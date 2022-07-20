Росія просить ООН змусити Україну закрити "Миротворець"

Російська влада звернулась до генсека ООН з проханням вплинути на Україну та змусити закрити сайт "Миротворець".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

"Ми просимо вас зробити необхідні кроки, щоб звернути увагу української влади на злочинну діяльність проєкту "Миротворець" та змусити їх закрити його", - йдеться у листі РФ до генсека ООН.

Росіяни твердять, що в базі "Миротворця" є дані 327 неповнолітніх. І що це нібито "несе безопосередню загрозу безпеці дітей".

Також читайте: В ООН визнали, що дії Росії спрямовані проти української ідентичності

Центр "Миротворець" - організація і веб-сайт, що збирає і публікує інформацію про людей і організації, дії яких, за оцінкою "Миротворця", "мають явні ознаки злочинів та правопорушень і спрямовані на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України".