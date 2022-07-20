Росія просить ООН змусити Україну закрити "Миротворець"
Російська влада звернулась до генсека ООН з проханням вплинути на Україну та змусити закрити сайт "Миротворець".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.
"Ми просимо вас зробити необхідні кроки, щоб звернути увагу української влади на злочинну діяльність проєкту "Миротворець" та змусити їх закрити його", - йдеться у листі РФ до генсека ООН.
Росіяни твердять, що в базі "Миротворця" є дані 327 неповнолітніх. І що це нібито "несе безопосередню загрозу безпеці дітей".
Центр "Миротворець" - організація і веб-сайт, що збирає і публікує інформацію про людей і організації, дії яких, за оцінкою "Миротворця", "мають явні ознаки злочинів та правопорушень і спрямовані на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Будь ласка, зачекайте...
вся правящяя шобла не заинтерисована в окончании войны победой Украины, а пока у них все зашибись они сидят на миллиардных потоках заподной помощи
Потрібно ще щось подібне замутить, типу про життя їх "еліти" де накопичувати всю негативну інформацію.
Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить:
Путлер Капут...
і їх сім'ї !!
Всіх зрадників України має ця база але Зелені як раз там беруть свої кадри, чи ви зеленим підігруєте
Завдяки наполегливості заступниці мінСтеця,Тетяні Поповій (яка зараз прикидається журналісткою....)