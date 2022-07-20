Россия просит ООН заставить Украину закрыть "Миротворец"
Российские власти обратились к генсеку ООН с просьбой повлиять на Украину и заставить закрыть сайт "Миротворец".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.
"Мы просим вас сделать необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта "Миротворец" и заставить их закрыть его", - говорится в письме РФ генсеку ООН.
Россияне утверждают, что в базе "Миротворца" есть данные 327 несовершеннолетних. И что это якобы "несет непосредственную угрозу безопасности детей".
Центр "Миротворец" - организация и веб-сайт, собирающий и публикующий информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке "Миротворца", "имеют явные признаки преступлений и правонарушений и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
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вся правящяя шобла не заинтерисована в окончании войны победой Украины, а пока у них все зашибись они сидят на миллиардных потоках заподной помощи
Потрібно ще щось подібне замутить, типу про життя їх "еліти" де накопичувати всю негативну інформацію.
Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить:
Путлер Капут...
і їх сім'ї !!
Всіх зрадників України має ця база але Зелені як раз там беруть свої кадри, чи ви зеленим підігруєте
Завдяки наполегливості заступниці мінСтеця,Тетяні Поповій (яка зараз прикидається журналісткою....)