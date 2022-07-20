На сьогодні немає ознак передачі Іраном Росії безпілотників, - Кірбі
На сьогодні немає жодних ознак того, що Іран передавав Росії безпілотники власного виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ головного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.
Він також зазначив, що поїздка президента Росії Володимира Путіна до Ірану показує, наскільки Росія опинилася в ізоляції після вторгнення в Україну.
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путлер в Иране..... (кресло украшено арабской вязью)
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», участвующую в «военной спецоперации» в Украине. Он дал указание командующему группировкой повысить оперативность уничтожения беспилотников над приграничными с Россией районами.