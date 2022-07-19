За добу окупанти здійснили 9 обстрілів Сумщини, дві людини травмовані, - ОВА

19 липня окупанти з території РФ здійснили дев'ять обстрілів Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"За день росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з різних видів озброєння - близько 78 приходів. Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад", - повідомив чиновник.

Білопільську громаду з міномету обстріляли об 11:00 і після 12:00. Також противник о 13:00 стріляв із САУ. Продовжився мінометний обстріл о 19:00. Територію Новослобідської громади ворог обстрілював зі ствольної артилерії.

В Есманьській громаді після 17:00 зафіксовано 13 вибухів (приходів, попередньо із САУ). Обстріл продовжився після 19:00.

О 12:15 у напрямку Миколаївської сільської територіальної громади було випущено шість ракет. Унаслідок обстрілу травмовано двох цивільних осіб і пошкоджено приватне господарство.

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