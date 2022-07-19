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колабораціонізм (1121) Венедіктова (829)

У офісі Генпрокурора не може бути колаборантів, - Венедіктова

венедиктова

Колишня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заперечує, що в її офісі діяли колаборанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Венедіктова заявила  в інтерв'ю CNN

 "Тут, у моєму Офісі, ми взагалі не можемо мати колаборантів, тому що колабораціонізм — це ті люди, які працювали на окупованій території. Тут не окупована територія".

Більше того, вона зазначила, що боротьба з державними зрадниками і колаборантами була головним пріоритетом для її офісу, і "він був дуже відкритим щодо цього".

На питання про справжню причину звільнення Венедіктова відповіла: "Ви знаєте, що моє крісло - це політичне крісло, і я була 16-м прокурором України за 30 років. Така справжня політика в Україні. Це моя відповідь".

Вона також дала зрозуміти, що не хоче публічно обговорювати це, оскільки Росія може цим скористається.

"Зараз президент виконує роль головнокомандувача. Він розуміє свою стратегію і тактику. І він приймає рішення, виходячи зі своїх поглядів", - зазначила Венедіктова.

Також читайте: Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової

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Топ коментарі
+18
зам твой коллаборант
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19.07.2022 22:34
+18
А єслі найдьом?
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19.07.2022 22:35
+14
какие то сопли потягала. Кто разминировал Каланчак?
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19.07.2022 22:35
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зам твой коллаборант
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19.07.2022 22:34 Відповісти
"тут не может бьіть колобарантов" - сказал венедиктова и ушла
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19.07.2022 22:36 Відповісти
Що Ти также ірина, чи точніше звізда трендиш ? Все що могла продала та кришевала, а тепер з себе квіточку строїть ?! Заткнись та йди на юг куди тебе послали !
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19.07.2022 23:36 Відповісти
Логика отсутствует !!! Курица эта должна быть под следствием !!! Саботажница
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20.07.2022 06:22 Відповісти
А єслі найдьом?
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19.07.2022 22:35 Відповісти
какие то сопли потягала. Кто разминировал Каланчак?
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19.07.2022 22:35 Відповісти
Теоретично ні, а практично половина. Якщо брати ОП, то там всі!
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19.07.2022 22:36 Відповісти
Ахаха ти ***** кало-мойська сама зрозуміла що сказала, так, так тому тебе там і не повинно бути. Доречі це правило стосується усіх посад у державі.
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19.07.2022 22:36 Відповісти
Вау! А де ж були ці прокурори з 24 лютого по кінець березня?
Щось я на дорогах Києва в ці дні не бачив жодного лехуса, курурузера, мерса ML, бехі х7 чи ауді q7.
Чи вони в ці дні на ланосах їздили?
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19.07.2022 22:37 Відповісти
В ці дні "лехуси, курурузери, мерси ML, бехі х7 та ауді q7" у супроводі дай-шників "па встрєчьке" обганяли колони дешевих авто з "лохами", які повзли у напрямку західного кордону.
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19.07.2022 22:52 Відповісти
Та ладно? Скоріше стояли на підземних паркінгах елітних ЖК.

До речі, у Львові є храм з великою територією. Так от він був заставлений авто з київськими і харківськими номерами. Причому, авто стояли нерухомо, як мінімум, два місяці. Потім, я сам повернувся в Київ.

Припускаю, що то авто тих, хто дременув в Польщу.
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19.07.2022 23:03 Відповісти
Честь мундира наше всьо.
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19.07.2022 22:37 Відповісти
І паетому всьо наше.
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19.07.2022 22:56 Відповісти
*****...читаєш новини і ху*єш
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19.07.2022 22:37 Відповісти
Всю тупість народа показали на весь світ в одних тільки виборах
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20.07.2022 06:58 Відповісти
Соромно!!!: Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.
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19.07.2022 22:39 Відповісти
правильно..а на неокупованій - типу Київ - можуть бути тільки зрадники
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19.07.2022 22:45 Відповісти
Колаборантiв бути не може, а зрадники та боягузи - можуть. Формально все вiрно сказала, але, як то кажуть, справа в нюансах
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19.07.2022 22:39 Відповісти
сказало "око государево"
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19.07.2022 22:41 Відповісти
что вы, это табу!
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19.07.2022 22:47 Відповісти
"президент виконує роль головнокомандувача"(Венедиктова)
- принаймні чесно та відверто.... нам капець, 73%?..
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19.07.2022 22:42 Відповісти
О, раскудахталась как из курятника выкинули ... конечно не то что бы те кто выкидывали были лучше, но дело не в сравнении

напомню только что при этой курице в Харьковской и других областях судьи предателей под залог отпускали и не было даже открыто ни одного дела по жопоблококовцам и прочей швали ....... так что защищать ее может только дебил
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19.07.2022 22:48 Відповісти
Піди проспися, почитай книжку.
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19.07.2022 22:48 Відповісти
От жартувати ви вмієте, добре, визнаю
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19.07.2022 22:48 Відповісти
У офісі Генпрокурора не може бути колаборантів, - Венедіктова Джерело:
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19.07.2022 22:52 Відповісти
Конечно нет! Прокуратура у нас святая! Каждый день в церкве грехи отмаливают...
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19.07.2022 22:53 Відповісти
Сьогодні вже на одного менше
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19.07.2022 22:54 Відповісти
У офісі Генпрокурора не може бути колаборантів, - Венедіктова...ТА ТИ ШО, ТА НЕ МОЖЕ БУТИ......
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19.07.2022 23:01 Відповісти
А що це на Венедіктову всі накинулися? Підігруєте Зе?
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19.07.2022 23:04 Відповісти
😂🤣😅
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19.07.2022 23:10 Відповісти
Типа на Поклонской всё, закончились?
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19.07.2022 23:11 Відповісти
колаборанти так і підуть всім розповідати що працюють на х@йла
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19.07.2022 23:16 Відповісти
Та й справді,які ж там можуть бути колаборанти,коли там одні корупціонери?
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19.07.2022 23:19 Відповісти
Колаборанти чи не колабоанти, а негідників і пристосуванців більше, ніж треба!
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19.07.2022 23:30 Відповісти
Венедіктова така: "Порядочному ґєю прєтіт общєство тюрємних підарасов" І грюкнувши добряче дверима пішла... А якось три роки це її особливо не напружувало.
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19.07.2022 23:38 Відповісти
То вона так щебече, бо їй пообіцяли у ОПі посла у Швейцарщині. Ключове слово пообіцяли, але можуть і кинути, як завжди.
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19.07.2022 23:46 Відповісти
И правда, какие коллаборанты? Обычные коррупционеры.
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19.07.2022 23:55 Відповісти
То може не в тому офісі шукала?
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20.07.2022 00:20 Відповісти
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20.07.2022 04:53 Відповісти
"Зараз президент ВИКОНУЄ РОЛЬ головнокомандувача...", - зазначила Венедіктова. Невже вона теж щось почала підозрювати?
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20.07.2022 05:52 Відповісти
Нет места колаборантам сказала дочь московского попа
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20.07.2022 06:22 Відповісти
колоборанти в усіх офісах зе-влади.
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20.07.2022 07:00 Відповісти
так само не можу бути, як і агентів Кремля в офісі президента!
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20.07.2022 09:48 Відповісти
 
 