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Окупанти завдали ракетного удару по Одещині, влучили у склад

ракета

Росіяни влучили ракетами у склад на Одещині, ніхто не постраждав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі спікер ОДА Одещини Сергій Братчук та ОК "Південь".

"Ракетний удар по Одещині: "приліт" у склад, де загорілося сміття. Пожежу ліквідували, поранених немає", - йдеться в повідомленні.

Згодом в ОК "Південь" повідомили, що ворог завдав по Одещині удару двома ракетами, імовірно Х-59, із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет була знищена силами ППО.

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20.07.2022 07:10 Відповісти
Відать таке недолуге наводило, бо нормальна людина цього робити не може. Це може робити тільки личинки завезених сюди мокшів.
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20.07.2022 07:21 Відповісти
 
 