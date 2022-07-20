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беспилотник (3145) Иран (1736) россия (93011) Кирби (447)

На сегодняшний день нет признаков передачи Ираном России беспилотников, - Кирби

безпілотник

На сегодняшний день нет никаких признаков того, что Иран передавал России беспилотники собственного производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главного представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он также отметил, что поездка президента России Владимира Путина в Иран показывает, насколько Россия оказалась в изоляции после вторжения в Украину.

Читайте также: Путин сегодня встретится с президентами Ирана и Турции для обсуждения поставок украинского зерна
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Топ комментарии
+4
Штатам наразі слушна нагода брати Сирію під повний контроль і тягнути газогін від саудитів до ЄС.
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20.07.2022 02:07
+4
Алеша Ступин
путлер в Иране..... (кресло украшено арабской вязью)
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20.07.2022 02:19
+3
А шо, сверхдержава сама беспилотники не может построить?
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20.07.2022 02:00
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А шо, сверхдержава сама беспилотники не может построить?
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20.07.2022 02:00 Ответить
Во время войны оружия лишнего не бывает.
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20.07.2022 02:14 Ответить
не может она построить, на ламповых микросхемах они чет не летают
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20.07.2022 02:38 Ответить
Китайські іграшки на параші закінчились от і безпілотними також
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20.07.2022 08:42 Ответить
Штатам наразі слушна нагода брати Сирію під повний контроль і тягнути газогін від саудитів до ЄС.
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20.07.2022 02:07 Ответить
Іран не дасть їм беспілотники навіть якщо б навіть не було війни тут.В Ірана своїх проблем хватає і підготовки до війни.Тим паче вони розуміють що вони ціль номер один для штатів.
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20.07.2022 02:09 Ответить
Алеша Ступин
путлер в Иране..... (кресло украшено арабской вязью)
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20.07.2022 02:19 Ответить
еще.....
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20.07.2022 02:20 Ответить
Ой да прям так і немає, ви там красочку сошкребіть з начибто рашистьского безпілотника і побачити там Іранський прапор...
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20.07.2022 04:27 Ответить
Дадуть 100% !
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20.07.2022 05:48 Ответить
они один день дают, другой день не дают, посмотрим чем дело кончится, нужны ли будут Ирану вторичные санкции.
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20.07.2022 06:17 Ответить
А на завтра?
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20.07.2022 07:45 Ответить
Как мне видится тут даже не вопрос дадут не дадут, (это врос к США, как они отреагируют, и смогут ли дать по рукам абрекам) А тот факт что та тварь пытается все больше и больше стран втянуть в конфликт который по большому счету выгоден только параше... И от того как отреагируют другие станы многое может зависеть...
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20.07.2022 08:53 Ответить
10:55

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», участвующую в «военной спецоперации» в Украине. Он дал указание командующему группировкой повысить оперативность уничтожения беспилотников над приграничными с Россией районами.
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20.07.2022 10:10 Ответить
Вчера на пресс конференции президент персов поддержал "специальную военную" операцию кацапии против Украины. Выводы делайте сами.
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20.07.2022 10:42 Ответить
Признаков передачи нет, а дроны есть ?
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20.07.2022 10:49 Ответить
 
 