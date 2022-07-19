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коллаборационизм (833) Венедиктова (726)

В офисе Генпрокурора не может быть коллаборантов, - Венедиктова

венедиктова

Бывший генеральный прокурор Ирина Венедиктова отрицает, что в ее офисе действовали коллаборанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова заявила в интервью CNN.

"Здесь, в моем офисе, мы вообще не можем иметь коллаборантов, потому что коллаборационизм - это те люди, которые работали на оккупированной территории. Здесь не оккупирована территория".

Более того, она отметила, что борьба с государственными изменниками и коллаборантами была главным приоритетом для ее офиса, и "он был очень открыт по этому поводу".

На вопрос о настоящей причине увольнения Венедиктова ответила: "Вы знаете, что мое кресло - это политическое кресло, и я была 16-м прокурором Украины за 30 лет. Такова настоящая политика в Украине. Это мой ответ".

Она также дала понять, что не хочет публично обсуждать это, поскольку Россия может этим воспользоваться.

"Сейчас президент выполняет роль главнокомандующего. Он понимает свою стратегию и тактику. И он принимает решение, исходя из своих взглядов", - отметила Венедиктова.

Читайте также: Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой
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Топ комментарии
+18
зам твой коллаборант
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19.07.2022 22:34
+18
А єслі найдьом?
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19.07.2022 22:35
+14
какие то сопли потягала. Кто разминировал Каланчак?
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19.07.2022 22:35
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зам твой коллаборант
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19.07.2022 22:34 Ответить
"тут не может бьіть колобарантов" - сказал венедиктова и ушла
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19.07.2022 22:36 Ответить
Що Ти также ірина, чи точніше звізда трендиш ? Все що могла продала та кришевала, а тепер з себе квіточку строїть ?! Заткнись та йди на юг куди тебе послали !
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19.07.2022 23:36 Ответить
Логика отсутствует !!! Курица эта должна быть под следствием !!! Саботажница
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20.07.2022 06:22 Ответить
А єслі найдьом?
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19.07.2022 22:35 Ответить
какие то сопли потягала. Кто разминировал Каланчак?
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19.07.2022 22:35 Ответить
Теоретично ні, а практично половина. Якщо брати ОП, то там всі!
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19.07.2022 22:36 Ответить
Ахаха ти ***** кало-мойська сама зрозуміла що сказала, так, так тому тебе там і не повинно бути. Доречі це правило стосується усіх посад у державі.
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19.07.2022 22:36 Ответить
Вау! А де ж були ці прокурори з 24 лютого по кінець березня?
Щось я на дорогах Києва в ці дні не бачив жодного лехуса, курурузера, мерса ML, бехі х7 чи ауді q7.
Чи вони в ці дні на ланосах їздили?
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19.07.2022 22:37 Ответить
В ці дні "лехуси, курурузери, мерси ML, бехі х7 та ауді q7" у супроводі дай-шників "па встрєчьке" обганяли колони дешевих авто з "лохами", які повзли у напрямку західного кордону.
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19.07.2022 22:52 Ответить
Та ладно? Скоріше стояли на підземних паркінгах елітних ЖК.

До речі, у Львові є храм з великою територією. Так от він був заставлений авто з київськими і харківськими номерами. Причому, авто стояли нерухомо, як мінімум, два місяці. Потім, я сам повернувся в Київ.

Припускаю, що то авто тих, хто дременув в Польщу.
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19.07.2022 23:03 Ответить
Честь мундира наше всьо.
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19.07.2022 22:37 Ответить
І паетому всьо наше.
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19.07.2022 22:56 Ответить
*****...читаєш новини і ху*єш
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19.07.2022 22:37 Ответить
Всю тупість народа показали на весь світ в одних тільки виборах
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20.07.2022 06:58 Ответить
Соромно!!!: Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.
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19.07.2022 22:39 Ответить
правильно..а на неокупованій - типу Київ - можуть бути тільки зрадники
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19.07.2022 22:45 Ответить
Колаборантiв бути не може, а зрадники та боягузи - можуть. Формально все вiрно сказала, але, як то кажуть, справа в нюансах
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19.07.2022 22:39 Ответить
сказало "око государево"
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19.07.2022 22:41 Ответить
что вы, это табу!
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19.07.2022 22:47 Ответить
"президент виконує роль головнокомандувача"(Венедиктова)
- принаймні чесно та відверто.... нам капець, 73%?..
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19.07.2022 22:42 Ответить
О, раскудахталась как из курятника выкинули ... конечно не то что бы те кто выкидывали были лучше, но дело не в сравнении

напомню только что при этой курице в Харьковской и других областях судьи предателей под залог отпускали и не было даже открыто ни одного дела по жопоблококовцам и прочей швали ....... так что защищать ее может только дебил
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19.07.2022 22:48 Ответить
Піди проспися, почитай книжку.
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19.07.2022 22:48 Ответить
От жартувати ви вмієте, добре, визнаю
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19.07.2022 22:48 Ответить
У офісі Генпрокурора не може бути колаборантів, - Венедіктова Джерело:
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19.07.2022 22:52 Ответить
Конечно нет! Прокуратура у нас святая! Каждый день в церкве грехи отмаливают...
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19.07.2022 22:53 Ответить
Сьогодні вже на одного менше
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19.07.2022 22:54 Ответить
У офісі Генпрокурора не може бути колаборантів, - Венедіктова...ТА ТИ ШО, ТА НЕ МОЖЕ БУТИ......
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19.07.2022 23:01 Ответить
А що це на Венедіктову всі накинулися? Підігруєте Зе?
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19.07.2022 23:04 Ответить
😂🤣😅
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19.07.2022 23:10 Ответить
Типа на Поклонской всё, закончились?
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19.07.2022 23:11 Ответить
колаборанти так і підуть всім розповідати що працюють на х@йла
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19.07.2022 23:16 Ответить
Та й справді,які ж там можуть бути колаборанти,коли там одні корупціонери?
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19.07.2022 23:19 Ответить
Колаборанти чи не колабоанти, а негідників і пристосуванців більше, ніж треба!
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19.07.2022 23:30 Ответить
Венедіктова така: "Порядочному ґєю прєтіт общєство тюрємних підарасов" І грюкнувши добряче дверима пішла... А якось три роки це її особливо не напружувало.
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19.07.2022 23:38 Ответить
То вона так щебече, бо їй пообіцяли у ОПі посла у Швейцарщині. Ключове слово пообіцяли, але можуть і кинути, як завжди.
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19.07.2022 23:46 Ответить
И правда, какие коллаборанты? Обычные коррупционеры.
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19.07.2022 23:55 Ответить
То може не в тому офісі шукала?
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20.07.2022 00:20 Ответить
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20.07.2022 04:53 Ответить
"Зараз президент ВИКОНУЄ РОЛЬ головнокомандувача...", - зазначила Венедіктова. Невже вона теж щось почала підозрювати?
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20.07.2022 05:52 Ответить
Нет места колаборантам сказала дочь московского попа
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20.07.2022 06:22 Ответить
колоборанти в усіх офісах зе-влади.
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20.07.2022 07:00 Ответить
так само не можу бути, як і агентів Кремля в офісі президента!
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20.07.2022 09:48 Ответить
 
 