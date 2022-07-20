На сегодняшний день нет признаков передачи Ираном России беспилотников, - Кирби
На сегодняшний день нет никаких признаков того, что Иран передавал России беспилотники собственного производства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главного представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Он также отметил, что поездка президента России Владимира Путина в Иран показывает, насколько Россия оказалась в изоляции после вторжения в Украину.
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путлер в Иране..... (кресло украшено арабской вязью)
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», участвующую в «военной спецоперации» в Украине. Он дал указание командующему группировкой повысить оперативность уничтожения беспилотников над приграничными с Россией районами.