

Він зазначив, що наразі над цією територією здіймається хмара чорного диму.

"Це було точкове знищення військового розташування орків біля Антонівського мосту", - констатував радник голови Херсонської ОВА.

За його словами, так звана "окупаційна влада" в Херсоні розгублена через успішну діяльність ЗСУ в регіоні.

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Топ коментарі
+104
Этот мост надо снести чтобы ос авить оккупантов без снабжения, один хрен они его снесут когда отступать будут
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19.07.2022 12:59
+67
репетиція перед кримським мостом
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19.07.2022 13:02
+50
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19.07.2022 13:00
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Этот мост надо снести чтобы ос авить оккупантов без снабжения, один хрен они его снесут когда отступать будут
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19.07.2022 12:59 Відповісти
репетиція перед кримським мостом
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19.07.2022 13:02 Відповісти
Жданов вчера сокрушался по этому поводу.....
говорит, что там не один, а два стратегических моста....
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19.07.2022 13:09 Відповісти
Проблема же ще і в тому, що дамбу ГЕС навряд чи будуть підривати, хоча це могло би бути найбільш дієвим варіантом.
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19.07.2022 13:14 Відповісти
Дамбу й не треба руйнувати, достатньо розбити дорогу на ній

.
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19.07.2022 13:18 Відповісти
там є авто і залізничний мости через каховський шлюз - його треба знищити
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19.07.2022 13:37 Відповісти
саме так, Ви більше в темі,

а наші військові тим більше.

тільки б не заважала Боневтіка
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19.07.2022 13:44 Відповісти
В яму насипається шутер, заливається все гудроном, зверху трохи асфальту кладуть.

І їздять далі.

Там по дамбі ще й залізна дорога проходить - вона теж ремонтується за добу.
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19.07.2022 13:53 Відповісти
дамбу хіба рашисти додумаються спробуватьи підірвати аби при відступі затопити половину Херсону
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19.07.2022 13:22 Відповісти
так скорее всего и будет. евреи любят повторять тоже самое каждый век.
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19.07.2022 13:40 Відповісти
ruskij , chjo ti tut nasral ? idi nahuj !
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19.07.2022 14:12 Відповісти
то что вам, грязным, видимо, очень нравится.
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19.07.2022 20:50 Відповісти
через каховський шлюз є мости - їх треба знищити
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19.07.2022 13:39 Відповісти
намного хуже если снесут мосты антоновский и железнодоржный то группировка окажится в котле.
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19.07.2022 13:12 Відповісти
Русский народ не может быть опозорен и усомнится в царе Владимире Х......йле. Пора подключать Ермака. Ермак: "Приказываю ЗСУ отменить обстрел моста и выпустить 15000 россиян на волю. Так как у меня с россиянами общая история, мы - афганское братство, группа Любе, воспоминания о школе КГБ и так далее. А теперь что, все во что я верил в котел????"
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19.07.2022 13:24 Відповісти
Руйнуйте мости та звільняйте Правобережжя!

Потім можна спокійно перекидати звідти війська під Запоріжжя для наступу на Перекоп

Якщо ж перед тим ще й зруйнувати Кримський міст, то рашиським військам і взагалі крисчанам буде капець

.
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19.07.2022 13:16 Відповісти
Только тогда они снесут остальные мосты через Днепр
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19.07.2022 13:22 Відповісти
Белгород-Днестровский мост до сих пор не могут снести

