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обстрел (25772) Одесская область (3375) ракеты (3470)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине, попали в склад

ракета

Россияне попали ракетами в склад в Одесской области, никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме спикер ОГА Одесской области Сергей Братчук и ОК "Південь".

"Ракетный удар по Одесщине: "прилет" в склад, где загорелся мусор. Пожар ликвидирован, раненых нет", - говорится в сообщении.

Впоследствии в ОК "Південь" сообщили, что враг нанес по Одесщине удар двумя ракетами, предположительно Х-59, с применением самолетов Су-35. Одна из ракет была уничтожена силами ПВО.

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20.07.2022 07:10 Ответить
Відать таке недолуге наводило, бо нормальна людина цього робити не може. Це може робити тільки личинки завезених сюди мокшів.
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20.07.2022 07:21 Ответить
 
 