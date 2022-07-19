У офісі Генпрокурора не може бути колаборантів, - Венедіктова
Колишня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заперечує, що в її офісі діяли колаборанти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венедіктова заявила в інтерв'ю CNN
"Тут, у моєму Офісі, ми взагалі не можемо мати колаборантів, тому що колабораціонізм — це ті люди, які працювали на окупованій території. Тут не окупована територія".
Більше того, вона зазначила, що боротьба з державними зрадниками і колаборантами була головним пріоритетом для її офісу, і "він був дуже відкритим щодо цього".
На питання про справжню причину звільнення Венедіктова відповіла: "Ви знаєте, що моє крісло - це політичне крісло, і я була 16-м прокурором України за 30 років. Така справжня політика в Україні. Це моя відповідь".
Вона також дала зрозуміти, що не хоче публічно обговорювати це, оскільки Росія може цим скористається.
"Зараз президент виконує роль головнокомандувача. Він розуміє свою стратегію і тактику. І він приймає рішення, виходячи зі своїх поглядів", - зазначила Венедіктова.
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Щось я на дорогах Києва в ці дні не бачив жодного лехуса, курурузера, мерса ML, бехі х7 чи ауді q7.
Чи вони в ці дні на ланосах їздили?
До речі, у Львові є храм з великою територією. Так от він був заставлений авто з київськими і харківськими номерами. Причому, авто стояли нерухомо, як мінімум, два місяці. Потім, я сам повернувся в Київ.
Припускаю, що то авто тих, хто дременув в Польщу.
- принаймні чесно та відверто.... нам капець, 73%?..
напомню только что при этой курице в Харьковской и других областях судьи предателей под залог отпускали и не было даже открыто ни одного дела по жопоблококовцам и прочей швали ....... так что защищать ее может только дебил