.
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19.07.2022 13:46 Відповісти
Если бы могли, снесли бы 24 февраля. Без ядерного те мосты не снести
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19.07.2022 20:18 Відповісти
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19.07.2022 13:00 Відповісти
Святые Джавелины еще!
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19.07.2022 22:40 Відповісти
Я думаю проверили одной ракетой, как мост держит удар. Уже ясно что полного боекомплекта не выдержит, не говоря уже об 270mlrs
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19.07.2022 13:00 Відповісти
Потрібні бронебійні снаряди, щоб пробити міст, сподіваюсь скоро ми їх отримаємо. Кримський міст на черзі.
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19.07.2022 13:02 Відповісти
Мост не танк . Какие бронебойные снаряды ? Бронебойный снаряд - это цельнометаллическая болванка , ракет таких не бывает .
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19.07.2022 13:11 Відповісти
Не все бронебойные снаряды цельнометаллическая болванка. Есть и с взрывчаткой внутри. Есть так же подкалиберные из вольфрама или обеднённого урана.
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19.07.2022 14:35 Відповісти
шо ти несеш? бронебійні... це я вже мовчу про те, що міст пробило "на виліт" і так ...
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19.07.2022 13:15 Відповісти
для таких справ є бетонобойні снаряди

але для мостів достатньо й фугасних

.
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19.07.2022 13:21 Відповісти
На мосту два попадания и одну воронку под мостом показали .
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19.07.2022 13:05 Відповісти
А влучили точно РСЗО чи все ж "три сокири"?
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19.07.2022 13:47 Відповісти
не думайте ,было 5 прилетов, живу в 4км от моста...
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19.07.2022 16:19 Відповісти
орки пишуть що 5 ракет збили - *******?
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19.07.2022 16:46 Відповісти
Міст і так замінований, рашисти його в будь якому випадку підірвуть якщо відступати будуть
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19.07.2022 13:00 Відповісти
Для початку не погано,але я думаю що це ще не ХІМЕРИ...
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19.07.2022 13:00 Відповісти
Пристрілялись сокирами.
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19.07.2022 13:13 Відповісти
На цій приємній ноті можна і на роботу їхати. Міст так міст,Хеймерс так Хеймерсом. Все буде Україна. Боріться і перемагайте
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19.07.2022 13:00 Відповісти
Не свистіть. Це якась третя сила на кшталт Вейшнорії.
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19.07.2022 13:01 Відповісти
Еще пяток таких дырочек, и мост будет непроездным для техники.
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19.07.2022 13:01 Відповісти
та дырочка ще з весны
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19.07.2022 16:20 Відповісти
А куди ж прильоти були?
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19.07.2022 16:48 Відповісти
Нет. стремноусов видео выложил.
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19.07.2022 18:24 Відповісти
Це був пробний бабах 💪✊👍🏼
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19.07.2022 13:02 Відповісти
...це не "хімери"
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19.07.2022 13:02 Відповісти
Чудово!

якщо ЗСУ зруйнують мости то відріжуть рашистів від комунікацій з лівим берегом Дніпра і мінімум 15 тис солдатіков-бурятіков можна буде брати голими руками

Для ***** це буде катастрофа!

Тільки не дайте їм втекти як з-під Києва
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19.07.2022 13:03 Відповісти
Русский народ не может быть опозорен и усомнится в царе. Пора подключать Ермака. Ермак: "Приказываю ЗСУ отменить обстрел моста и выпустить 15000 россиян на волю. Так как у меня с россиянами общая история, мы - афганское братство, группа Любе, воспоминания о школе КГБ и так далее. А теперь что, все во что я верил в котел????"
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19.07.2022 13:23 Відповісти
Найбільш вірогідний сценарій під приводом "збереження" мостів👿, які орки підірвуть після свого відходу.

.
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19.07.2022 13:49 Відповісти
операції порятунку по типу Дюнкерка не буде, кацапики!

.
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19.07.2022 13:29 Відповісти
Тобто загальної здачі нац інтересів ви не бачите в діях "влади" по САП, Ген.Прокурору, Вагнергейту, здаче Херсона, заміна нормальних генералів в Харкові (впевнений что так всюду - де нормальний генерал - его прибирають з ноля) та ще багато того що роблять проти українського народу.

