РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10876 посетителей онлайн
Новости Война
1 045 5
обстрел (25761) Сумская область (2696)

За сутки оккупанты совершили 9 обстрелов Сумщины, два человека травмированы, - ОВА

сумщина,обстріл

19 июля оккупанты с территории РФ совершили девять обстрелов Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"За день россияне совершили девять обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области из разных видов вооружения - около 78 приходов. Обстреливали территории Белопольской, Новослободской, Хотинской, Эсманьской территориальных громад", - сообщил чиновник.

Белопольскую громаду из миномета обстреляли в 11:00 и после 12:00. Также противник в 13:00 стрелял из САУ. Продолжился минометный обстрел в 19:00. Территорию Новослободской громады враг обстреливал из ствольной артиллерии.

В Эсманьской громаде после 17:00 зафиксировано 13 взрывов (приходов, предварительно с САУ). Обстрел продолжился после 19:00.

В 12:15 в направлении Николаевской сельской территориальной громады было выпущено шесть ракет. В результате обстрела травмированы два гражданских лица и повреждено частное хозяйство.

Смотрите также: Рашисты обстреляли из "Градов" Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Залужний, де відповідь на обстріли, де захист населення?
показать весь комментарий
20.07.2022 00:40 Ответить
ответ - на "внезапных" фронтах. Там же и защита населения.
показать весь комментарий
20.07.2022 01:03 Ответить
навіщо морочити голову, є технологія ядерної зброі, в Україні є спеціалісти, е матеріали, є уран, є плутоній, є трітій, у чому справи ЧУВАК ?
показать весь комментарий
20.07.2022 09:36 Ответить
 
 