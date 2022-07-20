Окупанти завдали ракетного удару по Одещині, влучили у склад
Росіяни влучили ракетами у склад на Одещині, ніхто не постраждав.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі спікер ОДА Одещини Сергій Братчук та ОК "Південь".
"Ракетний удар по Одещині: "приліт" у склад, де загорілося сміття. Пожежу ліквідували, поранених немає", - йдеться в повідомленні.
Згодом в ОК "Південь" повідомили, що ворог завдав по Одещині удару двома ракетами, імовірно Х-59, із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет була знищена силами ППО.
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Dmitry Perepechin
показати весь коментар20.07.2022 07:10 Відповісти Мені подобається 1
Анатолий К 65c6a92d
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