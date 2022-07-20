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ООН (4053) россия (93011)

Россия просит ООН заставить Украину закрыть "Миротворец"

миротворець

Российские власти обратились к генсеку ООН с просьбой повлиять на Украину и заставить закрыть сайт "Миротворец".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

"Мы просим вас сделать необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта "Миротворец" и заставить их закрыть его", - говорится в письме РФ генсеку ООН.

Россияне утверждают, что в базе "Миротворца" есть данные 327 несовершеннолетних. И что это якобы "несет непосредственную угрозу безопасности детей".

Центр "Миротворец" - организация и веб-сайт, собирающий и публикующий информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке "Миротворца", "имеют явные признаки преступлений и правонарушений и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Топ комментарии
+78
А памятаєте як Зе мразоти намагались прикрити Миротворець? От вам відповідь хто такі Татаров, Єрмак , Піськограй і ТД. Після війни всіх під розстріл!
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20.07.2022 11:34
+54
ООН занепокоїлось??? ну і х..й з ним! До сраки нам той ООН з кацапськими правами вето
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20.07.2022 11:35
+48
А Україна просить ООН вигнати кацапських маньяків з Радбезу ООН,бо їх присутність там по-перше незаконна,по-друге антиморальна(вбивці,педофіли,окупанти,мародери не можуть опікуватись світовою безпекою)
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20.07.2022 11:39
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А памятаєте як Зе мразоти намагались прикрити Миротворець? От вам відповідь хто такі Татаров, Єрмак , Піськограй і ТД. Після війни всіх під розстріл!
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20.07.2022 11:34 Ответить
Не дарма ж клоун їздив до Оману.
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20.07.2022 11:41 Ответить
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20.07.2022 11:51 Ответить
"Після війни всіх під розстріл!" вот и ответ на вопрос, когда закончится война?
вся правящяя шобла не заинтерисована в окончании войны победой Украины, а пока у них все зашибись они сидят на миллиардных потоках заподной помощи
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20.07.2022 13:26 Ответить
надо орка в хламиду и в комнату с белым потолком, неужели мировое сообщество этого не понимает?
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20.07.2022 11:34 Ответить
ah pra detei ani azabotilis....URODY a kak nashet tih detei katorih vi ubili ? ili teh kavo UKRALI i vyvezli na baloto ? ****......zhdu Gaagskovo tribunala
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20.07.2022 11:34 Ответить
Рашисти вже бояться помсти? Бійтеся, тварюки.
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20.07.2022 11:35 Ответить
ООН занепокоїлось??? ну і х..й з ним! До сраки нам той ООН з кацапськими правами вето
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20.07.2022 11:35 Ответить
ПТН ПНХ
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20.07.2022 11:35 Ответить
Какие нахер неполнолетние? Эти неполнолетние через пол года возьмут в руки автомат и поедут на бомбас. оон пошло нахер вместе с казапами
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20.07.2022 11:36 Ответить
ООН тоді треба закрити нах.
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20.07.2022 11:36 Ответить
Жаби не ******* Миротворець...
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20.07.2022 11:36 Ответить
так касапи не визнають міжнародного законодавства! Чого це раптом (питання риторичне) вони апелюють до ООН?
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20.07.2022 11:39 Ответить
А Україна просить ООН вигнати кацапських маньяків з Радбезу ООН,бо їх присутність там по-перше незаконна,по-друге антиморальна(вбивці,педофіли,окупанти,мародери не можуть опікуватись світовою безпекою)
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20.07.2022 11:39 Ответить
У московитів підгоряють труселя.
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20.07.2022 11:39 Ответить
Вангую - ООН прогнеться, а завхоз та Зе з радістью все виконають, бо і самі хотіли цей сайт прикрити...
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20.07.2022 11:39 Ответить
Такі звернення не випадкові. Значить оонівські гутерреші міцно сидять на гачку у рашистськтх спецслужб.
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20.07.2022 11:39 Ответить
ООН не только сидят на крючке российских спецслужб, но и на российских деньгах
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20.07.2022 11:58 Ответить
на сьогоднішній день в ООН 40% агенти куйла.Прорашистська шарага куйла, куплена ним за "маленьке пиво"
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20.07.2022 12:31 Ответить
А хто така росія в ООН, вона що офіційно там зарєстрована, за її прийняття хтось голосував? Був СССР, УССР і БССР. СССР немає ліквідований, хуіз росія......
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20.07.2022 11:40 Ответить
Кацапи! Щоб ви здохли!
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20.07.2022 11:41 Ответить
гитлер, гимлер, мюлер просят ООН закрыть газету в Англии, Польше, сов юнион.
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20.07.2022 11:43 Ответить
Россия иди *****!!!
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20.07.2022 11:45 Ответить
Какие же циничные мрази. Бомбить города и насиловать и убивать детей рашистам можно. А вносить преступников воевавших против Украины в базу Миротворец это бесчеловечно.
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20.07.2022 11:49 Ответить
Україні треба просити ООН закрити смердюче і..ло орди
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20.07.2022 11:50 Ответить
оркофюрер заметает следы...
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20.07.2022 11:50 Ответить
Є хороша пропозиція для ООН з питань звернень Росії - замість складання красивих паперів відправлять заявникам копію законодавчого акту ГОсДуми про визнання законодавства Росії приматом перед міжнародним Буде те саме що і "Русский корабль иди на ***" але культурно і дипломатично!
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20.07.2022 11:51 Ответить
Якщо кацапня просить щось закрити, значить це працює. А з приводу неповнолітніх злочинців, нехай кацапи працюють на випередження - колонії для неповнолітніх ще ніхто не відміняв.)
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20.07.2022 11:53 Ответить
ООН- отстойник, куда суются только бомжи, алкаши и росияне.
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20.07.2022 12:00 Ответить
**** а обстріл ракетами не несе загрозу неповнолітнім?!
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20.07.2022 12:01 Ответить
Якщо оркам не подобається, значить в правильномму напрямі рухаємся.
Потрібно ще щось подібне замутить, типу про життя їх "еліти" де накопичувати всю негативну інформацію.
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20.07.2022 12:02 Ответить
Кому цікаво - список трампістів в Палаті представників Конгресу США. Це ті, яким ***** хабарі платить.

Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить:
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20.07.2022 12:08 Ответить
В ответ нужно срочно сделать базу данных миротворца доступной для всего мира. Чтоб информация о этих нелюдях никуда не пропала.
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20.07.2022 12:09 Ответить
ооо це добре, значить реально працює
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20.07.2022 12:19 Ответить
Просьба к ООН-посылайте ***** россию................................................................
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20.07.2022 12:28 Ответить
ПаРаша идет за русским военным кораблем, теперь всегда и везде. А ООН пора расформировтаь к чертям, у Лиги Наций хоть яиц хватило для этого.
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20.07.2022 12:28 Ответить
ООН 😂😂😂 ржачно від однієї цієї абревіатури
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20.07.2022 12:38 Ответить
Фуфло Мавзолейное поехало в Иран Тегеран...аятолла помоги спасти срань Мавзолейную...
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20.07.2022 12:41 Ответить
Типа РюZZkий Скотостан...меня дохлого актера Андрея Панина...меня поддержали братаны актеры Сергей Безруков и Владимир Машков...
Путлер Капут...
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20.07.2022 12:44 Ответить
Раз просят закрыть, значит ни в коем случае закрывать нельзя.
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20.07.2022 12:44 Ответить
Якщо ООН прогнеться перед кацапами, перереєструвати з "Миротворця" на "Месник України" і продовжити роботу. А кримінальна відповідальність за тяжкі злочини є в кожній цивілізованій країні світу (хоча і в нецивілізованих вона теж є)
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20.07.2022 12:48 Ответить
Кацапам муляє ,, Миротворець" , бо там всі рашинські кати знаходяться ,
і їх сім'ї !!
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20.07.2022 13:39 Ответить
свинособакам начхати на оон. нам начхати на свинособак із оон-ом
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20.07.2022 13:45 Ответить
ООН будет занят другим, вопросом о деколонизации России.
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20.07.2022 13:47 Ответить
Як можна закрити то де Зелена влада кадри черпає ....
Всіх зрадників України має ця база але Зелені як раз там беруть свої кадри, чи ви зеленим підігруєте
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20.07.2022 14:03 Ответить
Хитрожопый рашистский паренек, идешнах вслед за хрюсским кораблём,блём,блём...
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20.07.2022 14:39 Ответить
ЗНАЧИТ ТОЧНО НУЖЕН МИРОТВОРЕЦ И МИРОТВОРЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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20.07.2022 14:32 Ответить
А хрен вам россияне!!
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20.07.2022 14:45 Ответить
Кто любит "Миротворец" ?! Если там полно ЗеКов, боров Стефанчук например он проти НАТО
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20.07.2022 14:54 Ответить
Свого часу Миротворець вже закривали.
Завдяки наполегливості заступниці мінСтеця,Тетяні Поповій (яка зараз прикидається журналісткою....)
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20.07.2022 15:11 Ответить
 
 