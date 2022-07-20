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безпілотник (3669) Іран (1974) росія (63589) Кірбі (521)

На сьогодні немає ознак передачі Іраном Росії безпілотників, - Кірбі

безпілотник

На сьогодні немає жодних ознак того, що Іран передавав Росії безпілотники власного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ головного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Він також зазначив, що поїздка президента Росії Володимира Путіна до Ірану показує, наскільки Росія опинилася в ізоляції після вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран обіцяє не продавати РФ безпілотники та не купувати крадене українське зерно

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Топ коментарі
+4
Штатам наразі слушна нагода брати Сирію під повний контроль і тягнути газогін від саудитів до ЄС.
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20.07.2022 02:07
+4
Алеша Ступин
путлер в Иране..... (кресло украшено арабской вязью)
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20.07.2022 02:19
+3
А шо, сверхдержава сама беспилотники не может построить?
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20.07.2022 02:00
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А шо, сверхдержава сама беспилотники не может построить?
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20.07.2022 02:00 Відповісти
Во время войны оружия лишнего не бывает.
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20.07.2022 02:14 Відповісти
не может она построить, на ламповых микросхемах они чет не летают
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20.07.2022 02:38 Відповісти
Китайські іграшки на параші закінчились от і безпілотними також
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20.07.2022 08:42 Відповісти
Штатам наразі слушна нагода брати Сирію під повний контроль і тягнути газогін від саудитів до ЄС.
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20.07.2022 02:07 Відповісти
Іран не дасть їм беспілотники навіть якщо б навіть не було війни тут.В Ірана своїх проблем хватає і підготовки до війни.Тим паче вони розуміють що вони ціль номер один для штатів.
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20.07.2022 02:09 Відповісти
Алеша Ступин
путлер в Иране..... (кресло украшено арабской вязью)
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20.07.2022 02:19 Відповісти
еще.....
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20.07.2022 02:20 Відповісти
Ой да прям так і немає, ви там красочку сошкребіть з начибто рашистьского безпілотника і побачити там Іранський прапор...
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20.07.2022 04:27 Відповісти
Дадуть 100% !
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20.07.2022 05:48 Відповісти
они один день дают, другой день не дают, посмотрим чем дело кончится, нужны ли будут Ирану вторичные санкции.
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20.07.2022 06:17 Відповісти
А на завтра?
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20.07.2022 07:45 Відповісти
Как мне видится тут даже не вопрос дадут не дадут, (это врос к США, как они отреагируют, и смогут ли дать по рукам абрекам) А тот факт что та тварь пытается все больше и больше стран втянуть в конфликт который по большому счету выгоден только параше... И от того как отреагируют другие станы многое может зависеть...
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20.07.2022 08:53 Відповісти
10:55

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», участвующую в «военной спецоперации» в Украине. Он дал указание командующему группировкой повысить оперативность уничтожения беспилотников над приграничными с Россией районами.
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20.07.2022 10:10 Відповісти
Вчера на пресс конференции президент персов поддержал "специальную военную" операцию кацапии против Украины. Выводы делайте сами.
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20.07.2022 10:42 Відповісти
Признаков передачи нет, а дроны есть ?
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20.07.2022 10:49 Відповісти
 
 