Пам'ятаєте в 2016-2020 ми "лаяли" на "владу" за держоборонзамовлення який виконувався на 40-60%...
Думаєте зараз при повноцінній війні він 100%? Ні - даже не 80...
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19.07.2022 13:49 Відповісти
Хімарси не пошкодять кримський міст, безтолкова вата має це схавати.
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19.07.2022 13:04 Відповісти
та начебто ж не по мосту били, а зрк й тп...
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19.07.2022 13:04 Відповісти
по наири били,кафе такое возможно и мотель....
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19.07.2022 16:21 Відповісти
Це натяки оркам якщо самі не звалять буде пастка в Херсоні
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19.07.2022 13:05 Відповісти
Слабувато як для химерної ракети. Це більше схоже на високоточний артилерійский приліт.
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19.07.2022 13:06 Відповісти
Взагалі незрозуміло що там так взривалося що по тротилу максимум 300г, почекаємо Жданова. Він прокоментує.
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19.07.2022 13:53 Відповісти
прилетов было5, один особо потрясный....ждем продолжение банкета...
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19.07.2022 16:23 Відповісти
Якщо б хотіли завалити, то не стріляли б одною ракетою. Думаю це якийсь кацапський про@б.
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19.07.2022 13:08 Відповісти
арта...
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19.07.2022 13:08 Відповісти
С этими дебилами и корректировщиков не надо. Наши делают пристрелку и им сразу результат скинули.
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19.07.2022 13:10 Відповісти
-Дырка! Итого, четыре дыры!
-Аналогично!(с)
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19.07.2022 13:10 Відповісти
кацапи самі увалили
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19.07.2022 13:11 Відповісти
Глянув відео влучань хімарсів, не схоже це на них. У одної ракети хімарс вибухової речовини рази в 4 більше ніж у ракети граду, а тут пошкодження як у ракети граду
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19.07.2022 13:12 Відповісти
фугасний град більший отвір би зробив. Щось тут цікаве явно.
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19.07.2022 13:54 Відповісти
Судячи з характеру пошкоджень ,це не Хаймерси:- ракети хаймерса нестворюють вирв у грунті.
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19.07.2022 14:12 Відповісти
Это они проверяют сколько нужно на Крымский
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19.07.2022 13:12 Відповісти
гарна, потрібна ціль. перекрити пдрм постачання конче необхідно
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19.07.2022 13:15 Відповісти
Більше схоже на арту. Пристрілюються.
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19.07.2022 13:15 Відповісти
хіба то дірка від хаймарсу? шось на 155 мм арту швидше схоже
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19.07.2022 13:17 Відповісти
якби там був хаймарс то булиб інші наслідки, це гаубиця більш за все, тим більше що клоуни заявили що збили 5 з 6 ракет які в принципі неможливо перехопити да і як для одної ракети забагато проникаючих отворів, не кажучи про те, що були влучання ще і поряд з мостом. Це 100% не хаймарс.
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19.07.2022 13:18 Відповісти
Этот обстрел сделали сами кацапы.
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19.07.2022 13:26 Відповісти
Зачем?
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19.07.2022 13:39 Відповісти
Люди, ви що забули що в 1у добу війни там працювала наша стара арта??? Місцевий чоловік на ранок навіть відео викладав! Пошукайте!!!! Все що на відео і фото, то старі дірки з лютого! А от нащо рашисти ці байки придумали про хімарси, поки не розумію. Можливо хочуть якийсь теракт в Херсоні влаштувати і звинуватити захід в передачі нам хімарсів!
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19.07.2022 13:37 Відповісти
Якби то були старі дірки, то як мінімум арматура мала би бути трохи іншого кольору.
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19.07.2022 13:47 Відповісти
тобі повилазило. що там зелене все?
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19.07.2022 14:49 Відповісти
Дірка свіжа, уже стрємноусов проїхався
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19.07.2022 14:52 Відповісти
