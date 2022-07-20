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ООН (3272) росія (63589)

Росія просить ООН змусити Україну закрити "Миротворець"

миротворець

Російська влада звернулась до генсека ООН з проханням вплинути на Україну та змусити закрити сайт "Миротворець".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

"Ми просимо вас зробити необхідні кроки, щоб звернути увагу української влади на злочинну діяльність проєкту "Миротворець" та змусити їх закрити його", - йдеться у листі РФ до генсека ООН.

Росіяни твердять, що в базі "Миротворця" є дані 327 неповнолітніх. І що це нібито "несе безопосередню загрозу безпеці дітей".

Також читайте: В ООН визнали, що дії Росії спрямовані проти української ідентичності

Центр "Миротворець" - організація і веб-сайт, що збирає і публікує інформацію про людей і організації, дії яких, за оцінкою "Миротворця", "мають явні ознаки злочинів та правопорушень і спрямовані на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України".

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Топ коментарі
+78
А памятаєте як Зе мразоти намагались прикрити Миротворець? От вам відповідь хто такі Татаров, Єрмак , Піськограй і ТД. Після війни всіх під розстріл!
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20.07.2022 11:34
+54
ООН занепокоїлось??? ну і х..й з ним! До сраки нам той ООН з кацапськими правами вето
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20.07.2022 11:35
+48
А Україна просить ООН вигнати кацапських маньяків з Радбезу ООН,бо їх присутність там по-перше незаконна,по-друге антиморальна(вбивці,педофіли,окупанти,мародери не можуть опікуватись світовою безпекою)
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20.07.2022 11:39
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А памятаєте як Зе мразоти намагались прикрити Миротворець? От вам відповідь хто такі Татаров, Єрмак , Піськограй і ТД. Після війни всіх під розстріл!
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20.07.2022 11:34 Відповісти
Не дарма ж клоун їздив до Оману.
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20.07.2022 11:41 Відповісти
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20.07.2022 11:51 Відповісти
"Після війни всіх під розстріл!" вот и ответ на вопрос, когда закончится война?
вся правящяя шобла не заинтерисована в окончании войны победой Украины, а пока у них все зашибись они сидят на миллиардных потоках заподной помощи
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20.07.2022 13:26 Відповісти
надо орка в хламиду и в комнату с белым потолком, неужели мировое сообщество этого не понимает?
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20.07.2022 11:34 Відповісти
ah pra detei ani azabotilis....URODY a kak nashet tih detei katorih vi ubili ? ili teh kavo UKRALI i vyvezli na baloto ? ****......zhdu Gaagskovo tribunala
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20.07.2022 11:34 Відповісти
Рашисти вже бояться помсти? Бійтеся, тварюки.
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20.07.2022 11:35 Відповісти
ООН занепокоїлось??? ну і х..й з ним! До сраки нам той ООН з кацапськими правами вето
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20.07.2022 11:35 Відповісти
ПТН ПНХ
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20.07.2022 11:35 Відповісти
Какие нахер неполнолетние? Эти неполнолетние через пол года возьмут в руки автомат и поедут на бомбас. оон пошло нахер вместе с казапами
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20.07.2022 11:36 Відповісти
ООН тоді треба закрити нах.
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20.07.2022 11:36 Відповісти
Жаби не ******* Миротворець...
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20.07.2022 11:36 Відповісти
так касапи не визнають міжнародного законодавства! Чого це раптом (питання риторичне) вони апелюють до ООН?
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20.07.2022 11:39 Відповісти
А Україна просить ООН вигнати кацапських маньяків з Радбезу ООН,бо їх присутність там по-перше незаконна,по-друге антиморальна(вбивці,педофіли,окупанти,мародери не можуть опікуватись світовою безпекою)
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20.07.2022 11:39 Відповісти
У московитів підгоряють труселя.
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20.07.2022 11:39 Відповісти
Вангую - ООН прогнеться, а завхоз та Зе з радістью все виконають, бо і самі хотіли цей сайт прикрити...
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20.07.2022 11:39 Відповісти
Такі звернення не випадкові. Значить оонівські гутерреші міцно сидять на гачку у рашистськтх спецслужб.
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20.07.2022 11:39 Відповісти
ООН не только сидят на крючке российских спецслужб, но и на российских деньгах
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20.07.2022 11:58 Відповісти
на сьогоднішній день в ООН 40% агенти куйла.Прорашистська шарага куйла, куплена ним за "маленьке пиво"
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20.07.2022 12:31 Відповісти
А хто така росія в ООН, вона що офіційно там зарєстрована, за її прийняття хтось голосував? Був СССР, УССР і БССР. СССР немає ліквідований, хуіз росія......
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20.07.2022 11:40 Відповісти
Кацапи! Щоб ви здохли!
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20.07.2022 11:41 Відповісти
гитлер, гимлер, мюлер просят ООН закрыть газету в Англии, Польше, сов юнион.
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20.07.2022 11:43 Відповісти
Россия иди *****!!!
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20.07.2022 11:45 Відповісти
Какие же циничные мрази. Бомбить города и насиловать и убивать детей рашистам можно. А вносить преступников воевавших против Украины в базу Миротворец это бесчеловечно.
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20.07.2022 11:49 Відповісти
Україні треба просити ООН закрити смердюче і..ло орди
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20.07.2022 11:50 Відповісти
оркофюрер заметает следы...
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20.07.2022 11:50 Відповісти
Є хороша пропозиція для ООН з питань звернень Росії - замість складання красивих паперів відправлять заявникам копію законодавчого акту ГОсДуми про визнання законодавства Росії приматом перед міжнародним Буде те саме що і "Русский корабль иди на ***" але культурно і дипломатично!
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20.07.2022 11:51 Відповісти
Якщо кацапня просить щось закрити, значить це працює. А з приводу неповнолітніх злочинців, нехай кацапи працюють на випередження - колонії для неповнолітніх ще ніхто не відміняв.)
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20.07.2022 11:53 Відповісти
ООН- отстойник, куда суются только бомжи, алкаши и росияне.
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20.07.2022 12:00 Відповісти
**** а обстріл ракетами не несе загрозу неповнолітнім?!
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20.07.2022 12:01 Відповісти
Якщо оркам не подобається, значить в правильномму напрямі рухаємся.
Потрібно ще щось подібне замутить, типу про життя їх "еліти" де накопичувати всю негативну інформацію.
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20.07.2022 12:02 Відповісти
Кому цікаво - список трампістів в Палаті представників Конгресу США. Це ті, яким ***** хабарі платить.

Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить:
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20.07.2022 12:08 Відповісти
В ответ нужно срочно сделать базу данных миротворца доступной для всего мира. Чтоб информация о этих нелюдях никуда не пропала.
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20.07.2022 12:09 Відповісти
ооо це добре, значить реально працює
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20.07.2022 12:19 Відповісти
Просьба к ООН-посылайте ***** россию................................................................
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20.07.2022 12:28 Відповісти
ПаРаша идет за русским военным кораблем, теперь всегда и везде. А ООН пора расформировтаь к чертям, у Лиги Наций хоть яиц хватило для этого.
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20.07.2022 12:28 Відповісти
ООН 😂😂😂 ржачно від однієї цієї абревіатури
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20.07.2022 12:38 Відповісти
Фуфло Мавзолейное поехало в Иран Тегеран...аятолла помоги спасти срань Мавзолейную...
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20.07.2022 12:41 Відповісти
Типа РюZZkий Скотостан...меня дохлого актера Андрея Панина...меня поддержали братаны актеры Сергей Безруков и Владимир Машков...
Путлер Капут...
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20.07.2022 12:44 Відповісти
Раз просят закрыть, значит ни в коем случае закрывать нельзя.
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20.07.2022 12:44 Відповісти
Якщо ООН прогнеться перед кацапами, перереєструвати з "Миротворця" на "Месник України" і продовжити роботу. А кримінальна відповідальність за тяжкі злочини є в кожній цивілізованій країні світу (хоча і в нецивілізованих вона теж є)
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20.07.2022 12:48 Відповісти
Кацапам муляє ,, Миротворець" , бо там всі рашинські кати знаходяться ,
і їх сім'ї !!
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20.07.2022 13:39 Відповісти
свинособакам начхати на оон. нам начхати на свинособак із оон-ом
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20.07.2022 13:45 Відповісти
ООН будет занят другим, вопросом о деколонизации России.
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20.07.2022 13:47 Відповісти
Як можна закрити то де Зелена влада кадри черпає ....
Всіх зрадників України має ця база але Зелені як раз там беруть свої кадри, чи ви зеленим підігруєте
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20.07.2022 14:03 Відповісти
Хитрожопый рашистский паренек, идешнах вслед за хрюсским кораблём,блём,блём...
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20.07.2022 14:39 Відповісти
ЗНАЧИТ ТОЧНО НУЖЕН МИРОТВОРЕЦ И МИРОТВОРЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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20.07.2022 14:32 Відповісти
А хрен вам россияне!!
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20.07.2022 14:45 Відповісти
Кто любит "Миротворец" ?! Если там полно ЗеКов, боров Стефанчук например он проти НАТО
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20.07.2022 14:54 Відповісти
Свого часу Миротворець вже закривали.
Завдяки наполегливості заступниці мінСтеця,Тетяні Поповій (яка зараз прикидається журналісткою....)
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20.07.2022 15:11 Відповісти
 
 