В офисе Генпрокурора не может быть коллаборантов, - Венедиктова
Бывший генеральный прокурор Ирина Венедиктова отрицает, что в ее офисе действовали коллаборанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова заявила в интервью CNN.
"Здесь, в моем офисе, мы вообще не можем иметь коллаборантов, потому что коллаборационизм - это те люди, которые работали на оккупированной территории. Здесь не оккупирована территория".
Более того, она отметила, что борьба с государственными изменниками и коллаборантами была главным приоритетом для ее офиса, и "он был очень открыт по этому поводу".
На вопрос о настоящей причине увольнения Венедиктова ответила: "Вы знаете, что мое кресло - это политическое кресло, и я была 16-м прокурором Украины за 30 лет. Такова настоящая политика в Украине. Это мой ответ".
Она также дала понять, что не хочет публично обсуждать это, поскольку Россия может этим воспользоваться.
"Сейчас президент выполняет роль главнокомандующего. Он понимает свою стратегию и тактику. И он принимает решение, исходя из своих взглядов", - отметила Венедиктова.
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Щось я на дорогах Києва в ці дні не бачив жодного лехуса, курурузера, мерса ML, бехі х7 чи ауді q7.
Чи вони в ці дні на ланосах їздили?
До речі, у Львові є храм з великою територією. Так от він був заставлений авто з київськими і харківськими номерами. Причому, авто стояли нерухомо, як мінімум, два місяці. Потім, я сам повернувся в Київ.
Припускаю, що то авто тих, хто дременув в Польщу.
- принаймні чесно та відверто.... нам капець, 73%?..
напомню только что при этой курице в Харьковской и других областях судьи предателей под залог отпускали и не было даже открыто ни одного дела по жопоблококовцам и прочей швали ....... так что защищать ее может только дебил