Це ж брехня! Постановочні кадри! Кацапське міністервство війни відрапортувало, що всі Хімарси давно знищені їхніми ДРГ! Всі мають цьому вірити і можна знімати охорону навіть кримського мосту
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19.07.2022 13:37 Відповісти
Тільки ЗСУ здатні постачати хороші новини в умовах війни. Дякуємо! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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19.07.2022 13:38 Відповісти
дырочка мелкая как для химарса, даже 155м снаряд больше разрушений бы принес. какая-то пристрелка наверно.
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19.07.2022 13:40 Відповісти
А мост таки еще стоит??..
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19.07.2022 13:43 Відповісти
Антонівський міст тепер ніпель -
вхід на Херсон є, а виходу не буде 👍
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19.07.2022 13:52 Відповісти
Але ж і гарно прилетіло
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19.07.2022 13:55 Відповісти
Філігранна робота
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19.07.2022 13:57 Відповісти
Нарештi! Орки все одно його б пiдiрвали якщо б вiдступали. У вчорашньому стрiмi Жданов так i сказав що незрозумiло чому ми не б"емо по ньому i потiм натякнув що вiйськовим не дають цього зробити "зверху". Тамженашилюди! Але це вiйна i виграти вiйну так щоб нiхто не постраждав ще нi у кого не виходило. А так орки нiкуди не дiнуться i нехай трохи посидять без пального i бк.
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19.07.2022 13:59 Відповісти
Тренировка перед уничтожением Крымского моста,скорее всего заряды Хаймарсов не достаточно сильны для этой работы,нужно больше тротила.
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19.07.2022 14:04 Відповісти
да хаймерсы задейсвувать по мосту не стоит
там и артилерия хорошо справится
по мосту не нужно он нам еще пригодится
а вот вьезд и выезд с моста стоить пристрелять
каждый день по 10-15 выстрелов нужно делать
что б они боялись сунуться на мост
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19.07.2022 14:05 Відповісти
Так то і була артилерія.
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19.07.2022 14:26 Відповісти
первое разумное в ветке, говорю как житель обсуждаемых мест....
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19.07.2022 16:29 Відповісти
Думаешь когда орки будут убегать они его не подорвут?
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19.07.2022 16:57 Відповісти
Камень - на камень, кирпич - на кирпич...
УМЕР НАШ ПЫНЯ ВЛАДИМИРОВИЧ...
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19.07.2022 14:07 Відповісти
На вибух від снаряду Хаймерса не схоже.
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19.07.2022 14:26 Відповісти
Та який же це Хімарс? Це більше на звичайний артилерійський снаряд схоже...
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19.07.2022 14:28 Відповісти
Без мостов Херсов для кацапни -- капкан.
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19.07.2022 14:29 Відповісти
Пристрелка, потом влупят наверняка. А заодно и тренировка, потом будет Крымский мост.
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19.07.2022 14:32 Відповісти
Пора оркам смазывать лапти и делать ноги..
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19.07.2022 14:48 Відповісти
А чому раніше не вдарили? Вояки кричали про це весь час - що цей міст яким РФ перекидає війська має бути знищений. Хто не давав команду?
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19.07.2022 14:50 Відповісти
Видео про мост клееное. Сначала идёт Антоновский мост. А потом в видео показан мост через конку, который возле дебаркадера. И дырка в мосту сквозная она с первых дней. Все местные ее объезжают https://t.me/hueviyherson/22426
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19.07.2022 16:01 Відповісти
Уже ведь есть новое видео стремноусова. Там нехилая дырища метра на 2, свежак.
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19.07.2022 18:25 Відповісти
Его сносить надо было в феврале когда руские заходили и без всяких ракет!И возможно бы в Херсон и не зашли окупанты
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19.07.2022 17:45 Відповісти
Можливо краще по автодорогами та залізниці, регулярно на виїзді з Криму, що дуже позначиться на логістиці ворога. Підірвавши Каховську дамбу вони залишать сухим Північної Кримський канал і будуть руйнації нижче за течією. Південні окуповані райони основне боєзабезпечення отримують з Криму....... А Далі- думай.. Те!
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19.07.2022 23:58 Відповісти
 
 