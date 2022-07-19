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обстріл (27087) Сумська область (3246)

За добу окупанти здійснили 9 обстрілів Сумщини, дві людини травмовані, - ОВА

сумщина,обстріл

19 липня окупанти з території РФ здійснили дев'ять обстрілів Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"За день росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з різних видів озброєння - близько 78 приходів. Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад", - повідомив чиновник.

Білопільську громаду з міномету обстріляли об 11:00 і після 12:00. Також противник о 13:00 стріляв із САУ. Продовжився мінометний обстріл о 19:00. Територію Новослобідської громади ворог обстрілював зі ствольної артилерії.

В Есманьській громаді після 17:00 зафіксовано 13 вибухів (приходів, попередньо із САУ). Обстріл продовжився після 19:00. 

О 12:15 у напрямку Миколаївської сільської територіальної громади було випущено шість ракет. Унаслідок обстрілу травмовано двох цивільних осіб і пошкоджено приватне господарство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли з "Градів" Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Залужний, де відповідь на обстріли, де захист населення?
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20.07.2022 00:40 Відповісти
ответ - на "внезапных" фронтах. Там же и защита населения.
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20.07.2022 01:03 Відповісти
навіщо морочити голову, є технологія ядерної зброі, в Україні є спеціалісти, е матеріали, є уран, є плутоній, є трітій, у чому справи ЧУВАК ?
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20.07.2022 09:36 Відповісти
 
 