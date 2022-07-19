В офисе Генпрокурора не может быть коллаборантов, - Венедиктова

Бывший генеральный прокурор Ирина Венедиктова отрицает, что в ее офисе действовали коллаборанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова заявила в интервью CNN.

"Здесь, в моем офисе, мы вообще не можем иметь коллаборантов, потому что коллаборационизм - это те люди, которые работали на оккупированной территории. Здесь не оккупирована территория".

Более того, она отметила, что борьба с государственными изменниками и коллаборантами была главным приоритетом для ее офиса, и "он был очень открыт по этому поводу".

На вопрос о настоящей причине увольнения Венедиктова ответила: "Вы знаете, что мое кресло - это политическое кресло, и я была 16-м прокурором Украины за 30 лет. Такова настоящая политика в Украине. Это мой ответ".

Она также дала понять, что не хочет публично обсуждать это, поскольку Россия может этим воспользоваться.

"Сейчас президент выполняет роль главнокомандующего. Он понимает свою стратегию и тактику. И он принимает решение, исходя из своих взглядов", - отметила Венедиктова.

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